Что показывают в закрытых немецких кинотеатрах (фото)

Штутгарт / Берлин / Бамберг / Кельн • Кинотеатры в Германии, как и другие учреждения культуры и храмы искусства, сейчас закрыты из-за коронавируса, но вывески кинотеатров не пустуют. Во всяком случае - некоторых. Одну мы уже показывали в первый день второго локдауна в начале ноября - с надписью по-немецки в Кельне: "Культура - не все, но без культуры всё - ничто".

Вот пришло очередное воскресенье - день недели, когда в Германии в кинозалах обычно ни яблоку, ни попкорну упасть (было) некуда. По этому случаю мы собрали здесь еще несколько таких снимков - свидетельств пандемического времени.

Вывески кинотеатров в Германии. Фотографии

"2021 - Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen" ("2021 - Год, в котором мы установим контакт") - вывеска на немецком языке в Берлине

Фильмы недели в Бамберге: "Shit Year" ("Дерьмовый год") и "Es gibt immer ein Morgen" ("Всегда есть завтра")

Та самая вывеска в Кельне в начале второго локдауна: "Kultur ist nicht alles aber ohne Kultur ist alles nichts" ("Культура - не все, но без культуры всё - ничто")

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