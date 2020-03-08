 CNN: Пентагон планирует направить Украине 125 млн долларов военной помощи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.03.2020

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Мир

CNN: Пентагон планирует направить Украине 125 млн долларов военной помощи

Ожидается, что, кроме финансовой помощи, США предоставят Украине шесть вооруженных катеров и несколько противоартиллерийских радаров.

Военные патрульные катера типа Mark VI. Катера такого типа станут частью пакета военной помощи Украине со стороны США

Военные патрульные катера типа Mark VI

Пентагон собирается выделить Украине 125 млн долларов в качестве военной помощи. О соответствующих планах высшего военного ведомства США в пятницу, 6 марта, были неофициально уведомлены представители Конгресса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Конгрессе.

Эти средства являются первой половиной финансового пакета военной помощи Украине в объеме 250 млн долларов, уже одобренного Конгрессом. Сообщается, что США поставят в Украину также несколько противоартиллерийских радаров и шесть вооруженных патрульных катеров Mark VI. "Последние особенно важны на фоне недавнего конфликта Украины с Россией в Черном и Азовском морях", - отмечает CNN.

"Поскольку это является политическим вопросом, Пентагон не комментирует и не подтверждает ничего относительно потенциальной возможности предоставления военной помощи или пакетов военной помощи, обсуждение которых еще проходит в Конгрессе", - заявили в этой связи в пресс-службе Пентагона.

Попытка импичмента Трампа в связи с заморозкой военной помощи Украине

В США так называемая инициатива по поддержке Украины в области безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative) оказалась в центре общественного внимания, после того как администрация президента США Дональда Трампа в июле 2019 года приостановила выплату военной помощи Украине, уже одобренной Конгрессом. 

Из-за подозрения в том, что таким образом Трамп пытался шантажировать президента Украины Владимира Зеленского, требуя от него начать антикоррупционное расследование в отношении вероятного соперника Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена, Палата представителей Конгресса запустила против главы Белого дома процедуру импичмента.

Однако 6 февраля 2020 года контролируемый республиканцами Сенат признал все обвинения против президента США несостоятельными, что позволило Трампу избежать отстранения от должности.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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