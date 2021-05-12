Что происходит сейчас на Ближнем Востоке (фотогалерея)
Израильтяне и палестинцы с 10 мая обмениваются ракетными ударами, жертвами которых уже стали десятки человек. С чего началось очередное обострение ближневосточного конфликта и когда ждать деэскалации - в фотогалерее DW.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Кровавый рассвет
Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Разрушения в секторе Газа
По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Спасение бегством
Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ракетный обстрел Тель-Авива
Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Тревожное ожидание
И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Импровизированное убежище
Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Постоянная опасность
Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Булыжники и слезоточивый газ
В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Подавление протестов палестинцев
Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Когда прекратится насилие?
Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.
Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Кровавый рассвет
Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Разрушения в секторе Газа
По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Спасение бегством
Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Ракетный обстрел Тель-Авива
Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Тревожное ожидание
И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Импровизированное убежище
Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Постоянная опасность
Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Булыжники и слезоточивый газ
В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Подавление протестов палестинцев
Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.
Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Когда прекратится насилие?
Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.
Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель
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Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны
Масличная гора сегодня
Отсюда открывается великолепный вид на Иерусалим. Эта возвышенность тянется к востоку и северо-востоку от Старого города и Храмовой горы. На фото хорошо видны восточная стена Старого города и мечеть Купол скалы, одна из древнейших святынь ислама. Название Масличная гора связано с тем, что издревле эта гора была засажена маслинами.
Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны
Масличная гора тогда
Примерно 50 лет назад здесь наблюдалась совершенно другая картина. Лишь виды стены Старого города и мечети Купол скалы дают понять, что на этом снимке, сделанном 7 июня 1967 года, тоже изображена Масличная гора. Эта группа солдат обустроила здесь свой командный пункт в самый разгар Шестидневной войны.
Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны
Мечеть Аль-Акса сегодня
Мечеть Аль-Акса, расположенная на Храмовой горе, считается третьей святыней ислама после мечетей в Мекке и Медине. В то же время Храмовая гора - наиболее священное место для иудаизма. Согласно Библии, здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский Храм. С 1967 года Израиль отвечает за безопасность на территории комплекса, а его управлением занимается мусульманский фонд.
Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны
Мечеть Аль-Акса тогда
Аль-Акса - крупнейшая мечеть Иерусалима, ее название переводится с арабского как "отдаленная мечеть". Она была построена в начале 8 века. Окружающую территорию со священными постройками, садами и фонтанами мусульмане называют "благородным святилищем". В мечети Аль-Акса могут молиться одновременно до 5 тысяч верующих.
Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны
Дамасские ворота сегодня
Эти ворота находятся на границе Христианского и Арабского кварталов Иерусалима. Пройдя через них, попадаешь в узкие переулки жизнерадостного и полного ярких красок арабского базара. Впрочем, этот северный вход в Старый город заслужил печальную известность: на протяжении последних лет Дамасские ворота были местом совершения кровавых палестинских терактов.
Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны
Дамасские ворота тогда
Дороги от Дамасских ворот ведут в направлении сирийской столицы Дамаска. Впервые ворота на этом месте были возведены еще в I веке до нашей эры. А в нынешнем виде их построили во времена Османской империи в XVI веке. С июля 1967 года, когда было сделано это фото, здесь немногое изменилось.
Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны
Старый город сегодня
Лабиринт узких улочек пронизывает Еврейский, Арабский, Христианский и Армянский кварталы Старого города Иерусалима. Все это окружено стеной, сооруженной с 1535 по 1538 год при султане Османской империи Сулеймане Великолепном. В 1981 году Старый город Иерусалима площадью около одного квадратного километра был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны
Старый город тогда
Некоторые вещи остаются неизменными. Как на этом снимке 1967 года, так и сегодня мальчишки снуют по переулкам Старого города, продавая свежеиспеченные бублики, которые в Израиле называют "бейгелами". Стоит такое лакомство около 1 евро или 65 рублей.
Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны
Стена Плача сегодня
Всемирно известная Стена Плача - главная святыня иудаизма. Мужчины и женщины молятся здесь раздельно. Молитвы или пожелания, записанные на листочках бумаги, принято вкладывать между камней стены. Зачастую это делают и люди других религий. А с некоторых пор это стало возможно сделать и через интернет: присланные вами просьбы распечатают в Иерусалиме и вложат в стену.
Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны
Стена Плача тогда
На этом фото, сделанном 1 сентября 1967 года, запечатлены израильтяне, молящиеся у Стены Плача. Тогда был обеспечен свободный доступ к этой стене впервые за 19 лет, на протяжении которых эта территория находилась под иорданским контролем.