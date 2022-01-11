CNN сообщила об одобрении дополнительной помощи США Украине

По информации американской телекомпании CNN, американская администрация в конце декабря тайно одобрила выделение дополнительной помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов. В частности, Вашингтон планирует поставить Киеву стрелковое оружие и боеприпасы, медицинское оборудование, запасные части и средства радиолокационного наблюдения, указывает телеканал в понедельник, 10 января, со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена.

При этом Конгресс США был уведомлен о выделении дополнительной помощи только в начале января, а некоторые чиновники узнали об этом по засекреченным каналам, сообщили источники телеканала.

Пакет одобрен за несколько недель до встречи в Женеве

Данный пакет дополнительной помощи был одобрен всего за несколько недель до переговоров между США и Россией по урегулированию конфликта. Собеседники CNN предположили, что администрация стремилась не привлекать внимания к этому решению перед встречей в Женеве.

В конце декабря Байден поставил свою подпись под оборонным бюджетом США на 2022 финансовый год, который включает в себя 300 млн долларов (около 265 млн евро) на военную помощь Украине и 150 млн долларов (около 132 млн евро) на сотрудничество в области безопасности со странами Балтии.

Переговоры США и России

10 декабря состоялись переговоры замгоссекретаря США Венди Шерман с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым в Женеве. После встречи Шерман заявила, что Соединенные Штаты открыты для дальнейших переговоров с Москвой по поводу размещения военнослужащих и техники у границ Украины, если и Россия будет открыта для аналогичных шагов.

В то же время она вновь отвергла требования России относительно гарантий нерасширения НАТО. "Мы не позволим никому противоречить политике открытых дверей НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двухстороннего сотрудничества с суверенными государствами, которые хотят работать с США, и мы не будем принимать решений об Украине без Украины, о Европе без Европы или о НАТО без НАТО", - заявила она.

Со своей стороны Рябков назвал разговор в Женеве "сложным, но очень профессиональным". "У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку, - сказал он на брифинге по итогам переговоров. - Мы, в свою очередь, представили американцам детальнейшим образом логику и содержательную часть наших предложений, объяснили, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО - это абсолютный императив".

Несколько встреч с представителями Москвы

Накануне заместитель госсекретаря США и замминистра иностранных дел РФ провели двухчасовые предварительные консультации. По словам официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, в ходе встречи Шерман "подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои собственные союзы". При этом речь шла об Украине и ее стремлении вступить в НАТО.

12 января - впервые с конца 2019 года - состоится заседание Совета НАТО - Россия в Брюсселе, а на 14 января намечены консультации в Вене на встрече Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Власти РФ, стягивающей в последние месяцы войска и военную технику к границе с Украиной, категорически отрицают планы военной операции на украинской территории и в свою очередь обвиняют Запад в вооружении Украины и проведении учений возле российских границ. Они требуют юридически обязывающих гарантий безопасности, в частности, отказа НАТО от дальнейшего расширения на восток и от приема Украины в состав альянса.

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