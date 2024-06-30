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CNN: Базы ВС США в Европе привели в состояние готовности

Александра Иванова
30 июня 2024 г.

Уровень защиты сил США в Европе был повышен до второго по значимости на фоне опасений, что военнослужащие или объекты могут подвергнуться террористической атаке.

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Штаб-квартира Европейского командования ВС США в Европе, Штутгарт (фото из архива)
Штаб-квартира Европейского командования ВС США в Европе, Штутгарт (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/M. Murat

Ряд военных баз США в Европе в выходные, 29 и 30  июня, были приведены в состояние повышенной готовности, а уровень защиты сил - повышен до второго по значимости на фоне опасений, что американские военнослужащие или объекты могут подвергнуться террористической атаке. Об этом сообщил на своем сайте в воскресенье, 30 июня, телеканал CNN со ссылкой не двух неназванных американских чиновников.

Указанные военные базы, включая гарнизон ВС США в Штутгарте, где размещается штаб-квартира Европейского командования ВС США в Европе (USEUCOM), 30 июня усилили защиту вооруженных сил до уровня "Чарли", указали собеседники журналистов. По данным армии США, этот уровень используется, "когда происходит инцидент или имеются разведданные, указывающие на вероятность теракта или нападения на (военный. - Ред.) персонал или объекты".

Один из источников CNN, находящийся на одной из европейских военных баз США, подчеркнул, что такого уровня угрозы там не видели "по меньшей мере 10 лет". По его словам,  обычно это означает, что военные знают об "активной угрозе".

Дополнительные меры безопасности

Представитель Европейского командования ВС США Дэн Дэй отказался комментировать конкретные уровни защиты американских сил. Однако он указал, что командование "постоянно оценивает множество факторов, которые влияют на безопасность американских военных за рубежом". "В рамках этих усилий мы часто принимаем дополнительные меры для обеспечения безопасности наших военнослужащих. По соображениям оперативной безопасности мы не будем говорить о конкретных мерах, но мы не теряем бдительности", - добавил он.

Какие именно разведданные послужили основанием для усиления мер безопасности на американских военных базах в Европе, неясно, отмечает CNN. Однако европейские власти предупреждали о потенциальной террористической угрозе на континенте, особенно в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в июле, и во время текущего чемпионата Европы по футболу в Германии, напоминает телеканал.

Для обеспечения безопасности во время европейского футбольного первенства власти ФРГ привлекли 580 сотрудников полиции из других стран для поддержки немецких полицейских.

 

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