Бомбоубежище вместо паба: истории белорусских бизнесов в Украине

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Белорусы, которые переехали в Украину и успели до войны открыть в стране свое дело, рассказали DW, что происходит с ним сейчас.
Витеблянин Виталь Бровко переехал в Украину из-за преследования властей и невозможности больше работать в Беларуси. В прошлом декабре в Киеве он открыл белорусский арт-паб. За несколько месяцев до войны свой бар открыли и белорусы Виталий Лаптенок и Надежда Наймушина. Что сейчас происходит с малым бизнесом белорусов в Украине - в материале DW.
Арт-паб "Торвальд" открылся в Витебске в 2016 году. Заведение, расположенное недалеко от ратуши и памятника великому князю Ольгерду, стало одним из неформальных центров белорусской культуры. Здесь проходили концерты, творческие встречи, фестивали, образовательные мероприятия. В первую волну пандемии коронавируса в "Торвальде" готовили горячие обеды для медиков.
Однако после протестов 2020 года из-за давления властей паб закрылся. "Несмотря на все усилия, нам не удалось сохранить бар. Были созданы условия, когда любая моя деятельность в Беларуси - концертная, ресторанная, общественная - стала просто невозможна. Я был вынужден уехать в Украину", - рассказывает основатель и владелец арт-паба Виталь Бровко.
В конце 2021 года "Торвальд" возродился в Киеве. Здесь, так же как и в Витебске, проходили концерты белорусских исполнителей, открытые лекции, дискуссии, работали курсы белорусского языка "Мова нанова".
"У нас были большие планы на март, но началась война. У меня никогда не было иллюзий насчет путинского режима, но в то, что все приобретет такие чудовищные масштабы, не верилось", - признается Виталь.
Поскольку "Торвальд" находится в бомбоубежище на территории Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП), с первого дня войны он прекратил работать как паб и стал использоваться по прямому назначению.
По словам Бровко, коллектив и волонтеры создали довольно уютное, особенно в сравнении с подвалами и метро, укрытие, где порой находилось до 170 человек. При этом все были обеспечены трехразовым горячим питанием. Также волонтеры помогали белорусским добровольцам, представителям теробороны и всем нуждающимся.
"По сути, "Торвальд" стал волонтерским центром. Коллектив заботился о продуктах, воде, определенную помощь мы получали от администрации МАУП, студенты академии также нашли у нас убежище", - отмечает Виталь.
Однако сейчас существование "Торвальда" и центра для волонтеров в бомбоубежище под вопросом. По словам Бровко, когда в Киеве стало спокойнее, администрация академии потребовала, чтобы студенты, которые были волонтерами, вернулись к занятиям. Также ребята жаловались Виталю, что МАУП заставляет их заплатить за общежитие, в котором они месяц не жили. В конфликт между вузом и студентами оказались вовлечены некоторые сотрудники арт-паба, из-за этого администрация МАУП решила разорвать с "Торвальдом" договор аренды.
"Сейчас я прилагаю максимум усилий, чтобы сохранить "Торвальд" как место, где после войны - а я уверен, что Украина победит - сможет возродиться белорусская культурная среда. Если не получится остаться в прежнем помещении, будем искать новое", - говорит Виталь.
Сам он из Украины уезжать не собирается, белорус верит, что здесь вскоре начнется восстановление городов и для этого потребуется много сил и людей. "Украина стала для меня вторым домом. Я чувствую обязательство помочь, чем могу, своей волонтерской деятельностью. Я остался здесь, как и большая часть нашего коллектива. Как можем приближаем победу", - объясняет Виталь.
Также в декабре 2021 в Киеве открылся бар «Berlin'89», совладельцами которого стали белорусы Виталий Лаптенок и Надежда Наймушина. "Мы с мужем давно мечтали о кафе или баре "с характером", летом 2021-го познакомились с Егором Переходом и Василием Сапунковым, которые в свое время работали со многими популярными минскими заведениями. В сентябре мы нашли помещение в самом сердце Киева - на Подоле. В бар вложили много любви, времени и сил", - говорит Надежда.
По ее словам, они старались передать в своем заведении атмосферу, которая царила в Берлине после падения стены, "когда пришли демократия, свобода слова и выбора": "Для нас Берлин - это как раз о свободе и гуманизме. А наш бар - это место, где люди могли свободно общаться, выражать свои мысли и взгляды, слушать приятную музыку, получать удовольствие от еды и хорошего вина".
Надежда признается, что опасений насчет возможной войны не было, больше переживали, что из-за коронавируса в Украине могут ввести карантин. "Планов было много: открыть во дворике террасу с живой музыкой, поставить там барную стойку, по выходным готовить для гостей на гриле, - рассказывает Надежда. - Бизнес шел довольно успешно, пока не началась война".
24 февраля Надежда с семьей уехала из Киева, покинули Украину и некоторые сотрудники-белорусы, кто-то сейчас в Польше, кто-то в Испании, но большая часть команды "Berlin'89" осталась в Киеве.
"Бар, к счастью, не пострадал. Сейчас мы готовим и развозим еду для ребят из территориальной обороны, планируем в ближайшее время делать чай и кофе на вынос. Когда война закончится, конечно же, полностью возобновим работу и отпразднуем победу. Верим, что это случится очень скоро", - делится Надежда.
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