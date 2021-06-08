 Что станет с ″Домом Гёте″ на Манхэттене | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.06.2021

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Культура и стиль жизни

Что станет с "Домом Гёте" на Манхэттене

Судьба дорогостоящей недвижимости в самом центре Нью-Йорка решена. Почему за зданием с зеленой крышей закрепилась дурная слава?

Дом Гёте в Нью-Йорке

Этот шестиэтажный дом, словно протискивающийся к улице между двумя куда более высокими зданиями, находится в самом сердце Нью-Йорка - Манхэттене. На протяжении последних лет дорогостоящая недвижимость практически не использовалась. Теперь за нее возьмется известный британский архитектор Дэвид Чипперфилд, который только что завершил работу над реконструкцией Новой национальной галереи в Берлине. Сейчас архитектурное бюро Чипперфилда выиграло конкурс у девяти конкурентов, представив независимому жюри свой проект "An Open House".

В смете расходов - 20 миллионов евро, столько будет потрачено на реконструкцию. Здание на Пятой авеню напротив Метрополитен-музея вот уже более полувека находится в собственности правительства Германии. В 1955 году оно выкупило эту недвижимость у американского дипломата и бывшего посла США в Германии Джеймса Герарда. На протяжении многих лет здесь располагалась штаб-квартира Гёте-Института в Нью-Йорке, поэтому оно и получило название "Дома Гёте". Сейчас его называют "Местом идей" под номером "1014".

Парадный вход в Дом Гете

Что станет с бывшим "Домом Гёте"

Теперь здесь планируют создать центр для трансатлантического диалога - продолжая традиции, ведь и раньше в этом доме принимали знаменитых гостей, среди которых были тогдашний канцлер ФРГ Вилли Брандт (Willy Brandt) и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Строительные работы должны начаться уже в следующем году, а их окончание намечено на 2025 год. Проект британского архитектора отличается бережным подходом. Главный акцент сделан на пространстве для встреч, которое расположится на двух средних этажах здания.

Напомним, что еще в 2016 году немецкое правительство заявило о готовности предоставить 34 миллиона евро на два зарубежных объекта недвижимости. Благодаря этим финансовым средствам была решена судьба бывшей виллы выдающегося немецкого писателя Томаса Манна (Thomas Mann), нобелевского лауреата по литературе. Она находилась под угрозой сноса, но сейчас уже стала местом для встреч представителей Германии и США, а также резиденцией для стипендиатов.

"После Дома Томаса Манна в Лос-Анджелесе теперь мы можем заняться созданием следующего узлового пункта, который будет служить в интересах трансатлантического диалога", - заявил глава отдела культуры и коммуникации МИДа Германии Андреас Гёрген (Andreas Görgen).

Дом Гёте в Нью-Йорке

"Замок с привидениями" и штаб-квартира Гёте-Института

После переезда Гёте-Института на Юнион-сквер долгое время не было идей о дальнейшем использовании этого здания с зеленой крышей. Высокие издержки на содержание дорогостоящей недвижимости принесли ему плохую славу. Бывший "Дом Гёте" даже стали называть "самым дорогим немецким замком с привидениями". Большую часть времени оно пустовало. Во время пандемии здесь устраивались концерты для одного зрителя: музыку Бетховена можно было послушать наедине или с человеком, проживающим в том же домашнем хозяйстве. И всего - 10 минут! Теперь у "Дома Гёте" появились новые перспективы.

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