Cписок крупнейших иностранных фирм в РФ обновился наполовину

Место ушедших из РФ после начала войны западных компаний в списке Forbes заняли фирмы из Китая, Турции и Беларуси.

Список 50 крупнейших иностранных компаний на российском рынке, опубликованный журналом Forbes в понедельник, 2 октября, на фоне войны в Украине и связанных с ней санкций обновился почти наполовину. Как отмечает издание, 22 компании, которые были участниками рейтинга 2022 года, ушли из России или приостановили работу там. Их место в списке заняли конкуренты из Китая, Турции и Беларуси.

Первое место в рейтинге сейчас занимает французская розничная сеть товаров для дома "Леруа Мерлен", которая в 2022 году была в нем на второй позиции. "Бывший лидер - немецкий автомобильный производитель Volkswagen Group - покинул российский рынок", - напоминают в Forbes.

Западные компании составляют большинство

Между тем в следующем году "Леруа Мерлен" в рейтинге не будет, указывают журналисты. В марте 2023 года компания сообщила, что планирует передать контроль над российским бизнесом местному менеджменту. Среди участников прошлогоднего рейтинга, уже покинувших Россию, кроме Volkswagen Group, - компании Renault (номер 3 в рейтинге 2022 года), Apple (номер 5), Toyota Motor (номер семь), Samsung Electronics (номер 9) и другие фирмы.

При этом, несмотря на расширение китайского присутствия в России, западные предприятия по-прежнему составляют в списке Forbes большинство. Так, в нем 8 компаний из США, по пять - из Германии и Франции, 4 - из Швейцарии, 4 - из Нидерландов, 2 - из Великобритании. Число китайских фирм в списке за год выросло с 1 до 6. Турция представлена 5 предприятиями. Кроме того, в рейтинг попали сразу две компании из Беларуси.

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