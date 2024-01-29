Школьники в Германии будут изучать цирк, скат и карнавал

В Германии приступили к разработке школьных пособий для изучения нематериального культурного наследия. О чем будут рассказывать на этих занятиях?

Рейнский карнавал, празднование Дня святого Мартина, разведение почтовых голубей, детские футбольные поля, питейные киоски, популярная карточная игра - скат, цирковое искусство, немецкая школа верховой езды и еще около десятка других обычаев и навыков входят в список Нематериального культурного наследия (Immaterielles Kulturerbe ) Северного Рейна - Вестфалии. В начале 2024 года в этой федеральной земле приступили к разработке методик, учебных планов и подготовке пособий для преподавания этих традиций в здешних школах.

Об этом в конце января сообщило земельное министерство образования в Дюссельдорфе, представив двухлетний проект, к осуществлению которого приступили специалисты кафедры материального и нематериального культурного наследия Университета Падерборна. Как подчеркивается в заявлении министерства, выделившего на эти цели 300 тысяч евро, такого рода педагогический проект реализуется в Германии впервые.

Нематериальное наследие в Германии

Германия присоединилось к специальной международной программе ЮНЕСКО в 2013 году. В общегерманском списке сейчас насчитывается уже около полутора сотен традиций, избранных из списков федеральных земель. В международной программе Германия представлена десятью - в частности, органной музыкой и строительством органов, соколиной охотой, а также историческими традициями немецких кооперативов.

Статус нематериального наследия могут получить, в частности, уникальные и неповторимые обычаи, исполнительские искусства, знания и навыки, обряды и праздники, а также связанные с ними инструменты и предметы, которые рассматриваются жителями разных стран и регионов как часть собственной культуры. Целью программы ЮНЕСКО является сохранение и популяризация этих традиций, привлечение внимания к важности этого наследия, а также организация международного сотрудничества и помощи.

Часовое дело, чай по-фризски и кочующие пастухи

Пользуясь подходящим случаем, внесем свой вклад в это дело - представим некоторые профессии, ремесла и другие традиции, внесенные в федеральный список Нематериального культурного наследия Германии: