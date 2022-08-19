 Самоубийство после войны: что доводит ветеранов Карабаха до суицида | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 23.08.2022

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Мир

Самоубийство после войны: что доводит ветеранов Карабаха до суицида

За неполных два года после окончания второй карабахской войны более 30 ее участников в Азербайджане покончили с собой. Идут споры, что тому виной: психологические или нерешенные социальные проблемы.

Раненый азербайджанскй солдат у памятника Гейдару Алиеву (декабрь 2020 года)

Раненый азербайджанскй солдат у памятника Гейдару Алиеву (декабрь 2020 года)

По приблизительным подсчетам, с ноября 2020-го по август 2022 года в Азербайджане зафиксировано более 30 самоубийств среди участников второй карабахской войны. Самым нашумевшим из них стало самосожжение инвалида третьей группы Эльвина Джафарова перед зданием исполнительной власти в одном из регионов страны в июле 2022-го. Имеется видео, на котором он (хоть и в очень сбивчивой форме) жалуется на главу исполнительной власти и говорит о своем намерении. После этого проблема суицидов среди ветеранов стала предметом широкого обсуждения.

Материальные проблемы и равнодушие чиновников

В 2021-2022 годах в Азербайджане много раз проходили одиночные и групповые акции протестов ветеранов, получивших разные увечья. Они жаловались, что не могут получить причитающиеся им пособия и что государство бросило их на произвол судьбы. Родственники совершивших самоубийства ветеранов также говорят, что на этот шаг их толкнули материальные проблемы, неустроенность, несправедливость и равнодушие чиновников. 

Большинство этих ветеранов жили в деревнях. Поначалу отдельные случаи не связывали ни между собой, ни с войной, не выделяли в отдельную тенденцию и никакой официальной позиции не озвучивалось.

На данный момент комментарии дает только генеральная прокуратура и чиновники соответствующих госструктур - администрация отдельных районов, министерство социальной защиты и т.д. Прокуратура констатирует факт возбуждения уголовного дела по очередному случаю, а чиновники категорически отрицают обвинения в свой адрес, повторяя, что все участники войны в Азербайджане "окружены вниманием и заботой".

Так, в случае с Эльвином Джафаровым, министерство соцзащиты заявило, что он получил единовременную помощь в размере 11 тысяч манатов (около 6500 долларов), ежемесячные выплаты, был трудоустроен и на момент самоубийства доход 35-летнего Джафарова, отца двух детей, составлял в сумме 958 манатов (около 570 долларов) в месяц.

А тот самый глава исполнительной власти, придя на поминки, сказал, что "все его требования в рамках наших возможностей и полномочий были выполнены". Он упомянул, что Джафаров находился на учете в психдиспансере.

Посттравматическое расстройство - решающий фактор?

Именно посттравматическое расстройство (ПТСР) значительная часть общества, официальных лиц и медиа склонны считать единственной причиной самоубийств среди ветеранов.

По словам Рены Сафаралиевой, представительницы Фонда Yaşat, созданного для поддержки раненых и семей погибших, ветераны очень неохотно обращаются за помощью в рамках существующей госпрограммы психологической реабилитации: "Их невозможно уговорить, они отвечают, что "мы не психи!".

Однако Сафаралиева указывает и на существующие в законе бреши. Например, ветеранам с легкими (с точки зрения закона) увечьями не полагается ни статуса инвалида, ни льгот, что приводит к разочарованию и чувству безысходности.

Психолог Азад Исазаде, имеющий опыт реабилитации ветеранов обеих карабахских войн, вкратце объясняет суть ПТСР: "Оно развивается у любого участника любых боевых действий из-за того, что на протяжении длительного времени он находится во власти страха быть убитым и гнева или агрессии, необходимых, чтобы идти в бой".

После возвращения с фронта это состояние остается, мешая адаптироваться к мирной жизни: "Иногда это проходит само через какое-то время, достаточно просто покоя и заботы родных и близких. Но когда ПТСР носит средний или тяжелый характер и на него накладываются финансовые и социальные факторы, человек оказывается заперт в плену своей агрессии. Одни выливают ее на членов семьи, другие же направляют на самих себя. Такая аутоагрессия зачастую и приводит к самоубийствам".

По мнению психолога, проблема суицидов среди ветеранов в Азербайджане затянется еще на долгие годы. И чтобы взять ее под контроль, требуются полноценные центры для психосоциальной реабилитации по всей стране: "Сейчас центры психологической реабилитации есть только в крупных городах, а жителям отдаленных провинций сложно до них добраться. Надо создать такие центры хотя бы в каждом районе. И в них обязательно должны быть не только психологи, а также социальные работники и юристы, чтобы помощь носила комплексный характер".

Но, прежде всего, участникам войны необходима эмпатия окружающих: "Все ветераны, с которыми я общался, были глубоко травмированы еще и тем, что чиновники не проявляют чаще всего отфутболивают их, отправляя ходить по кабинетам. Это серьезная ошибка, которая и приводит к трагедиям".

Психолог подчеркивает, что чиновники обязательно должны выслушивать ветеранов, даже если их претензии необоснованные, проявлять терпение и понимание, не давая при этом ложных надежд и обещаний.

Непопулярная позиция

Особую и наименее популярную позицию в дискуссиях вокруг этих суицидов занимают те, кто считают, что при таком раскладе совершенно неуместны милитаристские и националистские амбиции и призывы, продолжающие звучать в обществе. По мнению этого меньшинства, единственный способ справиться с проблемой в долгосрочной перспективе - отказаться от самой идеи военного решения карабахского конфликта, не инициировать и не оправдывать новые боевые действия.

В начале августа 2022 года во время короткой эскалации в Карабахе, когда казалось вполне вероятным, что война возобновится, в соцсетях появлялись публикации, в разной степени и форме критикующие действия азербайджанских властей. Авторов некоторых таких постов вызвали на "воспитательную беседу" в прокуратуру. Один из них рассказал, что "попался" за цитату Мустафы Кемаля Ататюрка: "Пока нет угрозы свободе народа, начинать войну - преступление".

Позже Генпрокуратура сделала заявление, назвав эти публикации "попыткой распространять ложную информацию" и предупредила, что "шаги, направленные на ослабление обороноспособности страны, считаются угрозой для нашего государства". Прокуратура также предложила внести соответствующие поправки в законодательство.

Последний на сегодняшний день "эпизод" в череде самоубийств произошел 18 августа 2022 года: 33-летний Тебриз Абдуллаев попытался сжечь себя перед зданием исполнительной власти своего района. Он выжил и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


 

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