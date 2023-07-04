На 496-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 4 июля (время московское).

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Нидерланды предоставят Украине второй комплексный пакет помощи в 2023 году на сумму более 118 млн евро на гуманитарные нужды и в качестве экономической поддержки. 93 миллиона евро будут предоставлены из зарезервированных правительством 2,5 миллиарда евро на поддержку Украины в 2023 году, еще 25 млн - из бюджета по внешней торговле и сотрудничества в целях развития. При этом 83 млн евро должны быть направлены на восстановление Украины и здравоохранение, отмечается в заявлении нидерландского правительства . 10 миллионов евро планируется направить на ликвидацию последствий катастрофы на Каховской ГЭС.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил об успехах по уничтожению российского военного потенциала Силами обороны Украины. "СОУ на данном этапе активных боевых действий выполняют задачу номер один - максимальное уничтожение живой силы, вооружений, складов горючего, военной техники, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии. Последние дни особенно плодотворными", - написал он в Twitter. По его словам, сейчас война на уничтожение "равна войне за километры", а чем больше будет уничтожено, тем больше будет освобождено. "Чем эффективнее первое, тем больше второго. Действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом", - добавил Данилов.

Число пострадавших в Харьковской области возросло до 41

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Число пострадавших при российском обстреле Первомайского в Харьковской области возросло до 41 человека, сообщила пресс-служба ГСЧС. Среди раненых - 12 детей, в том числе два младенца, младшему из которых три месяца. Состояние 10-месячного мальчика, попавшего в реанимацию, стабилизировано, другие дети получили легкие осколочные ранения, ушибы и царапины. По данным генпрокурора Украины Андрея Костина, удар по центру города нанесен ракетой "Искандер".

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил об "очень хорошем" разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским перед саммитом альянса в Вильнюсе. "Очень хороший разговор с президентом Зеленским о последних событиях в Украине и нашей подготовке к саммиту НАТО", - написал он в Twitter. По словам Столтенберга, на саммите, который пройдет 11-12 июля, стран НАТО примут решение об усилении поддержки Украины на долгосрочную перспективу, обновлении политических связей и приближении Украины к НАТО. Ранее в офисе президента Украины заявляли, что Зеленский приедет в Вильнюс лишь в том случае, если Киеву будет предоставлена перспектива вступления в НАТО.

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В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины отказались комментировать очередной прилет беспилотников в Московскую область. "Если говорить о Москве, то мы традиционно не комментируем это. Но так бывает", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире украинского телемарафона. Он также заявил о российских диверсиях в украинском тылу. "Это означает, что что-то может прилететь по Москве. Так случается", - добавил он. По данным Минобороны РФ, в Новой Москве и Московской области утром 4 июля были сбиты пять беспилотников.

Украина укрепляет северную границу из-за угрозы на ЗАЭС

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ВСУ укрепляют северную границу Украины личным составом и техникой из-за ситуации на ЗАЭС, сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев. "В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции было принято решение об усилении северной границы нашего государства как личным составом, так и боевой техникой. Работа в этом направлении не останавливалась с тех пор, как был выбит враг с севера, и по-прежнему осуществляется круглосуточно. Строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны", - написал он в Facebook . Наев заверил, что украинская разведка работает эффективно. "Мы хорошо изучили врага и четко владеем ситуацией по его планам. Наши воины прошли боевое слаживание и готовы уничтожить любого, кто посягает на нашу территорию", - добавил Наев.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о минометном обстреле села Новостроевка-Вторая. По его данным, люди не пострадали. "Есть прямое попадание в частный жилой дом - сильно повреждены крыша, фасад, забор и хозпостройка, также повреждены линии электро- и газоснабжения", - написал он в Telegram. Гладков также заявил, что за сутки были обстреляны пять районов области, при этом никто не пострадал, разрушений нет.

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С начала полномасштабного российского вторжения в Украину до конца июня текущего года власти Италии заморозили активы российских олигархов на сумму около 2 миллиардов евро, сообщил центральный банк в Риме в своем годовом отчете по борьбе с отмыванием денег. Среди прочего, были заморожены банковские счета, роскошные виллы, яхты и автомобили. Глава подразделения по борьбе с отмыванием денег (UIF) Банка Италии Энцо Серата указал, что финансовые активы на сумму около 330 млн евро, связанные с 80 физическими лицами, были заморожены в рамках санкционного режима ЕС.

Взрыв в Харьковской области: госпитализирован 31 человек

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Запорожская АЭС утром 4 июля утратила связь с основной внешней линией электропередачи и теперь работает от недавно восстановленных резервных источников питания, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). "Сегодня в 01:21 была отключена единственная оставшаяся линия электропередачи 750 киловольт из четырех имевшихся до конфликта. Неизвестно, что послужило причиной отключения электроэнергии и как долго оно продлится", - заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Отключение данной линии означало, что станция была вынуждена переключиться на единственную имеющуюся резервную линию электропередачи напряжением 330 кВ для обеспечения функций ядерной безопасности. Она была вновь подключена 1 июня после повреждения четыре месяца назад. "В этот раз станция избежала полной потери всей внешней энергии, как это случалось уже семь раз за время конфликта, но последнее отключение линии электропередачи вновь демонстрирует шаткую ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на АЭС", - добавил Гросси.

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Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил данные о пострадавших в результате взрыва в городе Первомайский Харьковской области. "По состоянию на 15:00 известно о значительном количестве пострадавших: 31 человек госпитализирован (из них 9 детей, 2 младенца - 1 год и 10 месяцев). Есть поврежденные многоэтажки и автомобили", - сообщил он в Telegram. Ермак также отметил, сославшись на предварительную информацию, что россияне совершили обстрел фугасным снарядом, в результате чего загорелись несколько автомобилей на парковке.

Верующие УПЦ МП заблокировали входы Киево-Печерской лавры

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Верующие и монахи УПЦ МП заблокировали входы и не пропустили в помещения Киево-Печерской лавры комиссию, намеревавшуюся проверить и опечатать корпуса Нижней лавры, сообщает Укринформ со ссылкой на своего корреспондента. Члены комиссии вызвали правоохранителей и написали заявление о препятствовании их работе, сославшись на получение всех юридических документов от министерства культуры и информационной политики и вступлении в права по объектам, которые по закону принадлежат заповеднику. И.о. главы заповедника Максим Остапенко заявил, что администрацию монастыря предупредили о передаче помещений. "Они добровольно согласились предоставить доступ к двум, но это свое письменное обещание они не выполнили. Поэтому мы вынуждены обратиться к правоохранителям, чтобы государство смогло использовать это имущество по назначению", - заявил он.

С 29 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторгнул договор аренды с Украинской православной церковью Московского патриархата. Лавра объяснила этот шаг выводами межведомственной рабочей группы, зафиксировавшей нарушение со стороны церкви в вопросе использования государственного имущества. Представители УПЦ заявили, что не намерены покидать монастырь, и обратились с иском в суд, который его отклонил. В Украине УПЦ МП обвиняют в пророссийском настрое. В феврале СБУ сообщила, что расследует почти 60 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП, а "углубленную проверку" прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек.

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В Первомайском Харьковской области прогремел взрыв, после которого произошел пожар. "По предварительной информации, обстрел был произведен фугасным снарядом. В результате произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке. Сейчас предварительно известно о 12 пострадавших, из которых 5 детей", - написал вTelegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, на месте происшествия находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики. В свою очередь "Суспільне Харків" сообщает о повреждении в результате взрыва автомобилей и жилых домов. "Когда раздался взрыв, в городе прощались с погибшим военнослужащим 3-й отдельной штурмовой бригады Олегом Фадеенко с позывным "Малыш", - указывается далее.

Украинские прокуроры и следователи прошли обучение в Париже

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В Кремле прокомментировали очередной инцидент с беспилотниками в Подмосковье. "Мы, конечно же, не можем давать профессиональную оценку работы нашей системы защиты от подобных нападений. Мы можем лишь констатировать, что все эти дроны были или уничтожены, или нейтрализованы с помощью соответствующих систем. Вот это абсолютно очевидный факт", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили его об успешном усилении защиты Москвы, напомнив об атаке дронов в центре российской столицы два месяца назад.

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Двадцать украинских прокуроров и следователей Национальной полиции из Донецкой, Запорожской, Киевской, Харьковской, Херсонской и Автономной Республики Крым завершили обучение в Париже на базе Национальной школы судей Французской Республики. На протяжении пяти дней они перенимали опыт расследования военных преступленийв отношении детей у французских следователей, судей, адвокатов, судебных экспертов, криминалистов и психологов, сообщил офис генерального прокурора Украины. "В ходе обучения обсуждались вопросы международного правового сотрудничества во время расследования военных преступлений, особенностей проведения следственных действий с пострадавшими детьми, методики сбора цифровых доказательств. Также уделили внимание работе с открытыми источниками и взаимодействию с неправительственными общественными организациями", - указало ведомство в Telegram . Делегацию возглавляла заместитель генерального прокурора Украины Виктория Литвинова.

Хроника событий 4 июля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 июля 14.00 - 23.59 >>>

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