 CNBC сообщил о намерении РФ поднять из моря затонувшую на испытаниях ракету | Новости из Германии о России | DW | 22.08.2018

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Россия

CNBC сообщил о намерении РФ поднять из моря затонувшую на испытаниях ракету

В операции по подъему ракеты с ядерной энергетической установкой будут задействованы три корабля, утверждают собеседники телеканала. По их словам, ракета затонула в Баренцевом море в ноябре 2017 года.

Баренцево море к востоку от архипелага Шпицберген

Россия готовит операцию по подъему ракеты с ядерной энергетической установкой со дна Баренцева моря. Об этом во вторник, 21 августа, сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с докладом одной из спецслужб США . "Российская ракета с ядерной установкой остается в море после неудачных испытаний в прошлом году, и Москва готовится к тому, чтобы попытаться поднять ее", - отмечает телеканал. 

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В операции будут задействованы три судна, одно из которых оснащено необходимым для работы с радиоактивным материалом оборудованием. В докладе спецслужбы не упомянуты какие-либо риски для здоровья и окружающей среды, связанные с возможным повреждением ядерного реактора.

При этом представитель Федерации американских ученых Ханс Кристенсен выразил сомнения, что при поднятии ракеты удастся избежать загрязнения. По его словам, при падении ракеты речь идет об "очень сильном ударе", который грозит утечками.

Ранее неназванные собеседники сообщили CNBC, что с ноября 2017 года по февраль 2018 года Россия провела четыре испытания подобных ракет, каждое из которых завершилось неудачно. В свою очередь, российская сторона отрицает неудачи при испытаниях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ранние сообщения американского телеканала о якобы неудачных испытаниях российских крылатых ракет с ядерной силовой установкой, порекомендовал журналистам верить Владимиру Путину.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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