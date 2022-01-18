Что ждет газовый рынок Европы в 2022 году? (фотогалерея)

Европейский рынок газа 2022: проекты, события, тренды

Заполнит ли "Газпром" свои ПХГ?

Евросоюз вошел в 2022 год с минимальными за многие годы запасами голубого топлива и рекордными ценами на него. Особенно низким уровень закачки оказался в газохранилищах российской госкомпании "Газпром" в Германии, Австрии и Нидерландах. В крупнейшем немецком ПХГ Rehden (на фото) он упал осенью ниже 5%. Интрига года состоит в том, повторится ли прошлогодняя ситуация - и как к этому отнесутся в ЕС.