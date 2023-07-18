Число партнерств между городами ФРГ и Украины удвоилось

Число партнерств между городами Германии и Украины увеличилось более чем в два раза с начала войны РФ. Об этом сообщил генеральный директор Объединения немецких городов (Deutscher Städtetag) Хельмут Деди (Helmut Dedy) в Берлине. Его слова привело во вторник, 18 июля, агентство dpa.

По его данным, количество формальных и неформальных партнерств выросло с 73 до 167.

"Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь и хотим поддержать восстановление Украины", - отметил Деди.

Штайнмайер и Зеленский призывали к активизации контактов

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и украинский лидер Владимир Зеленский призывали к развитию немецко-украинских партнерских отношений между городами, районами, коммунальными предприятиями, а также к наращиванию существующей сети контактов. Объединение немецких городов поддерживает эту инициативу, указало dpa.

Дюссельдорф заморозил партнерские отношения с Москвой

В августе 2022 года Дюссельдорф заморозил партнерские отношения с Москвой. При этом в марте того же года он официально оформил сотрудничество с украинским городом Черновцы. Дюссельдорф - лишь один из городов ФРГ, решивших не поддерживать контакты с Москвой на официальном уровне, пока идут военные действия. DW ранее писала о том, как поступили другие города-побратимы.

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