 CNN: Украинский ″Боинг″ сбили две иранские ракеты российского происхождения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

CNN: Украинский "Боинг" сбили две иранские ракеты российского происхождения

По данным американской разведки, перед катастрофой самолет был захвачен иранской системой наведения.

Обломки лайнера месте катастрофы самолета МАУ в Иране

На месте катастрофы самолета МАУ в Иране

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ был сбит двумя ракетами "земля-воздух" российского происхождения, сообщила в пятницу, 10 января, телекомпания CNN со ссылкой на официальный источник, близкий к американской разведке.  Был назван и тип ракеты - SA-15 Gauntlet, по российской классификации - "Тор".

Контекст

По сведениям телекомпании, у США есть информация, что система наведения иранский радара захватила самолет, вылетевший из аэропорта Тегерана несколькими минутами ранее 8 января, и тогда были выпущены именно две ракеты. После этого произошла катастрофа. 176 пассажиров и членов экипажа погибли.

Ранее Великобритания и Канада со ссылкой на свои разведданые так же заявили о ракетном ударе как причине крушения украинского самолета. Но  речь шла об одной ракете. В свою очередь власти Ирана отрицают эту версию, заявляют о загоревшемся двигателе и в своем первом отчете о расследовании катастрофы ссылаются на показания очевидцев, которые видели возгорание лайнера с земли и из другого самолета. При этом известно, что пилоты не подавали сигнала о внештатной ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о ракете пока не подтверждена, и попросил разведки других стран предоставить информацию комиссии по расследованию. 

Смотрите также:

Смотреть видео 02:42

Могла ли российская ракета сбить украинский Boeing-737 в Иране?

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было.  

Ссылки в интернете

CNN: Иран сбил украинский самолет двумя ракетами российского производства

CNN: Иран сбил украинский самолет двумя ракетами российского производства

Аудио- и видеофайлы по теме

Пассажиры аэропорта в Киеве о запрете полетов над зонами конфликтов (08.01.2020)  

Могла ли российская ракета сбить украинский Boeing-737 в Иране?  

Также по теме

Iran Ukrainisches Passagierflugzeug nahe Teheran abgestürzt

СНБО Украины: Ракетный удар и теракт - среди основных причин крушения "Боинга" 09.01.2020

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинский Boeing мог быть сбит ракетой ЗРК "Тор". Он отметил, что поражение ракетой российского производства является одной из основных версий крушения.

Реклама

Самые читаемые

В Сети появилось видео вероятного удара ракеты по украинскому лайнеру  

Российские танцовщицы в Египте: причина феноменального успеха  

"Русская мафия" в ФРГ: как выходцы из СССР доминируют в преступном мире  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно