Помирил ли Шольца и Зеленского визит в Киев и когда Украина станет членом ЕС? DW Новости (17.06.22)

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Некоторые эксперты и комментаторы называют визит историческим, другие критикуют за много слов и мало конкретных обещаний. Визит в Киев канцлера Шольца, президента Макрона и премьера Драги, а также президента Йоханниса стал самым резонансным событием последней недели в Европе. Накануне много недель Германия и Украина обменивались острыми заявлениями через СМИ, царило явное непонимание.