ЕС согласовал план по наращиванию производства боеприпасов

Представители правительств стран-членов ЕС и Европарламента в четверг, 6 июля, согласовали план финансового стимулирования европейской оборонной промышленности для быстрого расширения производственных мощностей. Он был предложен Еврокомиссией в мае и предусматривает выделение 500 млн евро из бюджета ЕС.

Это соглашение является еще одним доказательством непоколебимой приверженности ЕС поддержке Украины, заявила Маргарита Роблес, министр обороны Испании, председательствующей в настоящее время в Совете ЕС. Оно также демонстрирует приверженность укреплению оборонной технологической и промышленной базы ЕС и обеспечивает долгосрочную безопасность и оборону граждан ЕС, отметила она.

План обусловлен сложностями с поставкой Украине боеприпасов

Предпосылкой для проекта послужили трудности стран ЕС с поставкой Украине достаточного количества артиллерийских боеприпасов, а также ракет для отражения российской агрессии. Расширение производства призвано предотвратить дальнейшие трудности для украинских вооруженных сил, а также гарантировать, что сами страны ЕС сохранят способность к самообороне и смогут поддерживать достаточные запасы боеприпасов.

Соглашение должно быть формально одобрено Советом ЕС и Европарламентом. Постановление может вступить в силу до конца июля, отмечает агентство dpa со ссылкой на источники в ЕС.

Трехэтапный план Борреля

В марте верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель представил план из трех частей. Первая: выделить 1 миллиард евро из Европейского фонда мира (ЕФМ) на восполнение национальных резервов тех стран Евросоюза, которые готовы передать Украине боеприпасы. Вторая: выработать общий скоординированный подход к закупкам артиллерийских снарядов для восполнения собственных запасов и предоставления боеприпасов Украине в среднесрочной перспективе через Европейское оборонное агентство. По мнению Борреля, коллективный подход должен способствовать снижению цен на боеприпасы и сократит сроки их доставки. На эти цели предлагалось выделить еще 1 миллиард евро из ЕФМ.

Третья часть плана заключается в наращивании мощностей оборонной промышленности в странах ЕС для покрытия нужд их армий.

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