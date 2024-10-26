ЦИК Грузии: Правящая "Грузинская мечта" лидирует на выборах

По данным Центризбиркома, после обработки более 70% бюллетеней на парламентских выборах лидирует правящая партия "Грузинская мечта" с 53% голосов.

В Грузии завершилось голосование на парламентских выборах в субботу, 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 53% голосов после обработки бюллетеней с 72,1% избирательных участков, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Согласно данным ЦИК, в парламент также проходят четыре главных оппозиционных блока - "Коалиция перемен", "Единое национальное движение", "Сильная Грузия" и "За Грузию". Остальные партии не набирают 5% голосов.

Экзитполы показывают противоположные итоги

Грузинские телеканалы ранее опубликовали данные экзитполов, они показали диаметрально противоположные результаты голосования. По данным опроса, опубликованным близким к власти страны телеканалом Imedi, правящая "Грузинская мечта" набирает 56,1% голосов, а преодолевшие порог в 5% для прохода в парламент три оппозиционных блока - 31,2%.

Между тем опубликованный оппозиционным каналом Mtavari опрос показал другие результаты: 42% за "Грузинскую мечту" против 48% за оппозицию. По данным телеканала Formula, за "Мечту" свои голоса отдали 40,9% избирателей, а за оппозиционные блоки - 51,9%.

И "Грузинская мечта", и оппозиция заявляют о победе

Основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает оппозицию, уже объявили о победе - каждый о своей. У офиса "Грузинской мечты" в небо были запущены фейерверки.

"Европейская Грузия побеждает с 52%, несмотря на попытки фальсификации выборов и не считая голосов диаспоры. Грузия продемонстрировала демократичность, европейскость и зрелость... Я горжусь и уверена в нашем европейском будущем!" - написала Зурабишвили в соцсети X.

Оппозиция призывает правящую партию признать проигрыш

"Грузинский народ проголосовал за будущее в Европе", - заявила председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тина Бокучава в беседе с агентством Reuters. По ее словам, в ЕНД ожидают итоговых результатов. Утверждения "Грузинской мечты" о лидировании большинство людей воспримут крайне скептически, уверена Бокучава. "Проигравший должен иметь достаточно благородства, чтобы признать поражение", - добавила она.