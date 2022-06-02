 Что происходит в оккупированных РФ городах Украины | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 02.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Что происходит в оккупированных РФ городах Украины

Фотогалерея DW - о том, как на самом деле выглядит ситуация на украинских территориях, оккупированных российской армией.

  • Разрушенные жилые кварталы в Мариуполе

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    В Мариуполе разрушено более 90 процентов всех зданий

    Российские военные и в начале четвертого месяца войны продолжают утверждать, что наносят удары исключительно по военной инфраструктуре, а также по местам дислокации ВСУ и мнимых "украинских боевиков". При этом большинство городов, захваченных Россией на востоке Украины, - Мариуполь, Рубежное, Попасная, Северодонецк - почти полностью разрушены.

  • Кладбище со свежими могилами на окраине Мариуполя

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Кладбище на окраине Мариуполя

    Еще одно утверждение кремлевской пропаганды: российская армия не обстреливает жилые районы. По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, в городе за время его почти 80-дневной российской осады от артиллерийских обстрелов погибло более 22 тысяч жителей, город разрушен более чем на 90%.

  • Разрушенное здание театра в Мариуполе

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Удар по театру в Мариуполе

    Следующее утверждение российской пропаганды: гражданское население в Украине не является мишенью российской армии. 16 марта был совершен авиаудар по зданию театра в Мариуполе, которое использовалось в качестве бомбоубежища. Перед зданием большими буквами было написано "дети", надпись была видна на снимках из космоса. В результате удара погибло около 600 человек, укрывавшихся в театре.

  • Вещи жертв ракетного удара по вокзалу в Краматорске

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Ракетный удар по вокзалу в Краматорске

    Утверждения госСМИ об обстрелах только военных целей опровергает и ракетный удар, совершенный 8 апреля по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области. На привокзальной площади находилось множество людей в ожидании эвакуационного поезда. Об эвакуации было объявлено заранее. В результате удара погибло 57 человек, ранено более 100.

  • Разрушенные жилые здания в Северодонецке

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Разрушенные жилые здания в Северодонецке

    Войну в Украине российская пропаганда называет "освобождением" местного населения от "украинских нацистов". В ближайшие дни Россией может быть полностью захвачен Северодонецк в Луганской области. До войны в городе жило 100 тысяч человек, из них, по данным украинских властей, уехали 85 тысяч, не дожидаясь своего "освобождения".

  • Посадка украинских беженцев на эвакуационный поезд

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Украинцы спасаются от "освобождения" на западе страны или в Европе

    Отношение к российским "освободителям" наглядно показывают и потоки украинских беженцев, спасающихся от войны. За три месяца постоянное место жительства покинули около 13 млн украинцев, около 90 процентов из них уехали в регионы Украины, контролируемые Киевом или в страны Европы (6,8 млн человек). По данным УВКБ ООН, в Россию уехало около 1,1 млн украинцев.

  • Горящее административное здание Запорожской АЭС

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Российский обстрел Запорожской АЭС

    Еще одно утверждение российской пропаганды: армия РФ не обстреливает жизненно важную невоенную инфраструктуру. Однако 4 марта была обстреляна Запорожская АЭС в Энергодаре, тогда она еще находилась под контролем украинских властей. Сгорело административное здание электростанции.

  • Акция протеста жителей Херсона против российской оккупации в марте 2022 года

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Жители Херсона протестуют против российской оккупации

    Приходу российских "освободителей" оказались не рады жители оккупированной Херсонской области. В Херсоне в марте и апреле проходили многочисленные мирные протесты местных жителей против оккупации. В апреле в Херсоне стали пропадать местные активисты и сотрудники городских органов управления.

  • Ценник в гривнах и рублях на рынке в Мелитополе

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Херсонскую область переводят на расчеты в рублях

    Российские власти, включая президента РФ Путина, многократно заявляли, что целью "спецоперации" не является оккупация Украины. Но в Херсонской области, захваченной в начале марта, объявили о переходе на российские рубли с 1 мая. А с сентября, когда закончится переходный период, регион полностью откажется от гривны, заявили оккупационные российские власти. На фото: ценник на рынке в Мелитополе.

  • Акция протеста против российской оккупации в Мелитополе

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    "Неоккупация" Херсонской и Запорожской областей сопровождается выдачей жителям паспортов РФ

    Как Россия "не планирует" оккупировать Украину: президент РФ Путин 25 мая подписал указ об упрощенной выдаче жителям Запорожской и Херсонской областей паспортов РФ. 30 мая в Мелитополе открылось первое подразделение российской Федеральной миграционной службы. Главы назначенных РФ администраций обеих областей в конце мая заявили, что оба региона "возьмут курс на вхождение в состав России".

  • Грузовик с видеоэкраном, транслирующим российское ТВ, у пункта выдачи гуманитарной помощи в Мариуполе

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Гуманитарная помощь с пропагандистской добавкой

    Еще один признак оккупации: получение гуманитарной помощи в захваченных Россией городах невозможно без принудительного ознакомления с программами российских государственных телеканалов. На фото: грузовик с видеоэкраном, транслирующим российское ТВ, у пункта выдачи гуманитарной помощи в Мариуполе.

  • Автофургон с большим телеэкраном на одной из центральных площадей Мариуполя

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Заявления Путина для жителей оккупированного Мариуполя

    …или с заявлениями Путина, по приказу которого было начато российское военное вторжение в Украину. На фото: автофургон с большим телеэкраном на одной из центральных площадей Мариуполя.

  • Российские юнармейцы у памятника жертвам Второй мировой войны в Мариуполе

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Российские юнармейцы у памятника жертвам Второй мировой войны в Мариуполе

    Еще один признак российской оккупации - почетный караул юнармейцев, организации, которой не существует в Украине, с российским, советским и флагом "ДНР" у памятника погибшим во Второй мировой войне в Мариуполе.

    Автор: Сергей Гуща


  • Разрушенные жилые кварталы в Мариуполе

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    В Мариуполе разрушено более 90 процентов всех зданий

    Российские военные и в начале четвертого месяца войны продолжают утверждать, что наносят удары исключительно по военной инфраструктуре, а также по местам дислокации ВСУ и мнимых "украинских боевиков". При этом большинство городов, захваченных Россией на востоке Украины, - Мариуполь, Рубежное, Попасная, Северодонецк - почти полностью разрушены.

  • Кладбище со свежими могилами на окраине Мариуполя

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Кладбище на окраине Мариуполя

    Еще одно утверждение кремлевской пропаганды: российская армия не обстреливает жилые районы. По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, в городе за время его почти 80-дневной российской осады от артиллерийских обстрелов погибло более 22 тысяч жителей, город разрушен более чем на 90%.

  • Разрушенное здание театра в Мариуполе

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Удар по театру в Мариуполе

    Следующее утверждение российской пропаганды: гражданское население в Украине не является мишенью российской армии. 16 марта был совершен авиаудар по зданию театра в Мариуполе, которое использовалось в качестве бомбоубежища. Перед зданием большими буквами было написано "дети", надпись была видна на снимках из космоса. В результате удара погибло около 600 человек, укрывавшихся в театре.

  • Вещи жертв ракетного удара по вокзалу в Краматорске

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Ракетный удар по вокзалу в Краматорске

    Утверждения госСМИ об обстрелах только военных целей опровергает и ракетный удар, совершенный 8 апреля по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области. На привокзальной площади находилось множество людей в ожидании эвакуационного поезда. Об эвакуации было объявлено заранее. В результате удара погибло 57 человек, ранено более 100.

  • Разрушенные жилые здания в Северодонецке

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Разрушенные жилые здания в Северодонецке

    Войну в Украине российская пропаганда называет "освобождением" местного населения от "украинских нацистов". В ближайшие дни Россией может быть полностью захвачен Северодонецк в Луганской области. До войны в городе жило 100 тысяч человек, из них, по данным украинских властей, уехали 85 тысяч, не дожидаясь своего "освобождения".

  • Посадка украинских беженцев на эвакуационный поезд

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Украинцы спасаются от "освобождения" на западе страны или в Европе

    Отношение к российским "освободителям" наглядно показывают и потоки украинских беженцев, спасающихся от войны. За три месяца постоянное место жительства покинули около 13 млн украинцев, около 90 процентов из них уехали в регионы Украины, контролируемые Киевом или в страны Европы (6,8 млн человек). По данным УВКБ ООН, в Россию уехало около 1,1 млн украинцев.

  • Горящее административное здание Запорожской АЭС

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Российский обстрел Запорожской АЭС

    Еще одно утверждение российской пропаганды: армия РФ не обстреливает жизненно важную невоенную инфраструктуру. Однако 4 марта была обстреляна Запорожская АЭС в Энергодаре, тогда она еще находилась под контролем украинских властей. Сгорело административное здание электростанции.

  • Акция протеста жителей Херсона против российской оккупации в марте 2022 года

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Жители Херсона протестуют против российской оккупации

    Приходу российских "освободителей" оказались не рады жители оккупированной Херсонской области. В Херсоне в марте и апреле проходили многочисленные мирные протесты местных жителей против оккупации. В апреле в Херсоне стали пропадать местные активисты и сотрудники городских органов управления.

  • Ценник в гривнах и рублях на рынке в Мелитополе

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Херсонскую область переводят на расчеты в рублях

    Российские власти, включая президента РФ Путина, многократно заявляли, что целью "спецоперации" не является оккупация Украины. Но в Херсонской области, захваченной в начале марта, объявили о переходе на российские рубли с 1 мая. А с сентября, когда закончится переходный период, регион полностью откажется от гривны, заявили оккупационные российские власти. На фото: ценник на рынке в Мелитополе.

  • Акция протеста против российской оккупации в Мелитополе

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    "Неоккупация" Херсонской и Запорожской областей сопровождается выдачей жителям паспортов РФ

    Как Россия "не планирует" оккупировать Украину: президент РФ Путин 25 мая подписал указ об упрощенной выдаче жителям Запорожской и Херсонской областей паспортов РФ. 30 мая в Мелитополе открылось первое подразделение российской Федеральной миграционной службы. Главы назначенных РФ администраций обеих областей в конце мая заявили, что оба региона "возьмут курс на вхождение в состав России".

  • Грузовик с видеоэкраном, транслирующим российское ТВ, у пункта выдачи гуманитарной помощи в Мариуполе

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Гуманитарная помощь с пропагандистской добавкой

    Еще один признак оккупации: получение гуманитарной помощи в захваченных Россией городах невозможно без принудительного ознакомления с программами российских государственных телеканалов. На фото: грузовик с видеоэкраном, транслирующим российское ТВ, у пункта выдачи гуманитарной помощи в Мариуполе.

  • Автофургон с большим телеэкраном на одной из центральных площадей Мариуполя

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Заявления Путина для жителей оккупированного Мариуполя

    …или с заявлениями Путина, по приказу которого было начато российское военное вторжение в Украину. На фото: автофургон с большим телеэкраном на одной из центральных площадей Мариуполя.

  • Российские юнармейцы у памятника жертвам Второй мировой войны в Мариуполе

    Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

    Российские юнармейцы у памятника жертвам Второй мировой войны в Мариуполе

    Еще один признак российской оккупации - почетный караул юнармейцев, организации, которой не существует в Украине, с российским, советским и флагом "ДНР" у памятника погибшим во Второй мировой войне в Мариуполе.

    Автор: Сергей Гуща


Смотрите также: 

Смотреть видео 02:21

Как жители Киева готовятся к возможному новому российскому наступлению (01.06.2022)

  • Российская фабрика по уничтожению химоружия

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции США в связи с отравлением Навального

    10 российских, 3 немецких и 1 швейцарская компании попали под торговые санкции в связи с отравлением Алексея Навального. Вашингтон подозревает фирмы из черного списка Министерства торговли США от 3 марта 2021 года в причастности к созданию и распространению химоружия. Будут введены дополнительные лицензионные требования в вопросах экспорта, реэкспорта и передачи технологий этим компаниям.

  • Алексей Навальный в суде

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС против российских силовиков

    2 марта 2021 года в Евросоюзе официально вступили в силу санкции против российских силовиков, ответственных за уголовное преследование Алексея Навального и нарушения прав человека при разгоне мирных протестов в РФ. Под санкциями ЕС оказались глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, начальник ФСИН Александр Калашников и генпрокурор России Игорь Краснов.

  • Московский Кремль

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США добавили в санкционные списки кремлевских чиновников

    США также ввели персональные санкции за отравление и преследование Навального. В список попали не только силовики, но и чиновники: директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава ФСИН и представители администрации президента РФ Сергей Кириенко и Андрей Ярин.

  • Современная микросхема

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на оборонный экспорт в Россию

    Кроме персональных и торговых санкции, США ввели запрет на экспорт в Россию оборонных продуктов, технологий и услуг. Это также стало реакцией на применение химоружия против Алексея Навального и Сергея Скрипаля. Исключение сделано только для поддержки межправительственного космического сотрудничества. Коммерческое сотрудничество в космосе будет ограничено после полугодового переходного периода.

  • Интернет-страница немецкого бундестага на компьютере

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    За кибератаку на бундестаг

    22 октября 2020 года ЕС ввел санкции за кибератаку на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года. Штрафные меры введены в отношении руководителя Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ Игоря Костюкова, офицера Дмитрия Бадина и 85-го Главного центра специальной службы ГУ Генштаба. В их отношении вводятся визовые запреты, их имущество на территории ЕС подлежит замораживанию.

  • Отравленного Алексея Навального доставили в Берлин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции Евросоюза за отравление Навального

    ЕС и Великобритания 15 октября 2020 года ввели санкции за отравление Навального против чиновников кремлевской администрации Андрея Ярина и Сергея Кириенко, полпреда Путина в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, главы ФСБ Александра Бортникова, замминистра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова. Санкции введены и против института, где могло производиться вещество из группы "Новичок".

  • Сотрудники английского подразделения химзащиты

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Второй пакет санкций за отравление Скрипалей

    26 августа 2019 года США ввели в действие второй пакет санкций за отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Вашингтон запретил своим банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять Москве нерублевые кредиты. Ограничения также коснулись лицензирования экспорта товаров и технологий, контролируемых министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химоружия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия незадолго до отравления

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Первые в истории Евросоюза санкции за применение химоружия

    ЕС 21 января 2019 года впервые ввел санкции за применение химоружия. В список попали россияне, причастные к отравлению нервнопаралитическим веществом "Новичок" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии: начальник Главного управления генштаба РФ Игорь Костюков, его первый зам Владимир Алексеев, а также предполагаемые исполнители, сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

  • Британские военные в масках и защитных костюмах

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Первый пакет санкций за отравление Скрипалей

    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

  • Предприниматель Олег Дерипаска и президент РФ Владимир Путин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Лубянке

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции США в отношении силовиков

    В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

  • Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров держит автомат, произведенный концерном Калашников

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

  • Нефтедобывающая платформа Приразломная.

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Российская нефтянка под санкциями

    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

  • Вход в филиал Сбербанка в Москве

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС ввел ограничительные меры против секторов экономики РФ

    31 июля 2014 года секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

  • Офис компании Роснефть в Москве и часть Кремлевской стены

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Секторальные санкции в связи с событиями в Украине

    16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

  • Пограничный контроль в британском аэропорту Хитроу

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на въезд и заморозка активов

    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

    Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман


Контекст

Комментарий: Операция "эвакуация", или Нужна ли россиянам помощь ЕС?

Евросоюз создает для противников путинской войны специальные программы эмиграции из России. Возможно, они пока и недостаточны. Но главное - сделан первый шаг, считает Иван Преображенский.  

Какую новую военную помощь окажет Берлин Киеву для отражения агрессии РФ

Канцлер Олаф Шольц непривычно откровенно рассказал об уже осуществленных и запланированных поставках немецких вооружений Украине для отражения российской агрессии. DW - с подробностями.  

Поддержка Украины в войне с Россией: в чем состоит план Германии?

Санкции против России, поставки вооружений Украине... Вроде бы, Германия поддерживает Киев, но как-то нерешительно, чтобы никто и не подумал, что ее можно считать стороной конфликта.  

"Нас немного обманули": в чем пленные россияне раскаиваются в Украине

В Украине пленных российских военных содержат в тюрьмах и СИЗО. Обеспечивают питанием, книгами, прогулками. Корреспондент DW пообщалась с пленными и узнала, как к ним относятся.  

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах

С первого дня войны российская пропаганда много рассказывала о действиях армии РФ, целях вторжения в Украину и ситуации на оккупированных территориях. Как ситуация обстоит на самом деле - в фотогалерее DW.  

Три месяца войны в Украине

Фотохроника первых трех месяцев войны в Украине и событий в мире, связанных с военным вторжением России.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кому из россиян будут выдавать визы в Германию по упрощенной схеме?    

Сенсация в бундестаге: канцлер Шольц объявил об отправке Украине ультрасовременных систем ПВО (01.06.2022)  

Также по теме

Разрушенные жилые кварталы в Мариуполе

Война в Украине: что происходит в оккупированных Россией городах 02.06.2022

С первого дня войны российская пропаганда много рассказывала о действиях армии РФ, целях вторжения в Украину и ситуации на оккупированных территориях. Как ситуация обстоит на самом деле - в фотогалерее DW.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht beim Katholikentag in Stuttgart. +++ dpa-Bildfunk +++

Канцлер ФРГ поблагодарил сограждан за помощь украинским беженцам 27.05.2022

Немецкое общество показывает, на какую солидарность оно способно, заявил Олаф Шольц на съезде католиков в Штутгарте. Он подтвердил приверженность Германии поддержке Украины.

This photo taken from video provided by the Russian Defense Ministry Press Service on Saturday, Feb. 19, 2022, shows a Russian Iskander-K missile launched during a military exercise at a training ground in Russia. The Russian military on Friday announced massive drills of its strategic nuclear forces. Russian President Vladimir Putin will personally oversee Saturday's exercise, which will involve multiple practice launches of intercontinental ballistic missiles and cruise missiles, the Defense Ministry said. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)

ООН: Перспектива ядерного конфликта стала возможной 26.05.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 мая.

Реклама