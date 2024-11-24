Китайские хакеры могли шпионить за 150 политиками из США

Об этом телеканалу CNN рассказал сенатор Марк Уорнер. По его словам, число жертв может быть гораздо больше.

Руководители ведущих американских телекоммуникационных компаний встретились в Белом доме с представителями органов национальной безопасности США в связи с растущей обеспокоенностью по поводу кибершпионажа из Китая, сообщает в воскресенье, 24 ноября, телеканал CNN. По данным телеканала, жертвами слежки могли стать около 150 высокопоставленных чиновников и политиков в США.

По словам представителей Белого дома, подобные встречи нужны для того, чтобы проконсультировать Вашингтон о том, как правительство может усилить защиту от кибервзломов. Кроме того, в рамках этого диалога участники обмениваются разведданными.

Не менее 150 жертв кибератаки

Инцидент стал "безусловно, худшим взломом телекоммуникаций в истории нашей страны", заявил CNN сенатор Марк Уорнер. По словам политика, масштабы взлома, его последствия и влияние на национальную безопасность пока уточняются. Однако ФБР уведомила о произошедшем более 150 жертв кибератаки, большинство из них находятся в районе Вашингтона, рассказал Уорнер CNN. Поскольку все они звонили и отправляли текстовые сообщения, хакеры из Китая, вероятно, получили доступ к данным гораздо большего числа людей.

Ранее стало известно, что Китай пытался прослушивать телефонные разговоры избранного президента Дональда Трампа, избранного вице-президента Джей Ди Вэнса, а также зятя Трампа Джареда Кушнера и его сына Эрика. Китай отвергает обвинения в кибератаках и шпионаже.