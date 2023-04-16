При ракетном ударе РФ по Славянску погибли 13 человек

На 417-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 16 апреля (время московское).

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Болгария рассматривает возможность тоже запретить импорт украинской сельхозпродукции, как это ранее сделали Польша и Венгрия. "Необходимо защитить и болгарские интересы, тем более, что, когда такое ограничение уже ввели два других государства, налицо серьезный риск накопления больших количеств (сельхозпродукции. - Ред.) в нашей стране, если и мы не примем соответствующие меры", - заявил министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев. По его словам, он обсуждал этот вопрос с коллегами из шести европейских стран. На следующей неделе Гечев намерен проконсультироваться с президентом Болгарии.

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С начала полномасштабного российского вторжения в Украину были возвращены 2235 военнопленных, сообщила заместитель министра обороны страны Анна Маляр. По ее словам, процесс обмена и обращения с военнопленными "в полном соответствии с нормами международного права" был организован после 24 февраля 2022 года.

"Впервые этот процесс стал полностью официальным и открытым насколько позволяет безопасность. Весной 2022 года оперативно были приняты все необходимые законы, постановления, приказы и запущен новый эффективный цивилизованный государственный механизм обмена и обращения с военнопленными", - подчеркнула Маляр.

Число погибших от ракетного удара РФ по Славянску возросло до 13 человек

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Число погибших в результате российского ракетного удара по Славянску возросло до 13 человек. Спасатели достали из-под завалов жилого дома тело женщины, сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Аварийно-спасательные работы продолжаются, по информации Национальной полиции, под завалом могут находиться еще двое человек.

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Европейская комиссия назвала неприемлемым решение Польши и Венгрии о запрете импорта украинского зерна и продовольствия. "Мы знаем об объявлении Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы", - говорится в заявлении Еврокомиссии, которое цитирует агентство Reuters. "В такие трудные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС", - подчеркнули в ЕК.

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Италия отремонтировала и передала Украине десятки самоходных артиллерийских установок (САУ) M109L, некоторые из которых уже находятся на передовой, сообщает газета La Reppublica. "Вот уже несколько недель на нескольких видео, снятых в Украине, видно, как мощные M109L ведут огонь по российским позициям. Это свидетельствует, насколько важен вклад Италии в военные операции сопротивления", - пишет издание. По данным La Reppublica, у Украины уже есть порядка 30 установок, а всего ожидается, что Италия предоставит Киеву 60 САУ.

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Российские войска нанесли артиллерийский удар по храму в Никополе, сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак. "Ранены два человека. 57-летний мужчина - на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина - госпитализирована", - написал Лысак. По его словам, в городе также повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач, уничтожена одна хозяйственная постройка, еще четыре получили повреждения.

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Вопросы, связанные с российским вторжением в Украину, включат в задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории после того, как соответствующие учебники появятся во всех российских школах, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее говорил, что учебник истории для 10-11-х классов с разделом про войну в Украине будет доступен с 1 сентября этого года. Планируется, что массово он будет использоваться в школах с 2024-2025 года, сообщали в январе в пресс-службе министерства.

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Папа римский Франциск, поздравляя православных христиан с Пасхой, призвал молиться за жертв войны в Украине. "К сожалению, вопреки пасхальному посланию, войны продолжаются и сеют насилие и боль. Давайте помолимся за жертв войн", - сказал он после полуденной молитвы, напомнив как о войне в Украине, так и боевых действиях в Судане.

ФРГ получила 337 сообщений о военных преступлениях в Украине

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Федеральное ведомство по уголовным делам Германии (BKA) получило 337 сообщений о возможных военных преступлениях в Украине. Такая информация поступала в том числе от украинских беженцев и от жителей ФРГ, говорится в ответе министерства внутренних дел Германии на запрос депутата бундестага Гюнтера Крингса (Günter Krings).

В BKA заявили, что оказывают техническую поддержку украинским следователям, закупая и предоставляя материалы для судебно-медицинской экспертизы. В 2022 году BKA закупило такое оборудование на 11,5 млн евро, отчитались в ведомстве.

Хроника событий 16 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 15 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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