ЧМ-2022 в Катаре: кто из звезд готов выступить на открытии?

Выступить на ЧМ по футболу в Катаре или бойкотировать его? Этот вопрос задают себе многие музыканты. Страну критиковали за эксплуатацию и дискриминацию.

В то время как бульварные СМИ ломают голову над тем, кто может быть "удостоен" открытия ЧM-2022 по футболу в Катаре, некоторые звезды уже отказались от предложений, а кто-то даже не рассматривал возможность участия в концертной программе.

Из-за многочисленных сообщений о рабочих из других стран, погибших или подвергшихся эксплуатации при строительстве футбольных стадионов, а также массивной критики Катара по поводу нарушений прав человека некоторые поп- и рок-звезды, несмотря на соблазн появиться на многомиллионной публике и заработать крупные гонорары, отказались использовать площадку грандиозного зрелища первого зимнего первенства мира по футболу.

Катар расценивает критику как "беспрецедентную кампанию", направленную против эмирата. Он неоднократно отвергал содержание отчетов правозащитных организаций, таких как, например, Human Rights Watch (HRW), о дискриминации представителей сексуальных меньшинств, называя обвинения фальшивыми и надуманными.

Кто отказался от участия в музыкальной программе ЧM-2022

Чуть больше года назад британскую рок-звезду Рода Стюарта спросили, не хочет ли он дать концерт на чемпионате мира в Катаре. По слухам, за выступление ему предложили гонорар в размере более одного миллиона долларов США. Но 77-летний музыкант отказался. "Было бы неправильным туда поехать", - прокомментировал он свое решение в недавнем интервью британской газете The Sunday Times. Можно себе представить, как нелегко оно далось легендарному рок-певцу. Как известно, Стюарт - больше, чем просто футбольный фанат. В юном возрасте он сам чуть ли не стал профессиональным футболистом.

Род Стюарт отказался от участия в церемонии открытия ЧМ-2022 Фото: Alastair Grant/AFP

Не прилетит в Катар и популярная британская певица косовского происхождения, автор песен и модель Дуа Липа. Она планирует болеть за английскую команду из дома. Об этом 27-летняя певица, которая выступала на финале Лиги чемпионов в 2018 году, в минувшее воскресенье сообщила на своей странице в Instagram. Ранее ходили слухи, что Дуа Липа может принять участие в музыкальном шоу на церемонии открытия Чемпионата мира по футболу. Различные СМИ цитируют Липу словами из ее публикации в сторис: "Я не буду выступать и никогда не участвовала в каких-либо переговорах о своем участии".

Британская певица Дуа Липа Фото: Avalon/Photoshot/picture alliance

Какие звезды споют на церемонии открытия?

Кто будет петь на церемонии открытия ЧM-2022 по футболу 20 ноября, пока точно неизвестно. Подтверждено только участие в шоу южнокорейского певца Чона Джонгука из поп-группы BTS. По заявлению коллектива в Twitter , они "горды" объявить о выступлении Джонгука на церемонии открытия чемпионата. Этот пост вызвал неоднозначные комментарии фанатов.

Слухи о том, что Шакира, которая вместе с южноафриканской группой Freshlyground выпустила песню для ЧМ-2010, примет участие в церемонии открытия ЧМ-2022 в Катаре, официально пока не подтверждены. В любом случае, повторить успех будет весьма сложно, тем более что осенью нынешнего года ФИФА объявила песню Шакиры "Waka Waka (This Time for Africa)" ("Давай, Давай! (На этот раз - в Африку)") лучшим гимном ЧМ всех времен.

Робби Уильямс во время выступления на последнем ЧМ по футболу в России Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

В социальных сетях появились слухи о том, что в Дохе может выступить и Робби Уильямс, который, несмотря на критику, открывал четырьмя песнями последний чемпионат мира по футболу в России и спел несколько своих главных хитов перед матчем между сборными РФ и Саудовской Аравии. В заявлении, распространенном немецким агентством dpa, он сообщил, что хотел бы посмотреть чемпионат мира - возможно, даже на месте. О бойкоте Робби Уильямс, судя по всему, не задумывается. "Чемпионат мира - это чемпионат мира. Если вы хотите кого-то обвинить за то, что происходит на чемпионате мира, то это - к ФИФА. А я хочу смотреть футбол. Я не защищаю режим или его представителей. Я, в первую очередь, большой фанат футбола", - заявил певец.

Официальный саундтрек ЧM-2022 по футболу

В этом году официальный саундтрек чемпионата мира по футболу должен состоять из нескольких песен разных исполнителей. Согласно сообщению южнокорейской группы BTS в Twitter, в него включена и песня Джонгука.

Первый официальный сингл из саундтрека "Hayya Hayya (Better Together)" был представлен во время жеребьевки ЧМ-2022 в Дохе. Песню, в которой сливаются голоса из Америки, Африки и Ближнего Востока, исполнили американский певец Тринидад Кардона, икона афробита Давидо и катарская звезда Аиша. Аиша - известная в Катаре певица, которая даже выступила в 2019 году в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Согласно информации на сайте ФИФА, песня является "важной частью обновленной музыкальной стратегии ФИФА, объявленной в 2021 году", с помощью которой всемирная футбольная ассоциация хочет объединить любителей футбола и музыки во всем мире.

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