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Дел о "госизмене" в РФ больше, чем в отдельные годы СССР

Екатерина Венкина
25 мин. назад

В среднем каждый рабочий день по статье о "госизмене" в РФ возбуждается одно дело, заявил изданию "Холод" адвокат Евгений Смирнов.

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Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза (фото из архива)Фото: Moscow City Court press service/AFP

За 2023 год в России будет возбуждено больше уголовных дел о "госизмене", чем за предыдущие 20 лет, - это следует из статистики за семь прошедших месяцев, сообщает в понедельник, 7 августа, издание "Холод". По его сведениям, только с января по июль 2023 года в РФ были возбуждены 82 дела по статье о "госизмене", против 20 подобных дел за весь прошлый год.

При этом адвокат "Первого отдела" Евгений Смирнов считает, что в действительности число дел может быть еще больше. По его словам, по многим из них "карточек на сайтах судов просто нет". "В паблик тоже информация далеко не по каждому делу выдается", - добавил юрист.

"Сейчас же ФСБ набрало свой темп: в среднем получается по 20 уголовных дел в месяц. Это значит, что каждый рабочий день возбуждается одно дело. Такими темпами к концу декабря их будет около 250, по количеству рабочих дней в году", - считает Смирнов.

"Холод": Цифры выше, чем в некоторые советские годы

Как отмечает "Холод", эти цифры даже выше, чем в некоторые периоды советской власти. Так, в 1960-е годы в СССР заводили около 150 уголовных дел о "госизмене" в год, напомнило издание.

Из более 80 дел 20 заведены за "сбор и выдачу сведений, составляющих гостайну", 12 - за "иные формы госизмены", 10 - за "шпионаж" (обвиняются иностранцы), восемь - за "переход на сторону противника", по семь - за "финансовую помощь противнику и сотрудничество с иностранцами", подсчитали журналисты. По их информации, по 17 делам данных нет, среди задержанных - восемь женщин и 59 мужчин, персональные данные еще 15 задержанных неизвестны.

При этом, авторы исследования отмечают, что после вторжения в Украину "госизменники" и "шпионы", по версии следствия, совершают свои действия практически только "в пользу" Украины - 59 человек; кроме этого, три человека - в пользу Китая, два - в пользу США, и по одному - в пользу Великобритании и Германии.

Вплоть до пожизненного

В апреле 2023 года Госдума ужесточила наказание по статье о "госизмене" - вплоть до пожизненного заключения.

Ранее, в июле, основателя специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB (в настоящее время - F.A.C.C.T.) Илью Сачкова суд счел виновным в "государственной измене" и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Владимир Кара-Мурза-младший, оппозиционный политик, историк и журналист, в середине апреля был приговорен к 25 годам колонии строгого режима по этой же статье.

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