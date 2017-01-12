 Помирил ли Шольца и Зеленского визит в Киев и когда Украина станет членом ЕС? DW Новости (17.06.22) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 17.06.2022

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Помирил ли Шольца и Зеленского визит в Киев и когда Украина станет членом ЕС? DW Новости (17.06.22)

Некоторые эксперты и комментаторы называют визит историческим, другие критикуют за много слов и мало конкретных обещаний. Визит в Киев канцлера Шольца, президента Макрона и премьера Драги, а также президента Йоханниса стал самым резонансным событием последней недели в Европе. Накануне много недель Германия и Украина обменивались острыми заявлениями через СМИ, царило явное непонимание.

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