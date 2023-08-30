Свастика на украинских авто: депутат АдГ уходит в отставку

По данным прокуратуры Баден-Бадена, один из членов муниципального совета в марте и январе 2023 года нанес свастику и ругательства на две машины с украинскими номерами.

Член муниципального совета немецкого города Баден-Баден, представитель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Мартин Кюне (Martin Kühne) объявил, что оставляет свой пост на фона скандала с нанесением свастики и ругательств на автомобили с украинскими номерами в городе. Об этом сообщает журнал Der Spiegel в среду, 30 августа.

Указывается, что о своем решении Кюне уведомил мэра Баден-Бадена Дитмара Шпета (Dietmar Späth) письмом вечером 29 августа. Между тем в ночь на 30 августа коллега Кюне по фракции АдГ в муниципальном совете города Александер Арпаши (Alexander Arpaschi) уточнил, что никаких заявлений по этому поводу в адрес фракции Кюне не делал.

В начале недели прокуратура Баден-Бадена сообщила, что некий член муниципального совета города подозревается в нанесении нацистской символики и ругательств на два автомобиля с украинскими номерами. За это мужчину приговорили к штрафу в размере 50 суточных окладов, однако решение суда еще не вступило в законную силу. Указывалось, что инциденты произошли в январе и марте текущего года. Имя политика и его фракция в сообщении прокуратуры не фигурировали. Однако некоторые местные СМИ предположили , что речь идет именно о Мартине Кюне.

В муниципальном совете Баден-Бадена франкцию АдГ представляют три депутата. Фракции "зеленых", христианских демократов, "Свободных граждан Баден-Бадена" и социал-демократов в муниципальном совете резко осудили индидент со свастикой на украинских авто. Если подозрения оправдаются, виновному следует извлечь выводы, говорилось в заявлении политиков.

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