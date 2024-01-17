Число жертв землетрясения в Японии увеличилось до 232

Еще 10 погибших были обнаружены в городе Вадзима. 21 человек считается пропавшим без вести, в том числе 17 человек в Вадзиме.

До 232 человек увеличилось число жертв мощного землетрясения, которое произошло в Японии 1 января. Об этом сообщили власти префектуры Исикава в среду, 17 января. По данным властей города Вадзима , в нем были обнаружены 10 погибших неподалеку от уличного рынка, который охотно посещают туристы. До сих пор в префектуре считается пропавшим без вести 21 человек, в том числе 17 человек в Вадзиме.

Как сообщила полиция, в префектуре землетрясением повреждено 22 374 здания. При этом в городах Вадзима и Судзу оценка ущерба продолжается, поэтому общий объем разрушений может существенно возрасти.

Десятки тысяч жителей Исикавы - без света и водоснабжения

Землетрясение произошло в центральной части Японии 1 января, его магнитуда составила 7,6. В последующие дни отмечались повторные подземные толчки. Эпицентр находился на полуострове Ното, где были повреждены или разрушены многие здания. В Вадзиме вспыхнувший пожар уничтожил исторический рыночный квартал.

В этом же регионе без электроэнергии остались почти 24 тысячи домохозяйств, без водоснабжения - свыше 66 тысяч. Более 30 тысяч человек были размещены в убежищах. В ряде прибрежных префектур были объявлены предупреждения о цунами.

Землетрясения являются частым природным явлением в Японии. Во многих случаях ущерб оказывается минимальным, что связано в том числе со строгими строительными нормами. За последние 5 лет землетрясения на полуострове Ното участились.

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