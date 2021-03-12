Clubhouse в Германии: за что его не любят немцы и на что подписаться юзерам?

Пока социальная сеть Clubhouse в Германии не особенно популярна. DW рассказывает, на какие каналы стоит обратить внимание активным юзерам, имеющим доступ.
Набирающая популярность социальная сеть Clubhouse есть и в Германии, но пока особым спросом не пользуется: приложение установлено меньше, чем у одного процента опрошенных, сообщает сайт Statista. Возможно, это связано с тем, что при использовании программ и приложений немцы уделяют особое внимание защите персональных данных, а Clubhouse хочет узнать слишком много. Например, требует поделиться контактами из записной книжки.
К тому же с приложением в Германии уже связан один крупный скандал. Этой зимой премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) участвовал в одной дискуссии и разговаривал так, как будто делает он это с самыми близкими друзьями (при этом беседу слушали более тысячи человек). В частности, Рамелов подшучивал над Ангелой Меркель (Angela Merkel) и заявил, что во время важной встречи канцлера с премьер-министрами федеральных земель по поводу локдауна резался в любимую игру на телефоне. Что, естественно, слышали не только друзья Рамелова. Это подпортило имидж политику, а заодно привлекло внимание к соцсети.
Лайфхаки "членам клуба": на кого подписаться в Clubhouse?
В конце января Clubhouse стал самым скачиваемым приложением в AppStore Германии. Но произошло это еще до истории с Бодо Рамеловым. Однако уже в начале марта приложение перестало входить даже в топ-50 самых популярных загрузок. Несмотря на это, количество журналистов, активистов, предпринимателей и просто интересующихся в немецкоязычном сегменте Clubhouse постоянно растет. На кого стоит подписаться активным юзерам, имеющим доступ, чтобы послушать интересные дискуссии - в том числе и тем, кого интересуют мнения немцев и кто хочет попрактиковаться в немецком языке?
Если вы хотели побывать на настоящей журналистской планерке и с самого утра быть в курсе главных событий в Германии, подключайтесь по будням к ZEIT Online. В течение получаса журналисты рассказывают последние новости, которые будут обсуждать в редакции этим утром. К дискуссии можно присоединиться, сделать предложения по форматам или задать свои вопросы.
Funk - проект немецких общественно-правовых телеканалов ARD и ZDF. Если вы хотя бы раз видели их репортажи на YouTube или Instagram-страницы, то знаете, чего ждать от бесед в сети Clubhouse: принятие своего тела, интеграция в общество, проблемы ЛГБТ+, алко- и наркозависимость, необычные профессии. Сотрудники рассказывают о своем опыте создания новых форматов и о съемках репортажей.
На канал imregierungsviertel приглашают представителей разных политических партий Германии и региональных политиков. Разговор может быть серьезным, а может начаться на самую неожиданную тему (вроде искусственного интеллекта или пользы детокса).
Тем, кто интересуется экологичными решениями из Европы, стоит подписаться на Лауру Латку (Laura Latka). Девушка работает журналистом и "зеленым тренером": разрабатывает маркетинг-стратегии для экологичных кампаний в Германии. О том, как бизнес может быть экологичным, она и рассказывает в сети Clubhouse.
GEO - еще одно немецкое издание, которое быстро создало Clubhouse-профиль. Страница называется geomagazin. Здесь можно послушать дискуссии об ответственном потреблении, защите климата и бережном отношении к природе.
Как начать свой бизнес? А как успешно запустить не совсем обычный бизнес? Об этом рассказывают Леа-Софи Крамер (Lea-Sophie Cramer) и Филип Зифер (Philip Siefer), создатели известных берлинских стартапов. Их компании производят секс-игрушки и экологичные веганские презервативы.
Права женщин, карьеру, материнство и бодипозитив обсуждают в каналах Business Punk и Femtasy, а также в рамках "Феминистского завтрака" (Feministisches Frühstück). Найти последних можно по именам ведущих @sallystarken & @cordeliara.
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