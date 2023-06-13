На 476-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 14 июня (время московское).

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Война России против Украины является для США одним из крупнейших вызовов нашего времени, заявил Джо Байден, выступая перед главами американских дипломатических миссий. Он подчеркнул важность помощи Украине в защите от российской агрессии. "Если мы этого не сделаем, то представьте, что произойдет. Подумайте об этом", - призвал дипломатов глава Белого дома. Среди других главных вызовов для США Байден назвал конкуренцию с Китаем, изменения климата и необходимость подготовки к возможной новой пандемии.

Число жертв в Кривом Роге возросло до 12 человек

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Число жертв российского ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 12 человек, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. "Сегодня в нашем городе День траура по погибшим в результате вчерашнего террористического ракетного удара. К сожалению, жертв уже 12 - ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, умер 67-летний мужчина", - написал он в Telegram . По словам Вилкула, работы по ликвидации последствий удара продолжаются. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, работают все службы - 40 бригад коммунальщиков.

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По данным Генерального штаба ВСУ, в Бердянске россияне загружают суда украинским зерном. "На причалах морского порта города Бердянск, происходит наполнение сухогрузов похищенными у украинских фермеров зерновыми культурами. В дальнейшем оккупанты планируют вывезти зерно на территорию России", - сообщается в Facebook. Кроме того, украинское командование указало на новые случаи ограбления украинских мирных жителей российскими военными, вывозящими награбленное имущество на военном грузовом транспорте. "Из поселка Очеретоватое, в направлении города Токмак зафиксировано движение российских автомобильных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом местных жителей", - отмечается далее.

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Прошедшей ночью российские войска атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими ударными дронами Shahed, информация о последствиях этой атаки уточняется, заявил Генштаб ВСУ. По его данным, за минувшие сутки ВС РФ нанесли ракетно-авиационный удар, задействовав 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских ударных БПЛА Shahed по объектам критической инфраструктуры в Харьковской области и жилых домах в Кривом Роге, ВСУ уничтожили 11 крылатых ракет и один ударный дрон, отмечается в утренней оперативной сводке в Facebook . Россияне также нанесли 39 авиационных ударов и совершиил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. "Противник продолжает сосредоточение основных усилий на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей - за прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 28 боевых столкновений", - сообщается далее.

В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. ВСУ уничтожили 2 российских дрона "Орлан-10". Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии в течение суток, в числе прочего, поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 боеприпаса и зенитно-ракетный комплекс.

Украинское оперативное командование "Юг": Три сотрудника склада погибли после удара по Одессе

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ВС РФ ударили по Одессе четырьмя ракетами "Калибр" с корабля в Черном море, заявили в украинском оперативном командовании "Юг". По его данным, а результате взрывов повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, точка питания и магазины в центре города. Предварительно, шесть человек получили ранения, говорится в заявлении.

Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей вызваны разрушения на площади в 1000 кв. метров и пожар на площади 400 кв. метров. При этом три сотрудника склада погибли, семь ранены, указали в командовании. Продолжается разбор завалов. Под ними могут оставаться люди, добавили там.

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Российские военные уничтожили позиции, с которых украинская артиллерия обстреливала населенные пункты Белгородской области, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Украинские медики-добровольцы поедут в зоны затопления

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Для предоставления необходимой медицинской помощи на подтопленные территории Украины отправят медиков-добровольцев из других регионов на срок от двух недель до месяца. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины. Добровольцы, которые будут помогать местным врачам, поедут в Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области.

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В Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официального ресурса по оповещению. В Одессе прогремели мощные взрывы, сообщает агентство УНИАН. В одном из районов города начался пожар. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Запорожье, Днепропетровской и Кировоградской областях.

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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предостерегало власти Украины от атак на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" в июне 2022 года после получения информации от Службы военной разведки и безопасности Нидерландов. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По версии газеты, сотрудники нидерландского ведомства сообщили ЦРУ, что украинская диверсионная группа хотела арендовать яхту на побережье Балтийского моря и с помощью команды водолазов установить взрывчатку рядом с четырьмя трубами газопроводов.

Военное руководство Украины: Идут бои оборонительного и наступательного характера

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Проливные дожди начались на нескольких участках фронта в Запорожской области, из-за чего ВСУ были вынуждены снизить наступательную активность, заявил один из "руководителей" российской оккупационной администрации в регионе Владимир Рогов.

По его словам, основная часть боев на данный момент сводится к массированным артиллерийским обстрелам по позициям всех линий российской обороны.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона несколько конкретизировала сообщение Залужного. "Что касается оперативной ситуации по состоянию на сейчас, действительно, на нескольких направлениях у нас продолжаются наступательные действия. Вместе с тем у нас есть и оборонительные действия, потому что и враг наступает на нескольких направлениях. Поэтому ситуация неоднородная", - пояснила Маляр. "Там, где мы наступаем, - это Бахмутское направление, и все знают, что восток вообще является эпицентром боевых действий. А на Бахмутском направлении происходит продвижение. Вместе с тем там ожесточенные бои, надо понимать, что враг так просто не сдает те позиции, которые в свое время они заняли, поэтому это очень тяжелые бои", - заявила Маляр.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, в рамках которого рассказал о ходе событий на фронте. "На востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера. Есть определенные успехи, реализуем наши планы, двигаемся вперед", - написал Залужный в Telegram-канале.

Хроника событий 13 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 июня 00.00 - 13.59 >>>

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