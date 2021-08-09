COVID-19: показатель заражаемости в Германии за неделю вырос в полтора раза

Семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии продолжает расти. На утро понедельника, 16 августа, его значение составило 36,2 случая на 100 тысяч жителей, сообщил Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI). Днем ранее он был равен 35, а неделей ранее - 23,1.

Таким образом, показатель прироста преодолел зафиксированный в законе барьер со значением 35, после которого в силу вступают ужесточения ограничений. Однако в будущем при принятии решений о мерах борьбы с ковидом во внимание будут принимать и другие факторы, в том числе количество госпитализаций среди больных этой инфекцией.

За последние 24 часа в 84-миллионной стране подтверждено 2126 новых заражений, 4 больных с коронавирусной инфекцией скончались. В целом в ФРГ вирус выявлен у 3 823 139 человек, 91 871 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 умер, более 3,68 млн выздоровели. Что касается вакцинации, то 57 процентов граждан Германии получили обе дозы вакцины, а 63,1 процента сделали первую прививку.

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