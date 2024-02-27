Число подсанкционных лиц и компаний из России превысило 6000

С середины февраля 2022 года по сегодняшний день число российских физлиц и компаний под санкциями Запада увеличилось более чем на 5000, следует из данных системы Х-Compliance.

Число российских физлиц и компаний, находящихся под санкциями хотя бы одной из основных западных стран-инициаторов, по итогам очередного раунда введения ограничительных мер превысило 6000. Об этом сообщает во вторник, 27 февраля, агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные системы Х-Compliance.

Указывается, что на данный момент число находящихся под санкциями физических лиц и компаний из России составляет 6063. Для сравнения: на 20 февраля 2022 года их было порядка 1000, а в конце 2023 года - 5444.

"За период с начала 2024 года США и их союзники приняли уже 1019 санкционных мер в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе в короткий отрезок с 22 по 25 февраля - 964. В частности, в американские списки попали 488 российских лиц, что является рекордным показателем за один день, в канадские - 161, европейские - 151, австралийские - 86", - напоминает агентство.

Санкции против третьих стран за помощь России

По наблюдениям журналистов, страны Запада стали более активно вводить санкции против компаний из третьих стран, которые подозревают в том, что они помогают России обходить санкции. По статистике системы X-Compliance, "всего в отношении зарубежных компаний по программам, связанным с антироссийскими мерами, за период с 2022 по 2024 год США, ЕС и Великобритания ввели 483 санкции". Чаще всего они касались компаний из ОАЭ, Кипра, Китая, Турции, следует из публикации.

Евросоюз, который в 2021 году не вводил подобные ограничения против компаний из третьих стран, в 2022 году ввел вторичные санкции в отношении 8 компаний, в 2023 году - 21, а с начала 2024 года - против 16, сообщает "Интерфакс". В рамках 13-го пакета санкций ЕС под ограничения попали компании из таких юрисдикций, как Индия, Шри-Ланка, Китай, Гонконг, Турция, Казахстан, Сербия, Таиланд, Беларусь и Северная Корея.

Система Х-Compliance была создана специалистами группы "Интерфакс". Она позволяет провести "проверку физических и юридических лиц, ИП, товаров, морских и воздушных судов на факторы комплаенс-рисков", говорится на ее сайте.

13-й пакет санкций ЕС в отношении России

23 февраля Совет ЕС в рамках очередного, 13-го, пакета санкций ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающие им.

В санкционные списки попали при этом компании и руководители военного и оборонного секторов, включая причастных к поставкам вооружений из КНДР в Россию, а также представители судебной власти, политики и лица, ответственные за незаконную депортацию и перевоспитание украинских детей.

Еврокомиссия назвала этот пакет беспрецедентным в связи с количеством новых имен, внесенных в санкционный список. Теперь в него входит уже более 2000 физических и юридических лиц.

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