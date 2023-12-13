ЦИК РФ ввел особые правила выборов в оккупированных регионах

"Избиркомы" в оккупированных Россией регионах смогут по собственному усмотрению сокращать время голосования, а также переносить бюллетени в то место, которое сочтут "безопасным".

Центризбирком России в числе "особенностей" подготовки и проведения выборов на оккупированных территориях Украины назвал отказ публиковать сведения об избирательных участках и членах избиркомов, а также возможность перемещать бюллетени и другую избирательную документация "в помещение ТИК или другое безопасное место". Об этом сообщил в среду, 13 декабря, в ходе заседания ведомства зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Кроме того, голосовать в регионах, где введено военное положение, можно будет не по паспорту, а по документам, установить которые могут самостоятельно региональные "избирательные комиссии" (РИК). Местным "избиркомам" разрешено сокращать продолжительность голосования и устанавливать особый порядок аккредитации представителей СМИ, без которой будет нельзя проводить на участках фото- и видеосъемку.

Военное положение введено Москвой в четырех украинских регионах, оккупированных российскими войсками и объявленных аннексированными: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта

Президентские выборы в России пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. Президент РФ Владимир Путин 8 декабря объявил, что будет выдвигаться на новый, пятый срок. Кроме Путина, о намерении участвовать в выборах уже заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин), журналистка из Ржева Екатерина Дунцова. Своего кандидата планирует выдвинуть и партия "Новые люди".

Команда одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального призвала своих сторонников прийти в марте на избирательные участки и голосовать за любого из кандидатов, кроме Путина. По словам Навального, голосование можно использовать для агитации против президента. "Путин принесет вред России. Он должен уйти", - подчеркивается в блоге политика.

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