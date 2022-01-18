Что ждет газовый рынок Европы в 2022 году? (фотогалерея)

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Газопроводы "Северный поток - 2" и Baltic Pipe, газохранилища "Газпрома", роль Норвегии и СПГ, планы Турции и Кипра... Фотогалерея DW - о важнейших проектах, решениях и игроках в отрасли.
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