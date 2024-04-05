11 депутатов АдГ судимы по насильственным преступлениям

Журналисты Correctiv изучили информацию о 48 депутатах АдГ, "которые в последнее время обратили на себя внимание в связи с насильственными преступлениями".

Как минимум 11 депутатов разного уровня от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) были в недавнем прошлом признаны судом виновными в совершении насильственных преступлений. Против пяти обладателей депутатских мандатов ведутся в настоящее время расследования. Это следует из публикации онлайн-издания Correctiv за пятницу, 5 апреля.

Авторы указывают, что собрали информацию о 48 депутатах АдГ федерального, земельного и окружного уровней, "которые в последнее время обратили на себя внимание в связи с насильственными преступлениями, в том числе непосредственным физическим насилием, психическим насилием, какой-либо формой пособничества при насилии или агрессивным поведением".

По данным Correctiv, 28 из этих политиков - мужчин и женщин - были признаны виновными как минимум судом первой инстанции. Однако 14 из них, несмотря на это, сохранили депутатские полномочия. Кроме прочего, это касается двух депутатов германского бундестага и трех депутатов земельных парламентов (ландтагов). При сравнении с другими партиями Correctiv не смог выяснить подобного ни в отношении депутатов Левой партии или партии "Союз-90/"зеленые", ни у блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза, ни у Социал-демократической партии Германии, ни у Свободной демократической партии, указывают авторы расследования.

Отмечается, что большинство решений судов, о которых идет речь, вступили в законную силу за последние два года. 14 депутатов АдГ, которые, по данным редакции, имеют соответствующие судимости, или не предоставили комментарий, или были в нем "неконкретны", пишет Correctiv.

Когда депутат лишается мандата

По действующим в Германии законам депутат теряет мандат, лишь будучи признанным виновным в "преступлении" с наказанием в виде лишения свободы на срок от одного года. По определению это все уголовные деяния, связанные с нанесением тяжких телесных повреждений, сексуальным насилием, убийством, грабежом или ложными показаниями под присягой. Однако сюда не относится широкий спектр насильственных деяний, которые классифицируются как "проступки".

В беседе с журналистами Correctiv депутат бундестага от Левой партии Клара Бюнгер (Clara Bünger) заявила, что не исключает возможность "ужесточения (ограничений для реализации. - Ред.) пассивного избирательного права". "Однако это не даст гарантию, что антидемократичные люди при этом будут лишены возможности занимать позиции, связанные с властными полномочиями", - констатировала она.

Резонансное расследование Correctiv о встрече в Потсдаме

В январе 2024 года издание Correctiv опубликовало расследование под названием "Тайный план против Германии" . В нем говорилось, что четыре члена партии АдГ, а также два представителя объединения "Союз ценностей" (Werteunion), считавшегося тогда консервативном крылом ХДС, а позже зарегистрированного как самостоятельная партия, в ноябре 2023 года провели "тайную встречу" в отеле Adlon в Потсдаме с предпринимателями, юристами, врачами и людьми, разделяющими праворадикальные взгляды.

В "прологе" к этому расследованию говорилось следующее: "То, что происходит в тот день в поместье Adlon, похоже на камерную пьесу, но это - реальность. Она показывает, что может произойти, когда смешиваются ультраправые идеологи, представители АдГ и состоятельные сторонники правой сцены. Их главная цель: чтобы была возможность высылать людей из Германии на основании расистских критериев - независимо от того, есть у них немецкий паспорт или нет".

После публикации этого расследования по Германии прокатилась волна массовых демонстраций против праворадикальных идей. На некоторых из этих мероприятий звучали требования запретить партию АдГ.

Иск к изданию Correctiv

После публикации Correctiv один из участников встречи - Ульрих Фосгерау (Ulrich Vosgerau) - подал иск в земельный суд Гамбурга против ее содержания. При этом адвокат Фосгерау представил суду семь письменных показаний под присягой от участников мероприятия, в которых они отвергали как ложные публичные утверждения о том, что на встрече планировалась депортация немцев с миграционными корнями.

В письменном заявлении адвоката издания, которое цитируют некоторые немецкие СМИ, в том числе журнал Cicero , говорилось, что все участники встречи "сознавали, что немедленная высылка людей, имеющих в настоящее время немецкое гражданство, представляет собой юридическую проблему, которую в настоящее время невозможно решить". Соответственно, дискуссия о том, в какой мере "немецкие граждане с немецким паспортом могут быть высланы из страны", не являлась предметом публикации, следует из этого документа.

Представительница Correctiv Анетте Довидайт (Anette Dowideit) 29 января пояснила, что понятие "депортация" действительно не упоминается в тексте расследования. "Но это, конечно, ничего не меняет в том, что на встрече (в Потсдаме. - Ред.) шла речь о плане, как изгнать из Германии миллионы людей", - подчеркнула она.

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