Число жертв ночной атаки РФ на Одессу возросло до десяти

Разбор завалов 9-этажного дома в спальном районе Одессы, в который попал российский дрон, продолжается. В городе и области объявлен траур.

Число погибших в результате атаки, совершенной РФ на Одессу в ночь на субботу, 2 марта, возросло до десяти человек. Об этом сообщили утром 3 марта Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По словам Кипера, рядом с телом погибшей женщины найден мертвый младенец в возрасте менее 1 года.

Накануне утром из-под завалов девятиэтажного дома в спальном районе города, куда попал российский дрон, спасатели достали тело ребенка в возрасте, как указывается, от 3 до 5 лет. Он стал третьей жертвой налета дронов. Позже спасатели сообщили о четвертом и пятом погибшем. Ранее вечером 2 марта под завалами нашли тела 3-месячного ребенка и его матери, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

В связи с гибелью людей в Одессе и Одесской области в воскресенье, 3 марта, объявлен траур.

Пять человек госпитализированы

Указывается, что в результате атаки часть подъезда многоэтажки на 18 квартир была разрушена. Среди семерых раненых - трехлетний ребенок. Медицинская помощь ему и еще двум пострадавшим была оказана на месте. Три человека были госпитализированы с многочисленными травмами, в том числе 26-летняя девушка, написал Олег Кипер.

Кроме того, в больницу с травмами средней степени тяжести была доставлена беременная женщина. Как указано в Telegram-канале городской администрации, с некоторыми жильцами дома, по данным Нацполиции, до сих пор нет связи.

Попадание российского дрона в многоэтажку в Одессе

Ранним утром 2 марта силы обороны юга Украины сообщили в Telegram, что Россия атаковала Одесскую область при помощи восьми дронов-камикадзе типа Shahed-131 / 136, запущенных непосредственно с акватории Черного моря.

Семь из этих дронов удалось сбить силами ПВО, говорится в сообщении.

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