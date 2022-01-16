COVID-19: коэффициент заражаемости в ФРГ впервые превысил 500 на 100 тыс. жителей

Семидневный коэффициент заражаемости SARS-CoV-2 в Германии впервые с начала пандемии превысил 500 случаев на 100 тысяч жителей и достиг 515,7. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Днем ранее этот показатель составлял 497,1 случая, неделей ранее - 362,7 случая.

По данным RKI, в течение истекших суток было зафиксировано 52 504 новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2. Это на 15 952 случая больше, чем в четверг неделей ранее, когда было зафиксировано 36 552 случая.

За прошедшие 24 часа от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 и его последствий скончались 47 пациентов (неделей ранее - 77), таким образом общее количество умерших с COVID-19 в Германии достигло 115 619 человек. Всего с начала пандемии в ФРГ коронавирусом заразились 7 965 977 человек.

Глава Минздрава ФРГ: Впереди - трудные недели

На фоне распространения омикрон-варианта министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) предупредил о массовых ограничениях при стационарном лечении в связи с большим числом инфицированных. "У нас впереди - очень трудные недели", - отметил германский министр в интервью газете Bild am Sonntag. "Мы не должны позволить себе попасть в ловушку и думать, что мы в безопасности в связи с тем, что в данный момент число госпитализаций, в первую очередь - в отделениях интенсивной терапии - снизилось", - добавил Лаутербах.

По его прогнозам, ситуация там в ближайшее время снова ухудшится. В настоящее время заболевают в основном молодые люди, у которых много контактов, указал министр. Если активнее начнут заражаться люди старшего возраста, то число госпитализаций снова возрастет. "В зависимости от развития событий - нехватка мест может возникнуть не только в отделениях интенсивной терапии, но и в обычных палатах. Существует угроза закрытия целых отделений", - предостерег он.

На 14 января число госпитализируемых пациентов на 100 тыс. населения составляло 3,23. В выходные статистика не обновляется.

Бундесрат одобрил новые правила карантина

Ранее, 14 января, бундесрат, представляющий в парламенте ФРГ интересы земель, одобрил новые правила карантина для инфицированных коронавирусом и контактных лиц. Так, контактировавшие с носителями вируса освобождаются от обязательной изоляции при наличии бустерной прививки. Кроме того, продолжительность карантина сокращается при заражении - это делается для того, чтобы в условиях резкого роста числа инфицированных предотвратить нехватку персонала в ряде областей. Теперь выйти из изоляции можно будет после семи дней при наличии отрицательных результатов ПЦР-теста или экспресс-теста.

Глава Минздрава ФРГ призвал сограждан сделать первичные и бустерные прививки. "Если мы все будем утверждать, что нам это не нужно, или что мы знаем лучше, или что мы не хотим в этом участвовать, или имеем другое представление о роли государства, мы окажемся в ситуации хаоса", - указал Лаутербах. По его словам, именно поэтому он также выступает за обязательную вакцинацию населения в ФРГ.

Смотрите также:

В память о жертвах пандемии Карлсруэ, март 2021 года Японская художница Тихару Сиота создала инсталляцию под названием "Connected to Life" из 50 кроватей, соединенных тонкими шлангами, по которым течет красная краска. Произведение заняло практически все пространство фойе Центра искусств и медиатехнологий в Карлсруэ, который только что открылся после локдауна. Это и траур по умершим, и надежда на исцеление как отдельных больных, так и мира в целом.

В память о жертвах пандемии Прага, март 2021 года На брусчатке Староместской площади в центре Праги 22 марта появились 25 тысяч белых крестов. Так в столице Чехии почтили память жертв коронавируса. Год назад в стране от COVID-19 умер первый пациент.

В память о жертвах пандемии Рио-де-Жанейро, август 2020 года Неправительственная организация "Рио-де-Паз" установила на пляже Копакабана в Рио 100 крестов и 1000 красных воздушных шаров в память о жертвах коронавируса.

В память о жертвах пандемии Амстердам, июль 2020 года В течение восьми дней эта лодка плавала по каналам Амстердама - в память об умерших. Близкие и друзья погибших украсили ее свечами и цветами.

В память о жертвах пандемии Сан-Сальвадор, март 2021 Портреты погибших медиков - в центре столицы Сальвадора. Мемориал установлен год спустя с того момента, как коронавирус был обнаружен в этой стране.

В память о жертвах пандемии Цюрих, ноябрь 2020 года Частная инициатива. 382 свечи - в память о каждом (на тот момент - 27 ноября) погибшем в кантоне швейцарце.

В память о жертвах пандемии Кельн, май 2020 года Инсталляция "It is like it is" в центре Кельна. Немецкий художник Денис Йозеф Мезег создал ее из 111 манекенов. Они "ушли" из магазинов, закрытых из-за локдауна, и "заменили" туристов, толпы которых в обычное время можно встретить у входа в знаменитый Кельнский собор. Город перестал быть живым, но надежда все еще есть, уверен художник.

В память о жертвах пандемии Нью-Йорк, март 2021 года Бруклинский мост. Проекция портретов жертв пандемии - в память об умерших.

В память о жертвах пандемии Санкт-Петербург, март 2021 года Скульптуру создали по эскизам художника Романа Шустрова, также ставшего жертвой пандемии и умершего в мае 2020 года. "Печальный ангел" появился на набережной реки Карповки в память об умерших от последствий коронавируса врачах.

В память о жертвах пандемии Санкт-Петербург, март 2021 года В пандан к "Печальному ангелу" - эти статуи в память о пострадавших медработниках на набережной Карповки.

В память о жертвах пандемии Мадрид, декабрь 2020 года Король Испании Филипп VI и королева Летисия присутствовали на открытии памятника медикам - жертвам пандемии в Мадриде. Автор проекта - родившийся и живущий в Барселоне художник Жауме Пленса. Его работы всегда отличали легкость, прозрачность при использовании тяжелых материалов.

В память о жертвах пандемии Кодоньо, февраль 2021 года В этом городе год назад у 38-летнего мужчины был обнаружен коронавирус. Это был первый случай в Италии. Умершим жителям города посвящен этот памятник из трех стальных колонн. Они символизируют противостояние, единство и новое начало. Эти слова - Resilienza, Comunità и Ripartenza - нанесены на постаменте. Автор: Дарья Брянцева

