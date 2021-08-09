 COVID-19: показатель заражаемости в Германии за неделю вырос в полтора раза | Новости из Германии о Германии | DW | 16.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

COVID-19: показатель заражаемости в Германии за неделю вырос в полтора раза

Показатель заражения SARS-CoV-2 в Германии за неделю вырос с 23,1 до 36,2 случая на 100 тысяч человек.

Женщина в защитном костюме берет ПЦР-тест в Берлине

Семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии продолжает расти. На утро понедельника, 16 августа, его значение составило 36,2 случая на 100 тысяч жителей, сообщил Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI). Днем ранее он был равен 35, а неделей ранее - 23,1.

Таким образом, показатель прироста преодолел зафиксированный в законе барьер со значением 35, после которого в силу вступают ужесточения ограничений. Однако в будущем при принятии решений о мерах борьбы с ковидом во внимание будут принимать и другие факторы, в том числе количество госпитализаций среди больных этой инфекцией.

За последние 24 часа в 84-миллионной стране подтверждено 2126 новых заражений, 4 больных с коронавирусной инфекцией скончались. В целом в ФРГ вирус выявлен у 3 823 139 человек, 91 871 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 умер, более 3,68 млн выздоровели. Что касается вакцинации, то 57 процентов граждан Германии получили обе дозы вакцины, а 63,1 процента сделали первую прививку.

Смотрите также:

  • Dritte Corona-Welle in Russland rückt näher

    Юмор сражается с коронавирусом

    Третья волна коронавируса. Утонет ли кремлевская лодка?

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что угроза третьей волны коронавируса в России сохраняется. Ее последствия трудно предсказать, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Что общего у Суэцкого канала и вакцинации от коронавируса?

    В Суэцком канале возник затор из-за севшего на мель контейнеровоза. Вот и кампания по вакцинации от ковида продвигается медленнее, чем хотелось бы. Сергей Елкин о схожести двух ситуаций.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Спутник V" в ЕС - разделяй и прививай?

    В Евросоюзе спорят о закупках вакцины от ковида "Спутник V". Пока вместо помощи в борьбе с пандемией российский препарат лишь сеет раздор в ЕС, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Будет ли коронавирус побежден уже в 2021 году?

    2021 год начинается под знаком вакцинации от коронавируса. Удастся ли победить ковид или вирус сможет-таки дать отпор? Ответ хотел бы знать и карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Рождество во время пандемии: карантин, маски и другие особенности

    Из-за пандемии коронавируса рождественские праздники в этом году проходят в условиях жестких ограничений. Но суть Рождества никто не отменял. Рождественская история от Сергея Елкина.

  • Путин на Кремлевской стене с огромным шприцем в руках

    Юмор сражается с коронавирусом

    Массовая вакцинация "Спутником V": убойный аргумент в руках Путина

    Президент Путин распорядился начать в РФ массовую вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2 прививкой "Спутник V". Третья фаза испытаний препарата еще не завершена. Это вызывает скепсис у Сергея Елкина.

  • три существа зеленого цвета в форме ковида спорят о том, чья очередь

    Юмор сражается с коронавирусом

    Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус

    Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают о риске третьей волны коронавируса в начале 2021 года. Сергей Елкин о ковид-реалиях настоящего и ближайшего будущего.

  • Женщина в голубом с надписью Европа едет на животном с головой, похожей на изображение ковида и надписью на нем локдаун

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус и Европа: галопом от COVID-19 к новому локдауну?

    Из-за роста числа инфицированных коронавирусом и больных COVID-19 многие страны Европы приняли или намерены принять жесткие ограничительные меры. Сергей Елкин о том, куда мчится Европа.

  • Три человека, изображающие разные стратегии поведения в отношении коронавируса - серьезное отношение и игнорирование опасности.

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как вести себя при коронавирусе: три стратегии

    Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.

  • Люди в кафе сидят без масок, а официант кричит, что идет проверка Роспотребнадзора

    Юмор сражается с коронавирусом

    Поможет ли масочный режим избежать коронавирусного карантина в Москве?

    Жесткий карантин в Москве пока вводиться не будет, но будет проверяться соблюдение масочного режима. Насколько это действенно? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

  • Люди вокруг падающей башни, на которой написано 5G, а сверху находится транспарант Вавилон

    Юмор сражается с коронавирусом

    Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса

    Сторонники теорий заговора в ряде стран жгут вышки мобильной связи 5G, веря в то, что они влияют на распространение COVID-19. Сергей Елкин вспомнил в связи с этим библейский сюжет.

  • Мужчина и женщина в масках пьют на брудершафт, соблюдая дистанцию 1,5 метра

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус и этикет: социальная дистанция превыше всего

    Пандемия, коронавирус, социальная дистанция, COVID-19, средства защиты - эти слова не только прочно вошли в лексикон, но и изменили нашу жизнь. Сергей Елкин о новых формах этикета.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как перчатки могут защитить от коронавируса?

    За появление в общественных местах без защитных масок и перчаток в Москве и Петербурге с 12 мая грозят штрафы. Но польза от перчаток спорна, не без сарказма напоминает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    После карантина: что будет, когда мир победит коронавирус?

    Во большинстве стран мира из-за коронавируса закрыты бары и рестораны, люди остаются дома, соблюдая режим самоизоляции. Но карантин однажды закончится, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Когда COVID-19 не страшен: надежная защита на время пандемии

    Как помешать распространению коронавируса? Методы известны - карантин, самоизоляция, социальная дистанция, мытье рук, ношение масок для лица. Все они - в одном рисунке от Сергея Елкина.

  • Мужчина в костюме Супермена лежит на диване, а над ним висит плакат Когда оставаясь дома, спасаешь мир

    Юмор сражается с коронавирусом

    Лайфхак: как остановить распространение коронавируса

    Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

  • Два коронавируса растягивают земной шар

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как мир проходит через жернова вирусной угрозы

    Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.

  • Улитка и черепаха обсуждают самоизоляцию в период пандемии коронавируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость

    Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.

  • Инфодемия коронавируса - изображения SARS-CoV-2

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Инфодемия" коронавируса: в чем главная угроза SARS-CoV-2?

    ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники.

  • Дракон в противогазе

    Юмор сражается с коронавирусом

    Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ

    Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.

    Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов


Смотреть видео 03:00

Как Испания стала лидером ЕС по вакцинации от коронавируса? (13.08.2021)

Контекст

Экспресс-тесты на коронавирус в ФРГ с октября перестанут быть бесплатными

В надежде привлечь население к вакцинации от коронавируса власти Германии отказываются от полной оплаты экспресс-тестов на COVID-19. Плата за тесты по-прежнему не будет взиматься, в частности, с беременных и детей.  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Длинная ночь прививок" в Берлине: креативный подход к вакцинации  

Каким будет второй учебный год в Германии в условиях пандемии (02.08.2021)  

Также по теме

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 07.06.21 *** Stilisierte Corona-Viren hängen in einem Schaufenster, während im Hintergrund Stühle und Tische vor einem Restaurant stehen. (zu dpa Handel und Gastronomie: Auf dem Weg zurück in die Normalität?) +++ dpa-Bildfunk +++

Показатель заражаемости коронавирусом в Германии продолжает расти 09.08.2021

Семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений за неделю вырос с 17,8 до 23,1 случая на 100 тысяч человек. Канцлер Меркель и премьеры земель говорят совещание по коронавирусу в ФРГ.

A man receives a dose of the vaccine against the coronavirus disease (COVID-19) in a bus, after floods caused by heavy rainfalls, in Ahrweiler Bad Neuenahr-Ahrweiler, Rhineland-Palatinate state, Germany, July 20, 2021. REUTERS/Christian Mang

Коронавирус: в Германии непривитым могут грозить ограничения 25.07.2021

Показатель заражаемости коронавирусом к выборам в сентябре может достичь 850 случаев на 100 тысяч жителей, заявил глава ведомства канцлера. Глава Немецкого союза городов и общин призвал не вводить локдаун осенью.

Symbolfoto Corona in Köln. Die Schneidersfrau auf dem Heinzelmännchenbrunnen in der Kölner Altstadt hat eine Atemschutzmaske um. Köln, 18.03.2020 | Verwendung weltweit

В Германии вновь вырос показатель заражаемости коронавирусом 10.07.2021

За неделю семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений вырос с 4,9 до 5,8 случая на 100 тысяч человек. Министр юстиции предостерегла от скорого снятия коронавирусных ограничений.

Реклама

Самые читаемые

Финансовая пирамида во благо? Кто поможет вкладчикам компании Finiko  

Президент Афганистана объяснил причины бегства  

Археологические находки, о которых говорит весь мир (фотогалерея)  