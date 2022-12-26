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Наибольшее число прошений об убежище в ЕС подается в ГерманииФото: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance
МиграцияЕвропа

Число прошений об убежище в ЕС гораздо выше, чем в 2021 году

Александра Иванова
1 ч. назад

За первые 10 месяцев 2022 года в странах Евросоюза было подано почти 800 000 прошений об убежище и зарегистрированы 4,7 млн спасающихся от войны украинцев.

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Число прошений об убежище в Евросоюзе в текущем году существенно превысило прошлогодние показатели. Так, с января по октябрь в ЕС было зарегистрировано 790 000 таких ходатайств, что на 54 процента больше, чем за тот же период в 2021 году, сообщила исполнительный директор Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) Нина Грегори в интервью изданиям медиагруппы Funke в понедельник, 26 декабря.

Для сравнения: в 2015 и 2016 годы, когда ЕС столкнулся с миграционным кризисом, число официальных прошений об убежище составило около 1,3 млн за каждый год.

Беженцы из Украины в Евросоюзе

Между тем за первые десять месяцев 2022 года, по данным Грегори, статус временной защиты в Евросоюзе получили также 4,7 млн спасающихся от войны украинцев. Ради упрощения бюрократических процедур в ЕС было решено, что этой категории лиц подавать официальное прошение об убежище при въезде в Евросоюз не нужно.

"Развитие геополитической ситуации в этом и прошлом году напрямую повлияло на уровень потребности в международной защите и привело к увеличению числа случаев перемещения в страны ЕС", - подчеркнула глава EUAA, отметив, что особенно ощутимо этот тренд проявился в последние месяцы.

По словам Грегори, самым серьезным вызовом для ее ведомства в 2022 году стала реакция на российское вторжение в Украину. Системы стран-членов ЕС по приему просителей убежища оказались "под огромным давлением", однако вступившее в силу правило о предоставлении временной защиты спасло национальные системы по приему беженцев от коллапса, добавила она.

Беженцы в Германии

Ситуация в Германии схожа с положением в ЕС в целом. По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, к концу ноября 2022 года в ФРГ было зарегистрировано 190 000 заявлений от лиц, подающих прошение об убежище впервые. Это на 43% больше, чем за тот же период годом ранее.

При этом в Германии подают гораздо больше прошений об убежище, чем в любой другой стране ЕС. Так, число таких ходатайств, поданных в ФРГ за первые три квартала 2022 года, соответствует 22% от общего количества прошений об убежище за этот период во всем Евросоюзе.

На втором месте по числу зарегистрированных прошений об убежище в ЕС - Франция, а на последнем - Венгрия. Наибольшее число ходатайств в 2022 году подали граждане Сирии и Афганистана. Кроме того, власти ЕС отмечают рекордный рост числа прошений об убежище от граждан Турции.

Нелегальная миграция в ЕС

По данным Европейского агентства по охране внешних границ Frontex, в текущем году число нелегальных переходов границ ЕС увеличилось на 70% по сравнению с прошлым годом. При этом самый большой поток беженцев был зафиксирован на западнобалканском маршруте, а также на маршрутах, пролегающих через восточное и центральное Средиземноморье.

На этом фоне Нина Грегори, а также вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас призывают к скорейшей реализации реформы миграционной политики ЕС, подразумевающей более надежную защиту внешних границ Евросоюза, быстрое выдворение просителей об убежище, не имеющих шансов на успех, и повышение солидарности при распределении беженцев внутри ЕС.

Смотрите также:

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