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Container ATS Krieg Ukraine
Поставки вооружений Украине, защищающейся от вторжения России, не прекращаются. DW рассказывает о том, какие страны и каким именно оружием поддерживают украинских военных.
"Лишь десять метров разделяет полностью уничтоженную аптеку и уцелевшее уютное кафе с летней террасой и шезлонгами", - пишет о войне в своем дневнике украинский писатель Олег Коцарев.
С 1 июля Украина вводит визовый режим с Россией. Но будет ли он действенной мерой безопасности? Ведь власти в Киев не контролируют больший участок украинско-российской границы.
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