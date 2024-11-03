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CNN: Выборы в США не подтолкнут Путина к диалогу с Киевом

Павел Мыльников
3 ноября 2024 г.

Сменит ли Байдена в Белом доме Трамп или Харрис - Путин попытается использовать в своих интересах "трещины в единстве Запада", говорят опрошенные CNN аналитики.

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Кандидаты на пост президента США на выборах 2024 года - Дональд Трамп и Камала Харрис
Дональд Трамп и Камала ХаррисФото: AP Photo/picture alliance/dpa

Результаты президентских выборов в США не повлияют на позицию президента России Владимира Путина по войне РФ против Украины. Об этом эксперт по внешней политике РФ и сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм заявил американскому телеканалу CNN. Выдержки из беседы CNN приводит в воскресенье, 3 ноября. У Кремля сейчас "нет причин переосмысливать то, чем он занимается в Украине", - отметил политолог.

"Что, как считает [Трамп], он может сделать, и каким влиянием он обладает, на данный момент не ясно - и я не думаю, что это (переговоры по Украине. - Ред.) - быстрый процесс", - пояснил Грэм. Дональд Трамп, занимавший пост главы Белого дома с января 2017 года по январь 2021-го, вновь баллотируется на должность президента от Республиканской партии.

Кто бы ни стал главой государства в США, Кремль попытается использовать в своих интересах то, что он считает дисфункциями политической системы Соединенных Штатов, а также "трещины в единстве Запада", указал эксперт.

Аналитик Chatham House: Путин хочет ограничить влияние Вашингтона в мире

Аналогичной позиции придерживается и ассоциированный научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Джон Лок. Для Путина "Украина является лишь средством достижения цели, а цель - еще больше ограничить влияние США на международные проблемы", отметил он.

"Когда советники [Трампа] объяснят ему, что в действительности происходит, и тот факт, что Китай играет ключевую роль в поддержке способности России продолжать эту войну", республиканец "неожиданно может отчетливо ощутить, что он не слишком хорошо расположен к Путину", добавил Лок. В то же время Пекин воспримет любые уступки как "еще одно указание на слабость США", добавил британский аналитик.

Соперница Трампа на выборах, демократ Камала Харрис в случае победы во многом продолжит политику Джозефа Байдена. Его администрация поддерживает Киев, несмотря на расхождения по ряду вопросов - в том числе по ударам западным оружием вглубь РФ. Администрация Харрис "определенно не продаст украинцев, однако всерьез проверит <...>, готовы ли они вести эту изнурительную войну", подчеркнул Лок.

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