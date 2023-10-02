  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нобелевская премия
Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесРоссия

Cписок крупнейших иностранных фирм в РФ обновился наполовину

Александра Иванова
2 октября 2023 г.

Место ушедших из РФ после начала войны западных компаний в списке Forbes заняли фирмы из Китая, Турции и Беларуси.

https://p.dw.com/p/4X2Zm
Сотрудник завода Volkswagen в Калуге (фото из архива)
Комапния Volkswagen Group ушла из России почле начала войны в УкраинеФото: Volkswagen AG

Список 50 крупнейших иностранных компаний на российском рынке, опубликованный журналом Forbes в понедельник, 2 октября, на фоне войны в Украине и связанных с ней санкций обновился почти наполовину. Как отмечает издание, 22 компании, которые были участниками рейтинга 2022 года, ушли из России или приостановили работу там. Их место в списке заняли конкуренты из Китая, Турции и Беларуси.

Первое место в рейтинге сейчас занимает французская розничная сеть товаров для дома "Леруа Мерлен", которая в 2022 году была в нем на второй позиции. "Бывший лидер - немецкий автомобильный производитель Volkswagen Group - покинул российский рынок", - напоминают в Forbes.

Западные компании составляют большинство

Между тем в следующем году "Леруа Мерлен" в рейтинге не будет, указывают журналисты. В марте 2023 года компания сообщила, что планирует передать контроль над российским бизнесом местному менеджменту. Среди участников прошлогоднего рейтинга, уже покинувших Россию, кроме Volkswagen Group, - компании Renault (номер 3 в рейтинге 2022 года), Apple (номер 5), Toyota Motor (номер семь), Samsung Electronics (номер 9) и другие фирмы.

При этом, несмотря на расширение китайского присутствия в России, западные предприятия по-прежнему составляют в списке Forbes большинство. Так, в нем 8 компаний из США, по пять -  из Германии и Франции, 4 - из  Швейцарии, 4 - из Нидерландов, 2 - из Великобритании. Число китайских фирм в списке за год выросло с 1 до 6. Турция представлена 5 предприятиями. Кроме того, в рейтинг попали сразу две компании из Беларуси.

Смотрите также:

Западное оружие произведут прямо в Украине?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Шпицберген и пропаганда Кремля: эхо войны в норвежской Арктике | Европа в фокусе

Шпицберген и пропаганда Кремля: эхо войны в норвежской Арктике | Европа в фокусе

Архипелаг Шпицберген принадлежит Норвегии. Однако договор о международном праве, заключенный в 1920 году, предоставляет ряду стран, в том числе РФ, право добывать там сырье. Есть на Шпицбергене и российские поселения. С началом войны против Украины местные норвежские власти замечают усиление российской пропаганды на архипелаге. Чем живет Шпицберген сейчас и с какими вызовами сталкивается?
Общество28 сентября 2023 г.26:23 мин.
external

Судьбы женщин СВО: как жены и матери ждут своих мужчин с войны

Судьбы женщин СВО: как жены и матери ждут своих мужчин с войны

В Берлине читали пьесу "Синдром Морозко или отпуск в пшеничном поле". Это диалоги жен и матерей российских солдат, воюющих в Украине. Эти беседы основаны на документальных материалах. Главная героиня пьесы помогает своему сыну бежать с фронта.
1 октября 2023 г.04:51 мин.

Сообщение российского Forbes об изменениях в рейтинге крупнейших иностранных компаний в России в 2023 году

"Леруа Мерлен" возглавила рейтинг крупнейших иностранных компаний по версии Forbes
www.forbes.ru
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Логотип 5-й Антивоенной конференции российской оппозиции в Таллине

Антивоенная конференция: "Делать все, чтобы помочь Украине"

Конфликты2 октября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Как быть с домом, где родился Гитлер?

Как быть с домом, где родился Гитлер?

Общество2 октября 2023 г.02:00 мин.
Карикатура - синяя птица (бывший символ Twitter) говорит из запертой клетки, обращаясь к владельцу соцсети X Илону Маску: "Илон, прекрати постить дурацкие мемы".

Мем Маска о Зеленском, или К кому не прислушивается Илон

Мем Маска о Зеленском, или К кому не прислушивается Илон

Политика2 октября 2023 г.

Что будет с домом, в котором родился Гитлер

Что будет с домом, в котором родился Гитлер

Культура2 октября 2023 г.
Заседание специальной сессии Генассамблеи ООН

Поляки и венгры сильно разошлись во взглядах на Россию и США

Поляки и венгры сильно разошлись во взглядах на Россию и США

Общество2 октября 2023 г.
Газопровод Gazelle, соединяющий Германию и Чехию

Рынок газа в Европе: бурные изменения после ухода "Газпрома"

Рынок газа в Европе: бурные изменения после ухода "Газпрома"

Экономика и бизнес2 октября 2023 г.
Экс-премьер Словакии Роберт Фицо (второй слева) празднует свою победу на выборах

Выборы в Словакии. Чего ждать от возвращения Фицо

Выборы в Словакии. Чего ждать от возвращения Фицо

Политика2 октября 2023 г.
На главную страницу