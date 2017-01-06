Циклон "Эммелинде" привел к жертвам и разрушениям в Германии

Грозы, проливные дожди, ураганные порывы ветра, торнадо: циклон "Эммелинде", прошедший по западу Германии 20 мая, привел к разрушениям и жертвам. Как сообщает в субботу, 21 мая, агентство dpa, наиболее пострадала от разгула стихии самая густонаселенная федеральная земля Германии - Северный Рейн-Вестфалия.

По данным полиции, только в Падерборне, по которому прошел торнадо, за медицинской помощью обратились 43 человека. Некоторые из них в тяжелом состоянии. Представители городских властей заявили о том, что коммунальным службам предстоит большая работа по расчистке завалов. Оценка ущерба, нанесенного промышленной зоне Падеборна, продолжается.

Также сообщается о тяжелых последствиях в соседнем городе Липштадт. Там ураган обрушил шпиль церкви, а более 100 человек оказались в ловушке в местном открытом бассейне после того, как упавшие деревья заблокировали выход.

Один погибший в Рейнланд-Пфальце

В федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Саар серьезных повреждений не было, несмотря на сильные грозы. Полиция и спасатели сообщили лишь о нескольких поваленных деревьях, повреждениях автомобилей градом и затоплении подвалов. Полиция сообщила также об одном погибшем. 38-летний мужчина, видимо, получил удар током при входе в затопленный подвал, после чего упал и ударился головой.

В Центральной Франконии (федеральная земля Бавария) 14 человек, в том числе несколько детей, получили ранения. По словам представителя полиции, несколько отдыхающих в связи с приближающимся штормом укрылись в хижине площадью примерно 85 кв.м, которая затем опрокинулась набок.

В федеральной земле Саксония группа Rammstein прервала свой концерт на полчаса из-за грозы над Лейпцигом. На 45-й минуте шоу зрителей попросили покинуть арену и укрыться. Впрочем, через 15 минут фанатов пустили обратно.

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