Число жертв крушения Су-34 в Ейске выросло до 15 человек

Число погибших в результате падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 на девятиэтажный жилой дом в городе Ейск Краснодарского края выросло во вторник, 18 октября, до 15 человек. Об этом сообщила ТАСС заместитель губернатора края Анна Минькова. В больнице скончался 51-летний пострадавший с ожогами 80 процентов тела, уточнила она. Несколькими часами ранее под двигателем сгоревшего самолета обнаружили тело 14-го погибшего.



Всего в результате крушения Су-34 пострадали 28 человек: в стационарах находятся 25 человек, в том числе две беременные и шесть детей, на амбулаторном лечении - три человека. Среди госпитализированных 22 человека находятся в состоянии средней степени тяжести, трое - в тяжелом состоянии. Среди жертв есть три ребенка, сообщил ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Трое погибших получили смертельные травмы при падении с высоты. Анна Минькова заявила, что эти люди прыгали с верхних этажей дома, судя по всему, пытаясь спастись от пожара.



По последней версии МЧС, пожар начался после того, как самолет при падении "ударился о дом" и "разрушился". "Никакого взрыва не было, есть повреждение дома, оно характерное, все понятно. Но пожар возник в результате разлива горючего, пострадали люди", - заявил глава МЧС Александр Куренков. Между тем в первых сообщениях о катастрофе была информация о том, что истребитель летел с полным боекомплектом. На опубликованных очевидцами видеозаписях крушения отчетливо слышатся взрывы.

Крушение истребителя Су-34

Катастрофа произошла накануне вечером. Истребитель Су-34 взлетел с военного аэродрома, находящегося рядом с Ейском. Как утверждают в министерстве обороны РФ, при наборе высоты для учебно-тренировочного полета у самолета загорелся двигатель. Об этом рассказал один их катапультировавшихся летчиков.

В итоге Су-34 врезался в жилой дом, который загорелся. Были обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Огонь охватил весь подъезд, повреждены оказались порядка 45 квартир. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним (статья 351 УК РФ).

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