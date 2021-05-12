 Что происходит сейчас на Ближнем Востоке (фотогалерея) | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 13.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Что происходит сейчас на Ближнем Востоке (фотогалерея)

Израильтяне и палестинцы с 10 мая обмениваются ракетными ударами, жертвами которых уже стали десятки человек. С чего началось очередное обострение ближневосточного конфликта и когда ждать деэскалации - в фотогалерее DW.

  • Клубы дыма после ракетного обстрела жилых домов палестинцев в секторе Газа израильской военной авиацией, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Кровавый рассвет

    Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.

  • Руины зданий в городе Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Разрушения в секторе Газа

    По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.

  • Женщины, дети и мужчины спасаются бегством. Город Газа в секторе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Спасение бегством

    Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.

  • Ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Ракетный обстрел Тель-Авива

    Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.

  • Израильтяне в бомбоубежище в Тель-Авиве во время авианалета со стороны сектора Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Тревожное ожидание

    И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.

  • Пассажиры такси во время воздушной тревоги, город Ашкелон. 11 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Импровизированное убежище

    Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.

  • Сотрудник спецслужб Израиля обследует руины дома в городе Йехуд

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Постоянная опасность

    Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.

  • Столкновения между палестинскими протестующими и израильскими службами безопасности в городе Хеврон, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Булыжники и слезоточивый газ

    В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.

  • Сотрудники сил безопасности Израиля

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Подавление протестов палестинцев

    Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

  • Мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Когда прекратится насилие?

    Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


  • Клубы дыма после ракетного обстрела жилых домов палестинцев в секторе Газа израильской военной авиацией, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Кровавый рассвет

    Клубы дыма поднимаются в небо над жилыми домами в секторе Газа после авиаудара - ответа израильской армии на ракетные обстрелы радикальными палестинцами территории Израиля. С 10 мая конфликт между израильтянами и палестинцами вышел на новый уровень эскалации насилия.

  • Руины зданий в городе Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Разрушения в секторе Газа

    По данным Израиля, после предварительного оповещения удары были нанесены по зданиям, в которых располагались штаб-квартиры военизированных групп или жилища руководителей радикально-исламистского движения ХАМАС. Ряд командиров ХАМАС были убиты включая лидера боевого крыла движения Бассема Иссы.

  • Женщины, дети и мужчины спасаются бегством. Город Газа в секторе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Спасение бегством

    Но страдает мирное население. На фото: жители в городе Газа пытаются укрыться после разрушительных ракетных ударов, нанесенных Израилем в ответ на нападение со стороны палестинцев. Как минимум пять человек погибли при обстреле 11 мая. Общее число жертв с палестинской стороны начиная с 10 мая, по официальным данным, достигло 48 жителей.

  • Ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Ракетный обстрел Тель-Авива

    Позже, в ночь на 12 мая, боевики ХАМАС обстреляли ракетами Тель-Авив. Израильская система противовоздушной обороны перехватывает и уничтожает ракеты или перенаправляет их туда, где они могут вызвать минимальное количество разрушений.

  • Израильтяне в бомбоубежище в Тель-Авиве во время авианалета со стороны сектора Газа

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Тревожное ожидание

    И все же израильская система ПВО под названием "Железный купол" не гарантирует стопроцентную защиту от ударов противника. Поэтому, когда начинают выть сирены, мирным жителям Израиля приходится как можно скорее спускаться в бомбоубежища. Даже в три часа утра, как на этом фото.

  • Пассажиры такси во время воздушной тревоги, город Ашкелон. 11 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Импровизированное убежище

    Те, кто во время тревоги не успевают добраться до бомбоубежища, пытаются защитить себя так, как это возможно в сложившейся ситуации. На фото - жители города Ашкелон, расположенного в десяти километрах от границы с сектором Газа.

  • Сотрудник спецслужб Израиля обследует руины дома в городе Йехуд

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Постоянная опасность

    Опасность для мирных жителей представляют не только ракеты, выпущенные со стороны сектора Газа, но и руины уничтоженных ими домов. На фото: разрушенный дом в городе Йехуд, расположенном вблизи крупного израильского аэропорта имени Бен-Гуриона. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая палестинская сторона выпустила более тысячи ракет по Израилю.

  • Столкновения между палестинскими протестующими и израильскими службами безопасности в городе Хеврон, 12 мая 2021 года

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Булыжники и слезоточивый газ

    В последнее время все чаще происходят массовые стычки между палестинскими демонстрантами и израильскими службами охраны правопорядка. На фото изображены беспорядки в городе Хеврон, расположенном на западном берегу реки Иордан. Протестующие закидывают сотрудников служб безопасности камнями, те применяют в ответ слезоточивый газ.

  • Сотрудники сил безопасности Израиля

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Подавление протестов палестинцев

    Для подавления протестов со стороны палестинского населения израильские службы безопасности используют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. Поводом для недовольства палестинцев в этот раз стали, в первую очередь, планы правительства Израиля по принудительному выселению нескольких палестинских семей из их домов в Восточном Иерусалиме.

  • Мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке

    Когда прекратится насилие?

    Начала деэскалации конфликта на Ближнем Востоке пока не видно. На фото - мирные палестинцы, опасающиеся новых авианалетов Израиля, на территории принадлежащих ООН объектов в городе Газа.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


Смотрите также:

  • Масличная гора

    Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны

    Масличная гора сегодня

    Отсюда открывается великолепный вид на Иерусалим. Эта возвышенность тянется к востоку и северо-востоку от Старого города и Храмовой горы. На фото хорошо видны восточная стена Старого города и мечеть Купол скалы, одна из древнейших святынь ислама. Название Масличная гора связано с тем, что издревле эта гора была засажена маслинами.

  • Масличная гора

    Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны

    Масличная гора тогда

    Примерно 50 лет назад здесь наблюдалась совершенно другая картина. Лишь виды стены Старого города и мечети Купол скалы дают понять, что на этом снимке, сделанном 7 июня 1967 года, тоже изображена Масличная гора. Эта группа солдат обустроила здесь свой командный пункт в самый разгар Шестидневной войны.

  • Мечеть Аль-Акса

    Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны

    Мечеть Аль-Акса сегодня

    Мечеть Аль-Акса, расположенная на Храмовой горе, считается третьей святыней ислама после мечетей в Мекке и Медине. В то же время Храмовая гора - наиболее священное место для иудаизма. Согласно Библии, здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский Храм. С 1967 года Израиль отвечает за безопасность на территории комплекса, а его управлением занимается мусульманский фонд.

  • Мечеть Аль-Акса

    Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны

    Мечеть Аль-Акса тогда

    Аль-Акса - крупнейшая мечеть Иерусалима, ее название переводится с арабского как "отдаленная мечеть". Она была построена в начале 8 века. Окружающую территорию со священными постройками, садами и фонтанами мусульмане называют "благородным святилищем". В мечети Аль-Акса могут молиться одновременно до 5 тысяч верующих.

  • Дамасские ворота

    Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны

    Дамасские ворота сегодня

    Эти ворота находятся на границе Христианского и Арабского кварталов Иерусалима. Пройдя через них, попадаешь в узкие переулки жизнерадостного и полного ярких красок арабского базара. Впрочем, этот северный вход в Старый город заслужил печальную известность: на протяжении последних лет Дамасские ворота были местом совершения кровавых палестинских терактов.

  • Дамасские ворота

    Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны

    Дамасские ворота тогда

    Дороги от Дамасских ворот ведут в направлении сирийской столицы Дамаска. Впервые ворота на этом месте были возведены еще в I веке до нашей эры. А в нынешнем виде их построили во времена Османской империи в XVI веке. С июля 1967 года, когда было сделано это фото, здесь немногое изменилось.

  • Старый город

    Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны

    Старый город сегодня

    Лабиринт узких улочек пронизывает Еврейский, Арабский, Христианский и Армянский кварталы Старого города Иерусалима. Все это окружено стеной, сооруженной с 1535 по 1538 год при султане Османской империи Сулеймане Великолепном. В 1981 году Старый город Иерусалима площадью около одного квадратного километра был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Старый город

    Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны

    Старый город тогда

    Некоторые вещи остаются неизменными. Как на этом снимке 1967 года, так и сегодня мальчишки снуют по переулкам Старого города, продавая свежеиспеченные бублики, которые в Израиле называют "бейгелами". Стоит такое лакомство около 1 евро или 65 рублей.

  • Стена Плача

    Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны

    Стена Плача сегодня

    Всемирно известная Стена Плача - главная святыня иудаизма. Мужчины и женщины молятся здесь раздельно. Молитвы или пожелания, записанные на листочках бумаги, принято вкладывать между камней стены. Зачастую это делают и люди других религий. А с некоторых пор это стало возможно сделать и через интернет: присланные вами просьбы распечатают в Иерусалиме и вложат в стену.

  • Стена Плача

    Иерусалим спустя полвека после Шестидневной войны

    Стена Плача тогда

    На этом фото, сделанном 1 сентября 1967 года, запечатлены израильтяне, молящиеся у Стены Плача. Тогда был обеспечен свободный доступ к этой стене впервые за 19 лет, на протяжении которых эта территория находилась под иорданским контролем.

    Автор: Дагмар Брайтенбах, Илья Коваль


Смотреть видео 03:11

Эскалация конфликта в Израиле: в чем причина (11.05.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Байден и Израиль: грядет конфликт из-за смены курса США по Ближнему Востоку и еврейским поселениям?  

Израиль начал вакцинацию палестинцев (16.03.2021)  

Также по теме

Bildergalerie Nahost Konflikt

Май 2021 года: новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке 12.05.2021

Ракетные удары по Тель-Авиву, масштабные разрушения в секторе Газа. Все, что известно о новой вспышке конфликта между израильтянами и палестинцами и о его жертвах, - в фотогалерее DW.

Russland Moskau | Sergey Lavrov und Antonio Guterres

Россия и ООН высказались за созыв квартета посредников по Ближнему Востоку 12.05.2021

К решению ближневосточного конфликта следует привлечь Россию, Евросоюз, США и ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Israel I Gaza I Erneute Angriffs- und Zerstörungswelle im Nahen Osten

Израиль расширит военные операции в секторе Газа 12.05.2021

По данным израильских СМИ, принято решение нанести удар по зданию министерства финансов в секторе Газа, контролируемом исламистской группировкой ХАМАС. Беспорядки в городах Израиля продолжаются.

Реклама