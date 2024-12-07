CNN: Президент Сирии Асад, вероятно, покинул Дамаск

Башара Асада "нет ни в одном из мест в Дамаске, где он мог бы быть найден", сообщил источник CNN. К столице Сирии приближаются повстанцы.

Президент Сирии Башар Асад, возможно, уехал из Дамаска на фоне приближения к городу исламистских повстанческих группировок. О том, что Асада "нет ни в одном из мест, где он мог бы быть найден", сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный источник в субботу, 7 декабря. По его словам, президентская гвардия, которая обеспечивает безопасность Асада, также покинула привычное место своей дислокации, ее местонахождение неизвестно.

Администрация Башара Асада ранее отрицала сообщения о том, что президент Сирии покинул страну или столицу, однако его анонсированное выступление по телевидению не состоялось. По данным The Wall Street Journal, ранее к Асаду обратились египетские и иорданские чиновники с просьбой покинуть страну и сформировать временный совет с участием оппозиции. При этом Асад уже отправил детей и жену в Россию, писала WSJ.

По словам собеседника CNN, повстанческие силы не знают, где находится Асад, и продолжают искать его.

Повстанцы освободили тысячи заключенных в Хомсе

Агентство Reuters также 7 декабря сообщило, что наступающие повстанцы захватили центральную тюрьму в городе Хомс и освободили три с половиной тысячи заключенных. По словам одного из собеседников агентства, боевики прорвали оборону правительственной армии в восточной части города и начали продвигаться вглубь. Хомс - стратегически важный город в центральной части Сирии, он имеет "решающее значение для сообщения со столицей Дамаском и побережьем", пишет Reuters.

Наступление повстанцев в Сирии

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на правительственные силы президента Сирии Башара Асада в конце ноября. За несколько дней им удалось войти во второй по величине город страны Алеппо и взять под контроль города Хама, Дараа и Дейр-эз-Зор.

Как отмечает The New York Times, трое главных союзников Башара Асада - Иран, Россия и поддерживаемое Ираном ливанское исламистское движение "Хезболлах" - сосредоточены в настоящее время на решении собственных проблем. Иран и "Хезболлах" заняты противостоянием с Израилем, а Россия - войной против Украины.