ЦИК ограничит доступ к бесплатному эфиру на выборах главы РФ

Бесплатное эфирное время для агитации на выборах президента РФ получат лишь те кандидаты, которые набрали на предыдущих выборах не менее 2% голосов, заявили в ЦИК.

На выборах президента России в марте 2024 года впервые может быть применено на практике правило, согласно которому кандидаты, получившие на прошлых выборах менее 2% голосов, не будут иметь права на бесплатное эфирное время. Об этом пишет газета "Коммерсант" в среду, 17 января.

Указывается, что такое ограничение существует в РФ с 2009 года. Подпасть под него во время президентских выборов текущего года могут 3 из 11 претендентов на пост президента РФ: лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, председатель "Коммунистов России" Сергей Малинкович и Борис Надеждин, идущий на выборы президента РФ от "Гражданской инициативы".

Телеэфир - только за деньги

По словам секретаря ЦИК РФ Натальи Будариной, кандидаты и партии, набравшие менее 2% голосов на предыдущих выборах, получат свою долю эфира и печатной площади только за деньги. Это должно происходить на тех же условиях, что уже объявлены СМИ для размещения платной агитации, уточнили в ЦИКе. "Первый канал" оценил стоимость 20-секундного ролика в сумму от 257 тысяч до 1,2 млн рублей (в зависимости от времени эфира)", - говорится в статье "Коммерсанта".

Заявки от зарегистрированных кандидатов для участия в жеребьевке бесплатного эфирного времени можно подать до 11 февраля. При этом дата этой жеребьевки пока не названа. "Агитационный период начнется в РФ только 17 февраля (а фактически даже с 19 февраля, потому что начало выпадает на выходные дни, когда бесплатный эфир не предоставляется) и продлится до 0 часов 15 марта", - напоминают журналисты.

Кандидаты в президенты РФ смогут бесплатно использовать время на пяти телеканалах - "Первом канале", "Россия 1", "Россия 24", "ТВ Центр" и ОТР, - и на трех радиостанциях: "Маяк", "Вести FM" и "Радио Россия". Кроме того, в 13 изданиях им будет предоставлена печатная площадь.

Кого уже зарегистрировали кандидатами в президенты РФ

К сегодняшнему дню ЦИК РФ зарегистрировал троих кандидатов на пост президента РФ: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и Владислава Даванкова ("Новые люди"). Поскольку все они представляют парламентские партии, сбора подписей для регистрации им не требовалось. Желающим баллотироваться от непарламентских партий необходимо до 31 января собрать не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку.

Между тем самовыдвиженцам, к которым на этот раз относится и действующий глава государства Владимир Путин, нужно предоставить в ЦИК не менее 300 тысяч подписей. Как сообщил 17 января сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков, в поддержку действующего президента уже собрано более 2,5 млн автографов.

Журналистку, экс-депутата Ржевской гордумы Екатерину Дунцову ЦИК не допустил до сбора подписей для выдвижения своей кандидатуры на выборах президента РФ. В избирательной комиссии сочли, что ее документы "сделаны на скорую руку, без соблюдения правовых норм".

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