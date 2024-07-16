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CNN: США получили данные о планах Ирана убить Трампа

Кирилл Шестаков
16 июля 2024 г.

Власти США в последние недели получили разведданные о планах Ирана убить Дональда Трампа, утверждают источники CNN. Иран отверг обвинения.

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Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Мулуоки
Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Мулуоки Фото: Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance

Власти США в последние недели получили разведданные, свидетельствующие о заговоре Ирана с целью убить кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщил во вторник, 16 июля, телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников CNN, Секретная служба США проинформировала предвыборный штаб Трампа о возросшей угрозе и усилила меры безопасности вокруг политика еще до 13 июля - в тот день Трамп был ранен в результате стрельбы на митинге в Пенсильвании. Однако нет никаких признаков, что стрелявший в Трампа Томас Мэтью Крукс каким-либо образом участвовал в иранском заговоре, заявили источники телеканала.

Спецслужба не раз предостерегала предвыборный штаб Трампа от проведения митингов на открытом воздухе, поскольку они представляют больший риск, чем мероприятия, доступ к которым агентство может лучше контролировать, отмечает CNN.

Иран: Трамп - преступник, но обвинения в заговоре "не обоснованы"

Миссия Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) заявила журналистам, что обвинения в готовящемся покушении на Трампа "не обоснованы и злонамеренны".

"С точки зрения Исламской Республики Иран, Трамп - преступник, который должен быть привлечен к ответственности и наказан в судебном порядке за приказ об убийстве генерала Сулеймани. Иран выбрал правовой путь, чтобы привлечь его к ответственности", - сказал представитель иранской миссии.

Приказ Трампа об убийстве иранского генерала

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в Ираке в ночь на 3 января 2020 года. Приказ об авиаударе отдал Дональд Трамп, занимавший тогда должность президента США. Убийство высокопоставленного иранского военного произошло спустя несколько дней после попытки протестующих в Багдаде взять штурмом посольство США. В Вашингтоне заявили, что нападение на дипмиссию было совершено по распоряжению генерала Сулеймани.

Иран в ответ пообещал отомстить за убийство своего военного, возглавлявшего элитное спецподразделение "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции.

Покушение на Трампа в Пенсильвании

20-летний Томас Мэтью Крукс 13 июля выстрелил в экс-президента США Дональда Трампа во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Пуля попала в верхнюю часть уха политика. В результате стрельбы погиб 50-летний мужчина, еще два посетителя митинга были ранены. Их состояние стабильно, сообщила полиция штата. Нападавшего застрелили спецслужбы.

 

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