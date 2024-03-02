Число жертв ночной атаки РФ на Одессу возросло до трех

Разбор завалов девятиэтажного дома в спальной районе Одессы, в который попал российский дрон, продолжается.

Число погибших в результате атаки, совершенной РФ на Одессу в ночь на субботу, 2 марта, к 9.40 утра по местному времени возросло до трех человек. Как сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Кипер, спасатели достали тело еще одной жертвы из-под завалов девятиэтажного дома в спальном районе города, куда попал российский дрон.

Указывается, что в результате атаки часть подъезда многоэтажки на 18 квартир была разрушена. Среди семерых раненых - трехлетний ребенок. Медицинская помощь ему и еще двум пострадавшим была оказана на месте. Три человека были госпитализированы с многочисленными травмами, в том числе 26-летняя девушка, написал Олег Кипер.

Кроме того, в больницу с травмами средней степени тяжести была доставлена беременная женщина. Спасательные работы продолжаются.

Как указано в Telegram-канале городской администрации, с семи жильцами дома, по данным Нацполиции, до сих пор нет связи.

Попадание российского дрона в многоэтажку в Одессе

Ранним утром 2 марта силы обороны юга Украины сообщили в Telegram, что Россия атаковала Одесскую область при помощи восьми дронов-камикадзе типа Shahed-131 / 136, запущенных непосредственно с акватории Черного моря.

Семь из этих дронов удалось сбить силами ПВО, говорится в сообщении.

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