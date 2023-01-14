На 326-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 15 января (время московское).

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Анкара готова добиваться "локального прекращения огня" в Украине, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Его слова передает турецкое издание Hurriyet Daily News. По мнению Калына, ни РФ, ни Украина не могут добиться военной победы, при этом заключение "всеобъемлющего мирного соглашения" в ближайшие месяцы маловероятно.

Однако "жестокие" потери могут изменить позицию сторон и склонить их к тому, чтобы заключить локальные перемирия на отдельных участках фронта, продолжил Калын. "Турция готова настаивать на локальном прекращении огня и небольших точечных деэскалациях", - подчеркнул представитель Эрдогана.

Число погибших от ракетного удара в Днепре возросло до 18

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В свою очередь, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко пишет в Telegram о 18 погибших в результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре. Его данные по раненым совпадают с таковыми ГСЧС. По словам Резниченко, спасательная операция продолжается, и судьба еще более чем 40 человек остается неизвестной.

Глава Днепропетровской ОВА уточнил, что в результате вчерашнего удара в доме были разрушены 72 квартиры, пострадало более чем 230. Уже вывезено почти 3,5 тыс. тонн обломков.

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Число погибших в результате ракетного удара РФ по многоэтажному дому в Днепре вновь возросло. "По состоянию на 06:00 15 января спасены 38 человек (из них 6 детей). Погибло 17 человек (из них 1 ребенок), ранены 73 человека (из них 14 детей)", - сообщила в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В ведомстве добавили, что продолжается ликвидация трех незначительных очагов тления в завалах, а также поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов здания.

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Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин как можно скорее поставить Киеву танки Leopard 2. "Немецкое вооружение, немецкие танки жизненно важны", - заявил дипломат в интервью агентству dpa. "У нас очень мало времени для дискуссий. Мы ожидаем, что и наши союзники понимают это и поступят правильно", - добавил он. Министры обороны стран-союзниц Украины 20 января обсудят на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ дальнейшую военную помощь Киеву.

В Днепре растет число погибших при ударе по многоэтажному дому

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Количество погибших в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Днепре выросло до 14 человек, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко. "38 человек спасатели извлекли из-под завалов", - написал он в Telegram, добавив, что поисковая операция продолжается.

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Кремль, продолжая ложно утверждать, что Украина "представляет собой экзистенциальную угрозу для России", делает это с целью отвергнуть предложения Киева о мирном саммите и сохранить первоначальные максималистские цели президента России Владимира Путина, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (Institute for the study of war, ISW). "Утверждения Кремля о дискриминации русскоязычного населения Украины являются давней информационной операцией", нацеленной на оправдание российского вторжения, отмечают аналитики. В то же время Кремль "использует давние ложные утверждения о якобы подавлении религиозных свобод в Украине в качестве морального оправдания" своего отказа от переговоров с Киевом и, вероятно, рассчитывает таким образом настроить международное общественное мнение против Украины, подчеркивают эксперты ISW.

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Немецкий концерн Rheinmetall сможет поставить Украине готовые к эксплуатации танки Leopard 2 не раньше 2024 года. "Даже если завтра будет принято решение: мы можем отправить в Киев наши танки Leopard, поставка задержится до начала следующего года", - заявил председатель совета директоров Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger) изданию Bild am Sonntag. По его словам, в распоряжении концерна есть 22 танка Leopard 2 и 88 единиц Leopard 1. "Но мы не можем привести эти танки в готовность без заказа, потому что расходы составляют несколько сотен миллионов евро", - объяснил Паппергер.

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У Вооруженных сил Украины нет огневых средств, способных сбивать ракеты Х-22, заявил командующий украинских ВВС Николай Олещук. По данным украинской стороны, именно такая ракета попала в многоэтажный жилой дом в Днепре. С начала войны Россия выпустила по территории Украины более 210 ракет этого типа, ни одна не была сбита средствами противовоздушной обороны, добавил Олещук. Между тем советник офиса президента Украины Алексей Арестович ранее утверждал, что ракета была сбита силами ПВО, после чего упала на подъезд дома в Днепре.

Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2

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Великобритания назвала число танков Challenger 2, которые намерена передать Украине. В ближайшие недели в страну будут отправлены 14 единиц этих боевых машин, за ними, как ожидается, последуют около 30 самоходных артиллерийских установок AS90, сообщили в канцелярии главы британского правительства. Министр обороны Соединенного Королевства 16 января представит детали военной помощи в Палате общин.

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Власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по городу. У поврежденного многоквартирного дома продолжаются поисково-спасательные работы. По уточненным данным горсовета, ранения получили 73 человека, в том числе 14 детей.

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Число погибших в результате российского ракетного удара по Днепру выросло до 12 человек, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко. Он поблагодарил местных жителей, помогающих спасателям разбирать завалы на месте обрушившегося подъезда многоэтажного дома.

Зеленский призвал партнеров не колебаться в поставках оружия

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-партнеры не колебаться в вопросе поставок вооружений Киеву. "Можно ли остановить российский террор? Да. Можно ли сделать это иначе, чем на поле боя в Украине? К сожалению, нет. Это можно и нужно сделать на нашей земле, в нашем небе, в нашем море. Что для этого нужно? То оружие, которое есть на складах у наших партнеров и которого так ждут наши воины", - заявил глава украинского государства в видеообращении. "Любые уговоры или просто время, которое идет, не способны остановить" российскую армию, добавил он.

Хроника событий 14 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 января 00.00 - 13.59 >>>

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