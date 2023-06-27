Число жертв ракетного удара по Краматорску выросло до девяти

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 июня.

На 490-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий среды, 28 июня (время московское).

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Опубликованная украинскими военными видеозапись с водружением украинского флага на окраинах Курдюмовки южнее Бахмута в Донецкой области подтверждает сообщения о продвижении ВСУ на Бахмутском направлении, отмечает основатель аналитической группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев . Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что восточная группировка украинских войск продолжает наступление в районе ряда населенных пунктов на этом направлении, среди них называлась и Курдюмовка.

++12.45++

Генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил , что Краматорск был обстрелян накануне вечером ракетами "Искандер". Ранее сообщалось, что удар был нанесен ракетами С-300.

По данным Государственной службы чрезвычайных сообщений, количество погибших при ударе по ресторану в Краматорске возросло до 9 человек, среди них трое детей, ранения получили 56 человек, в том числе ребенок 2022 года рождения. Семь человек удалось спасти. Поисково-спасательные работы и разбор завалов продолжаются, на месте работают также кинологи и психологи ГСЧС.

Литва купила в Норвегии для Украины две установки ПВО NASAMS

++12.25++

Литва закупила для Украины в Норвегии две ракетные пусковые установки NASAMS. Об этом сообщил президент страны Гитанас Науседа , отметив, что отремонтированные установки прибудут в Украину в ближайшее время. Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас оценил стоимость сделки, заключенной с норвежской компанией Kongsberg в 9,8 млн. евро, передает агентство AFP.

++12.00++

Временное закрытие одного из двух маршрутов снабжения между Крымом и оккупированным территориями Херсонской и Запорожской областей - по Чонгарским мостам, которые были разбиты ударами ВСУ 22 июня, привело к увеличению времени пути колонн снабжения по альтернативным маршрутам не менее чем на 50 процентов. Такую оценку дает Минобороны Великобритании в своем свежем отчете на основании разведданных.

В сводке отмечается, что российские силы почти наверняка построили понтонно-мостовую переправу в течение 24 часов после атаки, при этом весьма вероятно, что движение по этой переправе ограничено и ей может пользоваться только военный транспорт. "Скорость, с которой была построена альтернативная переправа, указывает на то, насколько жизненно важен этот маршрут для российских военных усилий в оккупированных регионах Украины", - отмечают эксперты британского оборонного ведомства. Они указывают, что маршрут через Чонгарские мосты является самым прямым путем из логистического центра в Джанкое в аннексированном Крыму и запорожского сектора, где Россия в настоящее время обороняется от крупного украинского наступления.

++11.20++

Генштаб ВСУ обновил свою оценку потерь российской стороны с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину: 227 100 человек личного состава, 4036 танков, 7847 боевых бронированных машин, 4089 артиллерийских систем, 627 РСЗО и 387 средств ПВО.

++10.45++

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщает администрация главы литовского государства. Отмечается, что в планы Науседы входит обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским повестку июльского саммита НАТО в Вильнюсе, переговоры о членстве Украины в Североатлантическом альянсе, а также дальнейшую помощь Украине со стороны Литвы и ЕС в целом.

Число жертв ракетного удара по Краматорску увеличилось до восьми

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Спасатели несут раненного в результате российского ракетного удара по центру Краматорска Фото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Восемь погибших и 60 раненых. Таковы последствия российского ракетного обстрела Краматорска накануне. Среди погибших - три несовершеннолетних девушек 17 лет и две сестры 14 лет. Спасательные работы продолжаются. Не исключено, что под завалами есть еще люди, сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин.

ГСЧС Украины привело другие данные : восемь погибших, среди которых два подростка 15 лет и один 12 лет, а также 56 пострадавших.

++08.30++

Отец Кирилла Бабаева - 24-летнего пилота вертолета, погибшего во время мятежа ЧВК "Вагнер", - назвал закрытие уголовного дела против владельца ЧВК Евгения Пригожина справедливым. "Если слово о закрытии дела дал президент, то справедливо. Расследование ещt не закончено, по факту гибели моего сына проводится расследование военными. ЧВК никаких извинений мне не приносили", - цитирует Андрея Бабаева Telegram-канал Astra .

По словам мужчины, опознать тело родственникам не дали. Погиб ли Кирилл Бабаев именно от действий ЧВК "Вагнер", неизвестно, указывается в сообщении.

++07.40++

В ночь на 28 июня Россия нанесла по территории Украины удар с использованием 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-22 и 2 зенитных управляемых ракет С-300, передает Генштаб ВСУ в утренней сводке . Кроме того, Россия совершила 24 авиаудара и произвела 42 обстрела территории Украины из РСЗО. По сведениям Генштаба ВСУ, ракеты Х-22 были направлены на дачный кооператив в Кременчугском районе Полтавской области и на Запорожье. Ракетами С-300 были поражены заведение общепита в центре Краматорска и частный сектор населенного пункта Беленькое Донецкой области, указано в сводке.

В результате российской атаки есть погибшие, в том числе дети. Ранены более 50 гражданских лиц, повреждены многоквартирные и частные жилые дома, сообщает украинская сторона.

Отмечается, что основными направлениями концентрации усилий российской армии остаются Лиманское, Марьинское и Бахмутское. Там продолжаются тяжелые бои, за прошедшие сутки было более 30 боестолкновений.

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 ударов по зенитно-ракетным комплексам РФ, указывается в сводке. Кроме того, Украина уничтожила 6 разведывательных беспилотников России, пишет Генштаб ВСУ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии украинской армии за прошедшие сутки поразили 1 пункт управления, 2 ЗРК "Бук", 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, сообщается в сводке.

Столтенберг: НАТО готова к отражению угрозы со стороны Москвы или Минска

++06.50++

Блок НАТО готов защищаться от любой угрозы со стороны "Москвы или Минска", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, пока рано делать какие-либо выводы о последствиях того, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин перебрался в Беларусь. Но скорее всего, часть его сил также обоснуется в Беларуси, допустил Столтенберг. В столицах России и Беларуси "не должно быть места недопониманию нашей способности защищать союзников от любой потенциальной угрозы" вне зависимости от перемещений сил ЧВК "Вагнер", заявил он.

++06.05++

Российские военные пресекли попытки 21-й и 42-й механизированной бригад ВСУ вернуть утраченные позиции на Лиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук. По его словам, в результате огневого поражения артиллерией группировки "противник отошел, а также были уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа". Он также заявил, что противник понёс "значительные потери среди личного состава". В районах Невского и Новолюбовки Су-34 нанесли бомбовые удары по трем пунктам временной дислокации ВСУ, сказал Савчук.

++05.30++

Российские оккупационные власти планируют вывезти "на отдых" в Чувашию около 300 детей из Запорожской области, сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС). Организация отмечает, что детей не возвращают, ссылаясь на военным положением в регионе. Детей используют как заложников, чтобы заставить выехать их родителей за ними, считают в ЦНС.

++04.20++

В оккупированном российскими войсками Мелитополе в ночь на 28 июня произошло несколько мощных взрывов, сообщили местные Telegram-каналы. В городе работала российская противовоздушная оборона. Кроме того, сообщается о взрывах в оккупированных поселках Михайловка и Терпенье Запорожской области.

++03.25++

В селе Широкое неподалеку от Симферополя в аннексированном Крыму российские войска создали новую базу обеспечения. На ней расположены казармы и сотни грузовиков, внедорожников и топливных автоцистерн, сообщил проект "Схемы", опубликовавший также спутниковые снимки Planet Labs. На фото, сделанных 23 июня, видно, что база расположена в селе в двух местах в 25 км от Симферополя. Согласно снимкам, развертывание базы на том участке началось в марте 2023 года.

++02.30++

Боевики ЧВК "Вагнер" все еще находятся на территории Украины после мятежа Евгения Пригожина, сообщил, согласно CNN, представитель Минобороны США, бригадный генерал Пэт Райдер.

США наложили санкции на четыре компании, связанных с Пригожиным

++01.50++

США внесли в российский санкционный список одно физическое и четыре юридических лица, связанные с создателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, сообщил американский Минфин. Согласно документу, под санкции попали Андрей Иванов, а также компании: базирующиеся в ЦАР Diamville Sau и Midas Ressources, находящаяся в ОАЭ Industrial Resources General Trading и ООО "ДМ", которая действует в России.

++01.00++

Президент Украины Владимир Зеленский заменил руководителя государственного концерна "Укроборонпром". Президентским указом, опубликованным 27 июня, Юрий Гусев освобожден с должности генерального директора концерна "согласно поданному заявлению". Он возглавлял компанию два с половиной года. Вместо него новым главой "Укроборонпрома" назначен 31-летний Герман Сметанин.

Зеленский: Россия заслуживает поражения и трибунала

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РФ заслуживает поражения и трибунала, заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетные удары по Кременчугу и Краматорску. Кременчугский район подвергся атаке в годовщину удара по торговому центру, в результате которого погибли 22 человека, указал он. Краматорск, по словам Зеленского, был обстрелян ракетами С-300 (по последним данным там погибли четыре человека, более 40 получили ранения - Ред.).

"Каждое такое проявление террора доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного, по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц и террористов", - сказал украинский президент.

Хроника событий 27 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 июня 00.00 - 13.59 >>>

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