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CNN: Украина создала сеть агентов внутри России

Виталий Кропман
3 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 5 июня.

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Атака дронами Кремля
Фото: Ostorozhno Novosti/REUTERS

На 467-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 5 июня (время московское).

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Украинское Государственное бюро расследований (ГБР) обнаружило на освобожденной территории Харьковской области тайник с российским оружием, которое, очевидно, не успели вывезти во время отступления. Укрытие оборудовали в лесополосе на территории Великобурлукского района. Правоохранители нашли там противотанковые гранаты, разнообразные мины, гранатометы, осколочно-фугасные заряды, ящики с патронами разного калибра, кассетные боеприпасы. Общий вес найденного оружия составляет более 10 тонн, отметила официальный представитель ГБР.

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В Украине на сегодняшний день проживают всего 29 млн человек, а рождаемость стала в 2 раза ниже показателя, необходимого для поддержания населения на прежнем уровне. Такие данные приводит независимый аналитический центр "Украинский институт будущего". При этом работают только 9,1-9,5 млн украинцев, из которых примерно треть – бюджетники. Также, согласно данным института, с момента начала войны страну покинули и пока не вернулись 8,6 млн человек.

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Российские войска нанесли бомбовый удар по центру Торецка Донецкой области. "По предварительным данным, армия РФ нанесла два удара по центру города с использованием ФАБ-250. В результате обстрела две женщины и один мужчина получили осколочные ранения", сообщает офис генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале. В результате бомбардировки повреждены помещения банка, учебное заведение, административное здание, многоэтажные дома.

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Россияне активизируют информационно-психологические операции в связи с украинским контрнаступлением. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (Стратком). "В целях деморализации украинцев и введения в заблуждение сообщества (в том числе собственного населения) российские пропагандисты будут распространять ложную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии. Для этого заготовлены старые видео и фото, показывающие подбитую технику, погибших и пленных. А также другие фейковые материалы", - отметили в Страткоме.

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Минобороны РФ утверждает, что российские военные сорвали попытку ВСУ начать наступление на южнодонецком направлении. Как указали в военном ведомстве, украинские военные понесли значительные потери. По словам официального представителя министерства Игоря Конашенкова, за сутки на указанном направлении потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей. "Противник поставленных целей не добился", - цитирует Конашенкова "Интерфакс". 

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Еврокомиссия продлила до 15 сентября действие запрета импорта украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Об этом сообщил в своем Twitter министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус. "Это решение ЕК подтверждает, что наша защита польской деревни и польских фермеров была правильной и мы будем ее продолжать", - указал Телус. Документ вступит в силу 6 июня. Срок последнего запрета истекал 5 июня.

CNN: Украина создала сеть агентов внутри России

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Украина создала сеть агентов и сочувствующих внутри России, работающих над осуществлением диверсий против российских объектов, и начала предоставлять им беспилотники для организации атак. Об этом сообщила медиакомпания CNN со ссылкой на несколько человек, знакомых с данными американской разведки. Американские официальные лица считают, что эти проукраинские агенты внутри России осуществили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив беспилотники с территории РФ. Официальные лица не смогли точно сказать, как Украине удалось доставить беспилотники за линию фронта, но два источника сообщили CNN, что она наладила хорошо отработанные контрабандные маршруты, которые могут быть использованы для отправки беспилотников или их компонентов в Россию, где они затем могут быть собраны.

Хроника событий 5 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 июня 14.00 - 23.59 >>>

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