 Циклон ″Эммелинде″ привел к жертвам и разрушениям в Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 21.05.2022

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Германия

Циклон "Эммелинде" привел к жертвам и разрушениям в Германии

Наиболее пострадала от разгула стихии самая густонаселенная федеральная земля Германии - Северный Рейн-Вестфалия. Оценка ущерба, нанесенного циклоном на западе страны, продолжается.

Последствия торнадо в Падерборне

Последствия торнадо в Падерборне

Грозы, проливные дожди, ураганные порывы ветра, торнадо: циклон "Эммелинде", прошедший по западу Германии 20 мая, привел к разрушениям и жертвам. Как сообщает в субботу, 21 мая, агентство dpa, наиболее пострадала от разгула стихии самая густонаселенная федеральная земля Германии - Северный Рейн-Вестфалия.

По данным полиции, только в Падерборне, по которому прошел торнадо, за медицинской помощью обратились 43 человека. Некоторые из них в тяжелом состоянии. Представители городских властей заявили о том, что коммунальным службам предстоит большая работа по расчистке завалов. Оценка ущерба, нанесенного промышленной зоне Падеборна, продолжается.

Также сообщается о тяжелых последствиях в соседнем городе Липштадт. Там ураган обрушил шпиль церкви, а более 100 человек оказались в ловушке в местном открытом бассейне после того, как упавшие деревья заблокировали выход.

Один погибший в Рейнланд-Пфальце

В федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Саар серьезных повреждений не было, несмотря на сильные грозы. Полиция и спасатели сообщили лишь о нескольких поваленных деревьях, повреждениях автомобилей градом и затоплении подвалов. Полиция сообщила также об одном погибшем. 38-летний мужчина, видимо, получил удар током при входе в затопленный подвал, после чего упал и ударился головой.

В Центральной Франконии (федеральная земля Бавария) 14 человек, в том числе несколько детей, получили ранения. По словам представителя полиции, несколько отдыхающих в связи с приближающимся штормом укрылись в хижине площадью примерно 85 кв.м, которая затем опрокинулась набок.

В федеральной земле Саксония группа Rammstein прервала свой концерт на полчаса из-за грозы над Лейпцигом. На 45-й минуте шоу зрителей попросили покинуть арену и укрыться. Впрочем, через 15 минут фанатов пустили обратно.

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  • Ураган

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Тропические циклоны

    Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.

  • График

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    "Кольца змеи"

    Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.

  • Глаз бури

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Глаз бури

    В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.

  • Последствия

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Под ударом стихии

    Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".

  • торнадо

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Торнадо

    В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    География

    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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