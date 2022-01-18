 Что ждет газовый рынок Европы в 2022 году? (фотогалерея) | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 19.01.2022

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Европа

Что ждет газовый рынок Европы в 2022 году? (фотогалерея)

Газопроводы "Северный поток - 2" и Baltic Pipe, газохранилища "Газпрома", роль Норвегии и СПГ, планы Турции и Кипра... Фотогалерея DW - о важнейших проектах, решениях и игроках в отрасли.

  • Приемный терминал Северного потока - 2 в немецком Любмине

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    "Северный поток - 2" ждет сертификации

    Приемный терминал "Северного потока - 2" в немецком Любмине полностью готов с осени 2021 года. Однако "Газпрому" еще нужно доказать соответствие газопровода антимонопольным законам ЕС, иначе нельзя будет эксплуатировать обе его нитки. В ФРГ и Евросоюзе на сертификацию отводятся многие месяцы. Принятие решения станет для рынка газа событием года, но произойдет оно не раньше второй половины лета.

  • Немецкое ПХГ Rehden: рабочий считывает показатели

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Заполнит ли "Газпром" свои ПХГ?

    Евросоюз вошел в 2022 год с минимальными за многие годы запасами голубого топлива и рекордными ценами на него. Особенно низким уровень закачки оказался в газохранилищах российской госкомпании "Газпром" в Германии, Австрии и Нидерландах. В крупнейшем немецком ПХГ Rehden (на фото) он упал осенью ниже 5%. Интрига года состоит в том, повторится ли прошлогодняя ситуация - и как к этому отнесутся в ЕС.

  • Угольная и газовая электростанции в городе Хамм, ФРГ

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    ФРГ нужны новые газовые электростанции

    Весьма символичная для сегодняшней Германии картина: город Хамм, на заднем плане - закрывшаяся угольная электростанция, на переднем - действующая газовая. Правительство ФРГ намерено срочно развернуть по всей стране строительство ТЭС на газе, чтобы они подстраховывали возобновляемую энергетику в условиях отказа от атома и угля. Так что у поставщиков газа - хорошие перспективы на главном рынке ЕС.

  • Норвежская газовая платформа Troll A

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Норвегия увеличила добычу и поставки

    Норвегия снабжает ФРГ газом уже свыше 40 лет, и больше всех от взлета цен на газ в Европе выиграла норвежская госкомпания Equinor. Она максимально увеличила поставки на спотовый рынок ЕС. В том числе с крупнейшей в мире газовой платформы Troll A. Добычу и транспортную инфраструктуру на этом гигантском нефтегазовом месторождении в Северном море как раз расширили и модернизировали к осени 2021 года.

  • Танкер с СПГ заходит в порт Роттердама

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Танкеры с СПГ взяли курс на Европу

    Дороговизна газа на европейском рынке привела к переориентации глобальных потоков сжиженного природного газа. Для целого ряда производителей, в том числе американских, стало выгоднее поставлять его в Европу, а не в Азию, где цены долго были значительно выше. На снимке очередной танкер заходит в порт нидерландского Роттердама. Увеличение доли СПГ на рынке ЕС - один из основных трендов 2022 года.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Балтийском море

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Польша переключается на Baltic Pipe

    К концу 2022 года у Польши истекает долгосрочный контракт с "Газпромом", и она не собирается его продлевать, поскольку те же самые 10 млрд кубометров в год планирует впредь получать по газопроводу Baltic Pipe. Он сооружается при поддержке ЕС для поставок через Данию газа из Норвегии. Самая сложная часть проекта - прокладка труб по дну Балтийского моря - завершилась в конце 2021 года.

  • Президент Эрдоган приветствует буровое судно Фатих

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Турция готовится добывать свой газ

    Реджеп Тайип Эрдоган пожелал удачи буровому судну Fatih, и его геологоразведочные работы в Черном море в 2020 и 2021 годах увенчались успехом. Турция сообщила об обнаружении крупных месторождений газа, а ее президент обещал начало их эксплуатации уже в 2023 году. Насколько реалистичны планы быстро снизить зависимость от поставок из России и Азербайджана, станет ясно в течение нынешнего года.

  • Труба с надписью ICGB и флагами Греции, Болгарии и ЕС

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Болгария ждет газ из Азербайджана

    Из-за пандемии и коммерческих просчетов затянулся проект ICGB: интерконнектор, соединяющий Болгарию с Грецией и газопроводом TAP, хотели ввести в строй еще в конце 2020 года. Теперь в Софии надеются, что он заработает к началу нового отопительного сезона, чтобы можно было, наконец, получать в полном объеме законтрактованный у Азербайджана газ и меньше зависеть от "Турецкого потока" "Газпрома".

  • Лидеры Кипра, Греции и Израиля после подписания договора о газопроводе EastMed

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Судьба EastMed под большим вопросом

    В январе 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля решили строить подводный газопровод EastMed для доставки в ЕС газа из морских месторождений Восточного Средиземноморья. В январе 2022 года США перестали поддерживать этот проект, да и в ЕС, где тоже хотят форсировать развитие "зеленой" энергетики, засомневались в его целесообразности. Дальнейшая судьба проекта - еще одна газовая интрига года.

    Автор: Андрей Гурков


  • Приемный терминал Северного потока - 2 в немецком Любмине

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    "Северный поток - 2" ждет сертификации

    Приемный терминал "Северного потока - 2" в немецком Любмине полностью готов с осени 2021 года. Однако "Газпрому" еще нужно доказать соответствие газопровода антимонопольным законам ЕС, иначе нельзя будет эксплуатировать обе его нитки. В ФРГ и Евросоюзе на сертификацию отводятся многие месяцы. Принятие решения станет для рынка газа событием года, но произойдет оно не раньше второй половины лета.

  • Немецкое ПХГ Rehden: рабочий считывает показатели

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Заполнит ли "Газпром" свои ПХГ?

    Евросоюз вошел в 2022 год с минимальными за многие годы запасами голубого топлива и рекордными ценами на него. Особенно низким уровень закачки оказался в газохранилищах российской госкомпании "Газпром" в Германии, Австрии и Нидерландах. В крупнейшем немецком ПХГ Rehden (на фото) он упал осенью ниже 5%. Интрига года состоит в том, повторится ли прошлогодняя ситуация - и как к этому отнесутся в ЕС.

  • Угольная и газовая электростанции в городе Хамм, ФРГ

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    ФРГ нужны новые газовые электростанции

    Весьма символичная для сегодняшней Германии картина: город Хамм, на заднем плане - закрывшаяся угольная электростанция, на переднем - действующая газовая. Правительство ФРГ намерено срочно развернуть по всей стране строительство ТЭС на газе, чтобы они подстраховывали возобновляемую энергетику в условиях отказа от атома и угля. Так что у поставщиков газа - хорошие перспективы на главном рынке ЕС.

  • Норвежская газовая платформа Troll A

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Норвегия увеличила добычу и поставки

    Норвегия снабжает ФРГ газом уже свыше 40 лет, и больше всех от взлета цен на газ в Европе выиграла норвежская госкомпания Equinor. Она максимально увеличила поставки на спотовый рынок ЕС. В том числе с крупнейшей в мире газовой платформы Troll A. Добычу и транспортную инфраструктуру на этом гигантском нефтегазовом месторождении в Северном море как раз расширили и модернизировали к осени 2021 года.

  • Танкер с СПГ заходит в порт Роттердама

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Танкеры с СПГ взяли курс на Европу

    Дороговизна газа на европейском рынке привела к переориентации глобальных потоков сжиженного природного газа. Для целого ряда производителей, в том числе американских, стало выгоднее поставлять его в Европу, а не в Азию, где цены долго были значительно выше. На снимке очередной танкер заходит в порт нидерландского Роттердама. Увеличение доли СПГ на рынке ЕС - один из основных трендов 2022 года.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Балтийском море

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Польша переключается на Baltic Pipe

    К концу 2022 года у Польши истекает долгосрочный контракт с "Газпромом", и она не собирается его продлевать, поскольку те же самые 10 млрд кубометров в год планирует впредь получать по газопроводу Baltic Pipe. Он сооружается при поддержке ЕС для поставок через Данию газа из Норвегии. Самая сложная часть проекта - прокладка труб по дну Балтийского моря - завершилась в конце 2021 года.

  • Президент Эрдоган приветствует буровое судно Фатих

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Турция готовится добывать свой газ

    Реджеп Тайип Эрдоган пожелал удачи буровому судну Fatih, и его геологоразведочные работы в Черном море в 2020 и 2021 годах увенчались успехом. Турция сообщила об обнаружении крупных месторождений газа, а ее президент обещал начало их эксплуатации уже в 2023 году. Насколько реалистичны планы быстро снизить зависимость от поставок из России и Азербайджана, станет ясно в течение нынешнего года.

  • Труба с надписью ICGB и флагами Греции, Болгарии и ЕС

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Болгария ждет газ из Азербайджана

    Из-за пандемии и коммерческих просчетов затянулся проект ICGB: интерконнектор, соединяющий Болгарию с Грецией и газопроводом TAP, хотели ввести в строй еще в конце 2020 года. Теперь в Софии надеются, что он заработает к началу нового отопительного сезона, чтобы можно было, наконец, получать в полном объеме законтрактованный у Азербайджана газ и меньше зависеть от "Турецкого потока" "Газпрома".

  • Лидеры Кипра, Греции и Израиля после подписания договора о газопроводе EastMed

    Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

    Судьба EastMed под большим вопросом

    В январе 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля решили строить подводный газопровод EastMed для доставки в ЕС газа из морских месторождений Восточного Средиземноморья. В январе 2022 года США перестали поддерживать этот проект, да и в ЕС, где тоже хотят форсировать развитие "зеленой" энергетики, засомневались в его целесообразности. Дальнейшая судьба проекта - еще одна газовая интрига года.

    Автор: Андрей Гурков


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  • судно Академик Черский в море

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    В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

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    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


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