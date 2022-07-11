CNN: Делегация РФ дважды посещала аэродром с БПЛА в Иране

Российская делегация как минимум дважды за последний месяц посещала военный аэродром Кашан в Иране, чтобы осмотреть беспилотные летательные аппараты (БПЛА), поставки которых Москва обсуждает с Тегераном. Об этом со ссылкой на ряд американских чиновников и анализ спутниковых снимков сообщает телеканал CNN в субботу, 16 июля.

Представители России изучали иранские беспилотники Shahed-191 и Shahed-129, которые можно оснастить высокоточными ракетами, рассказали собеседники CNN.

"У нас есть информация о том, что иранское правительство готовится предоставить России несколько сотен беспилотников, в том числе ударных. По нашим оценкам, официальной российской делегации недавно продемонстрировали БПЛА", - подтвердил изданию советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан.

CNN публикует спутниковые снимки аэродрома, на которых, как утверждается, видны беспилотники в качестве доказательства сохраняющегося интереса России к приобретению этих аппаратов. Впервые представители РФ посетили аэродром в июне, вторая поездка состоялась 5 июля, уточнили собеседники телеканала.

Белый дом: Россия просит поставить ей беспилотники в ускоренном порядке

Ранее администрация президента США сообщила, что Россия обратилась к Ирану с просьбой "в ускоренном порядке" предоставить ей "сотни" беспилотников. Как уточнил тогда Салливан, Белому дому неизвестно, предоставил ли Иран уже какие-либо БПЛА, но у разведки страны есть информация, что Тегеран готовится обучить российских военных их использованию уже в июле. По мнению советника президента США, это указывает, что массированные российские бомбардировки Украины, которые привели к закреплению армии РФ на востоке страны, "проходят в ущерб" запасам российского вооружения.

Как отмечало агентство AP, Белый дом решил обнародовать эту информацию накануне поездки президента Джо Байдена на Ближний Восток. "Решение США публично заявить, что главный региональный соперник двух стран помогает перевооружить Россию, связано с тем, что и Израиль, и Саудовская Аравия из-за своих внутренних интересов не присоединяются к глобальным усилиям по наказанию России за ее вторжение в Украину", - писало агентство.

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