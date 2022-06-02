Что происходит в оккупированных РФ городах Украины

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Фотогалерея DW - о том, как на самом деле выглядит ситуация на украинских территориях, оккупированных российской армией.
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