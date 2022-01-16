COVID-19: коэффициент заражаемости в ФРГ впервые превысил 500 на 100 тыс. жителей

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Семидневный коэффициент заражаемости коронавирусом в Германии достиг 515,7. Глава Минздрава ФРГ предостерег, что в связи с распространением омикрон-варианта впереди ожидаются "трудные недели".
Семидневный коэффициент заражаемости SARS-CoV-2 в Германии впервые с начала пандемии превысил 500 случаев на 100 тысяч жителей и достиг 515,7. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Днем ранее этот показатель составлял 497,1 случая, неделей ранее - 362,7 случая.
По данным RKI, в течение истекших суток было зафиксировано 52 504 новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Это на 15 952 случая больше, чем в четверг неделей ранее, когда было зафиксировано 36 552 случая.
За прошедшие 24 часа от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 и его последствий скончались 47 пациентов (неделей ранее - 77), таким образом общее количество умерших с COVID-19 в Германии достигло 115 619 человек. Всего с начала пандемии в ФРГ коронавирусом заразились 7 965 977 человек.
На фоне распространения омикрон-варианта министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) предупредил о массовых ограничениях при стационарном лечении в связи с большим числом инфицированных. "У нас впереди - очень трудные недели", - отметил германский министр в интервью газете Bild am Sonntag. "Мы не должны позволить себе попасть в ловушку и думать, что мы в безопасности в связи с тем, что в данный момент число госпитализаций, в первую очередь - в отделениях интенсивной терапии - снизилось", - добавил Лаутербах.
По его прогнозам, ситуация там в ближайшее время снова ухудшится. В настоящее время заболевают в основном молодые люди, у которых много контактов, указал министр. Если активнее начнут заражаться люди старшего возраста, то число госпитализаций снова возрастет. "В зависимости от развития событий - нехватка мест может возникнуть не только в отделениях интенсивной терапии, но и в обычных палатах. Существует угроза закрытия целых отделений", - предостерег он.
На 14 января число госпитализируемых пациентов на 100 тыс. населения составляло 3,23. В выходные статистика не обновляется.
Ранее, 14 января, бундесрат, представляющий в парламенте ФРГ интересы земель, одобрил новые правила карантина для инфицированных коронавирусом и контактных лиц. Так, контактировавшие с носителями вируса освобождаются от обязательной изоляции при наличии бустерной прививки. Кроме того, продолжительность карантина сокращается при заражении - это делается для того, чтобы в условиях резкого роста числа инфицированных предотвратить нехватку персонала в ряде областей. Теперь выйти из изоляции можно будет после семи дней при наличии отрицательных результатов ПЦР-теста или экспресс-теста.
Глава Минздрава ФРГ призвал сограждан сделать первичные и бустерные прививки. "Если мы все будем утверждать, что нам это не нужно, или что мы знаем лучше, или что мы не хотим в этом участвовать, или имеем другое представление о роли государства, мы окажемся в ситуации хаоса", - указал Лаутербах. По его словам, именно поэтому он также выступает за обязательную вакцинацию населения в ФРГ.
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