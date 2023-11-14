Число жертв мин в Украине в 2022 году выросло в 10 раз

С начала российского вторжения в феврале 2022 года в Украине 608 человек пострадали от противопехотных мин по сравнению с 58 в 2021 году.

Территория Украины серьезна засорена наземными минами и взрывоопасными пережитками войны в результате вооруженного конфликта, начавшегося в 2014 году, и полномасштабного вторжения России в страну 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в новом докладе Международного движения за запрет противопехотных мин (ICBL), опубликованном во вторник, 14 ноября.

По данным ICBL, наземные мины были обнаружены в 11 из 27 областей Украины, в частности в Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской и Запорожской. С февраля 2022 года российские войска использовали на территории Украины как минимум 13 типов противопехотных мин.

Украина - на втором месте по числу жертв мин в мире

В результате число жертв противопехотных мин в Украине в прошлом году выросло более чем в 10 раз по сравнению с показателем 2021 года, говорится в докладе Landmine Monitor 2023. С начала полномасштабного вторжения от мин в Украине погибли или получили ранения 608 человек. В 2021 году число жертв среди гражданского населения составляло 58 человек.

В общей сложности, по данным ICBL, в 2022 году по меньшей мере 4710 человек были убиты (1661) или ранены (3015) наземными минами и взрывоопасными пережитками войны в 49 государствах по всему миру. Гражданские лица составили 85% этих жертв, причем половина из них - дети. Украина заняла второе место в мире по количеству жертв противопехотных мин, уступая только Сирии - там были убиты или ранены 834 человека. Следом за Украиной идут Йемен и Мьянма, где зафиксировано более 500 жертв.

Использование противопехотных мин ВСУ

Украина в настоящее время "расследует обстоятельства применения ее вооруженными силами противопехотных мин в городе Изюм Харьковской области и его окрестностях в 2022 году, когда город находился под контролем России", отмечается в докладе ICBL.

В январе 2023 года международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад, в котором утверждалось, что украинские военные во время российской оккупации Изюма обстреливали город боеприпасами с противопехотными минами ПФМ-1 советского производства. Эти боеприпасы запрещены Оттавской конвенцией о запрете противопехотных мин, к которой присоединилась и Украина. В ответ Киев заявил, что ВСУ соблюдают все международные обязательства, в том числе в отношении противопехотных мин.

Украина является участницей Оттавского договора

Оттавский договор 1997 года подписали 164 государства, включая Украину и Беларусь, в то время как Россия, США, КНР и Индия к нему не присоединились. Государства-участники обязались никогда не применять, не разрабатывать, не производить и не передавать противопехотные мины, а также уничтожить все имеющиеся у них запасы.

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