Container ATS Krieg Ukraine

Визовый режим Украины с Россией: запоздалая реакция на агрессию Москвы?

С 1 июля Украина вводит визовый режим с Россией. Но будет ли он действенной мерой безопасности? Ведь власти в Киев не контролируют больший участок украинско-российской границы.