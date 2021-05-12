Что происходит сейчас на Ближнем Востоке (фотогалерея)

Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны

Мечеть Аль-Акса сегодня

Мечеть Аль-Акса, расположенная на Храмовой горе, считается третьей святыней ислама после мечетей в Мекке и Медине. В то же время Храмовая гора - наиболее священное место для иудаизма. Согласно Библии, здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский Храм. С 1967 года Израиль отвечает за безопасность на территории комплекса, а его управлением занимается мусульманский фонд.