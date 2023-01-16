Число жертв ракетного удара в Днепре возросло до 41 человека

На 328-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 17 января (время московское).

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Сразу в нескольких российских регионах чиновникам и депутатам неофициально запретили покидать Россию, пишет газета "Коммерсант". Речь идет, в частности, о Новгородской, Свердловской, Вологодской, Ульяновской, Тамбовской и Брянской областях, а также о Чувашии, Северной Осетии и Марий Эл. Официально запретить парламентариям и чиновникам выезжать за пределы страны региональные власти не вправе, поэтому были даны "настоятельные рекомендации". "Кампания по принуждению" началась после ряда скандалов, связанных с отпусками депутатов на зарубежных курортах, отмечает "Коммерсант".

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Из-под завалов разрушенного российской ракетой жилого дома в городе Днепре утром извлекли тело погибшего ребенка, передают украинские СМИ со ссылкой на заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. Таким образом, число жертв ракетного удара увеличилось до 41 человека. Среди погибших - четверо детей.

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В Украине после военного вторжения России в эту страну 24 февраля 2022 года погиб 7031 мирный житель, в том числе 433 ребенка. Ранены 11327 гражданских лиц, в том числе 827 детей. Причиной гибели или ранения большинства из них было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиационные удары. Такие сведения содержатся в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Речь идет только о документально подтвержденных случаях, в действительности погибших может быть в разы больше, подчеркивается в документе. Из района населенных пунктов, где шли либо продолжаются самые интенсивные бои, в частности Мариуполя, Лисичанска, Северодонецка, Соледара и Бахмута, по-прежнему очень сложно получить информацию.

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За минувшие сутки Силы обороны Украины отбили вражеские атаки в районах более чем 20 населенных пунктов Донбасса, в том числе Белогоровки (Луганская область) Верхнекаменского, Спорного, Краснополовки, Соли, Соледара, Белогоровки, Бахмута, Северного, Каменки, Водяного, Невельского, Марьинки и Победы (Донецкая область), говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба ВСУ. За это же время войска РФ нанесли два ракетных и семь авиационных ударов, а также совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре. "Есть раненые и погибшие среди мирного населения. Высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины", - предупредили в украинском Генштабе.

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В Запорожской области этой ночью российские войска подвергли артиллерийскому обстрелу Беленьковскую общину. Снаряды попали в сектор частной жилой застройки, в результате были повреждены три дома, а также надворные постройки и автомобили, но обошлось без человеческих жертв, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. "Российские оккупанты активизировали действия, направленные на террор мирных граждан. В течение минувших суток количество обстрелов наших свободных земель возросло до 130. Поступило сообщение о разрушении 64 объектов гражданской инфраструктуры", - подытожил Старух.

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В Белгороде в ночь на 17 января прозвучали несколько взрывов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил, что это работала противовоздушная оборона. "Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным известно, что разрушений и пострадавших нет", - написал Гладков в Telegram-канале.

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Жители оккупированной Каховки Херсонской области больше не могут обращаться за помощью в местный противотуберкулезный диспансер: он перестал обслуживать гражданское население. Сейчас там создают госпиталь для военнослужащих РФ, сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС). По его данным, медицинские учреждения на оккупированных территориях получили распоряжение обслуживать в первую очередь российских военных. "Даже при оказании экстренной помощи преимущество предоставляется россиянам. Поэтому во временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность среди гражданского населения существенно возрастает", - говорится в сообщении ЦНС.

ISW: Путин намеренно пытается подорвать влияние Пригожина в российском информационном пространстве

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Кремль продолжает публично опровергать заявления финансиста частной военной компании Вагнера - Евгения Пригожина о том, что силы группы несут полную ответственность за захват Соледара 12 января, полагают в Институте изучения войны (ISW). Свидетельством этого военные аналитики считают то, что президент РФ Владимир Путин, отвечая 15 января на вопрос журналиста о российских успехах в Соледаре, приписал их Минобороны и Генштабу РФ. Заявление Путина прозвучало в эфире государственного телевидения и, вероятно, было намеренной попыткой подорвать влияние Пригожина в российском информационном пространстве, учитывая, что ранее Путин воздерживался от комментариев по поводу тактических успехов в Украине, говорится в традиционном аналитическом обзоре ISW .

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли начинает визит в Вашингтон и Торонто для активизации "глобальных действий по Украине" в 2023 году. Как сообщили в пресс-службе ведомства, у британского министра запланированы встречи, в частности, с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Канады Мелани Жоли. В ходе переговоров стороны обсудят среди прочего "скоординированные усилия по оказанию помощи Украине в преодолении российской агрессии". Как ожидается, Клеверли укажет на необходимость дальнейших шагов для предоставления Киеву инструментов для победы в войне.

Замглавы офиса Зеленского: После удара 14 января по дому в Днепре разрушены свыше 200 квартир

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В результате ракетного удара по жилому дому в Днепре 14 января разрушено больше 200 квартир, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на брифинге. "Наша самая главная задача - расселить всех людей и помочь в восстановлении этого дома", - подчеркнул он. По словам Тимошенко, разбор завалов не закончится, пока не будут найдены тела всех погибших, что может занять не один день.

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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) начала работу на Южноукраинской АЭС в Николаевской области, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. "Флаг МАГАТЭ сейчас развевается в Южноукраинске (Южноукраинская АЭС). Мы - здесь, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность", - написал Гросси в Twitter, отметив, что "вскоре миссии МАГАТЭ будут постоянно присутствовать на всех АЭС Украины".

Мэр Киева призвал западных союзников ускорить поставки систем ПВО

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Виталий Кличко (фото из архива) Фото: DW

Постоянные российские ракетные удары по критической инфраструктуре Киева и холод оказывают значительное давление на украинскую столицу, утверждает мэр города Виталий Кличко. Из-за атак инфраструктура может развалиться в любой момент, поэтому западным союзникам следует ускорить поставки систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил Кличко агентству Reuters в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, в настоящее время дефицит электроэнергии в Киеве составляет 30 процентов. "Сейчас в Украине довольно холодно, поэтому жизнь без электричества и отопления практически невозможна. Ситуация - критическая. Мы боремся за выживание", - указал мэр Киева.

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Ракетный удар по жилому дому в Днепре, унесший жизни не менее 40 человек, демонстрирует необходимость более быстрых и скоординированных решений по поставкам оружия для Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский. "То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новые попытки перехватить инициативу в войне, то, что характер военных действий на фронте требует новых решений по поставкам оружия - все это только подчеркивает, насколько важно координировать наши усилия - всех участников коалиции, защищающей Украину и свободу", - подчеркнул Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении, отметив также, что необходимо ускорить процесс принятия решений.

Он поблагодарил британского премьера Риши Сунака за объявленный новый пакет военной помощи.

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За минувшие сутки российские ВС нанесли 2 ракетных и 6 авиационных ударов по Украине, а также совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе - по гражданской инфраструктуре Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, что повлекло жертвы среди мирных жителей, заявил Генштаб ВСУ.

В вечерней оперативной сводке также указывается на меры по мобилизации в РФ. "На территории России иностранным гражданам, находящимся в очереди на получение гражданства Российской Федерации, предлагается добровольно призываться в ряды" ВС РФ и "автоматически получить гражданство России", отмечается в сообщении. Кроме того, в Москве оказывается давление на коммерческие структуры с целью перевода денег российской армии в размере от 10 млн рублей, указал украинский Генштаб.

Киев не фиксирует увеличения войск в Беларуси возле границ с Украиной

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Государственная погранслужба Украины (ГПСУ) не наблюдает увеличения группировок российских и белорусских войск близ украинской границы в Республике Беларусь (РБ). "На сегодня количество войск РФ на территории РБ составляет порядка 11 тысяч военных. Эта цифра ежедневно меняется, потому что сейчас происходит ротация подразделений ВС РФ, а именно 2-я мотострелковая дивизия будет выходить на территорию РФ, в Воронежскую и Белгородскую области, а ей на замену заходит 6-я мотострелковая дивизия", - заявил представитель ГПСУ Сергей Дейнеко в эфире национального телемарафона.

Хроника событий 16 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 января 00.00 - 13.59 >>>

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