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Национальный стадион в Лусаиле, на котором пройдет финальный матч ЧМ-2022 по футболу
Национальный стадион в Лусаиле, на котором пройдет финальный матч ЧМ-2022 по футболу Фото: MUSTAFA ABUMUNES/AFP/Getty Images
ПолитикаКатар

ЧМ-2022 по футболу в Катаре

56 мин. назад

Катар, принимающий ЧМ-2022 по футболу, критикуют за ситуацию с правами женщин и представителей сексуальных меньшинств. В досье DW - все, что нужно знать о чемпионате: от итогов до скандалов.

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Чемпионат мира по футболу открылся 20 ноября и завершается 18 декабря 2022 года в Катаре. Еще задолго до его начала правозащитники критиковали Катар из-за плохих условий труда при возведении объектов для проведения мирового первенства, в результате чего погибли много рабочих. Кроме того, мировая общественность подвергла критике ситуацию с правами женщин и представителей сексуальных меньшинств в этой стране. Это первый чемпионат мира по футболу, который проходит на Ближнем Востоке и впервые в Катаре. Чем запомнится ЧМ-2022 по футболу, кто в нем участвует, каковы самые интересные моменты - в досье DW.

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