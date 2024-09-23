Членам КСИР в Иране запретили использовать средства связи

После массовых подрывов в Ливане пейджеров и раций "Хезболлах" руководство иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приказало членам формирования отказаться от использования любых средств связи. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников иранских служб безопасности.

Один из собеседников агентства указал, что КСИР проводит масштабную проверку не только коммуникационных, а всех электронных устройств. Большинство из них произведены в Иране либо импортированы из Китая и России.

Иран ведет расследование в отношении предполагаемых агентов Израиля

Чиновник, отказавшийся назвать свое имя из соображений безопасности, указал, что Иран обеспокоен предполагаемым проникновением израильских агентов, включая завербованных Израилем иранцев. Уже началось соответствующее расследование в отношении ряда членов КСИР среднего и высшего ранга, включающее проверку их банковских счетов в Иране и за рубежом, а также изучение их поездок, отметил далее собеседник Reutes.

Агентству не удалось получить от своих источников детали о способах коммуникации сил КСИР, насчитывающих 190 тысяч человек. "На данный момент мы используем сквозное шифрование в мессенджерах", - заявил один из них. Тот же чиновник указал, что члены политической элиты Ирана серьезно обеспокоены в связи с сериями взрывов в Ливане. Представители КСИР обратились к ливанскому террористическому движению "Хезболлах" за технической оценкой пострадавших средств связи. Несколько образцов взорванных устройств были отправлены для изучения в Тегеран, отмечается далее.

17 и 18 сентября у членов "Хезболлах" массово взорвались пейджеры и рации. В результате, по официальным данным Бейрута, погибли как минимум 39 человек, более 3000 получили ранения. В "Хезболлах" обвинили в нападении Израиль, власти Израиля отрицают причастность к взрывам средств связи.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев, еще почти 96 тысяч были ранены. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.